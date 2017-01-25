13 доказательств того, что братья и сестры могут быть настоящими засранцами

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Никто не знает нас лучше, чем братья и сестры. Впрочем, некоторые из них используют эти знания, чтобы доводить нас до белого каления своими шуточками. AdMe.ru собрал для вас доказательства того, что, когда дело доходит до розыгрышей, фантазия братьев и сестер просто неиссякаема.

«Из-за длинной шеи мою сестру прозвали жирафом, и она очень злится по этому поводу. И да, это мой подарок на ее день рождения!»

«Брат сказал, что оставил мне немного арбуза...»

«Ух ты, мороженое! Сестраааааа!»

«Это был первый в моей жизни подарок, который я получил от своего младшего брата»

«Заказал кроссовки в интернете, и их доставили, пока я был на работе. Я попросил брата прислать мне фотографию обновки...»

«Я очень, очень, очень люблю моего младшего брата»

«Я пожаловалась, что новые упражнения не помогают мне похудеть. В ответ брат прислал вот эту мою фотографию...»

«Кажется, моему брату стоит запретить телевизор и интернет!»

«11-летняя сестра подарила мне на Новый год один носок и пообещала соорудить ему пару ко дню рождения. Сказала, что очень устала, пока вязала первый, и на второй не осталось сил»

30 лет исследований доказали, что если дать ребенку поиграть в приставку, то он обязательно подсунет младшей сестре неподключенный джойстик

«Отныне у меня нет больше сестры...»

«Я не смог встретить праздник вместе с семьей и попросил брата оставить мне всего понемногу»

«Попросила сестру упаковать вещи для переезда»