13 доказательств того, что братья и сестры могут быть настоящими засранцами
Никто не знает нас лучше, чем братья и сестры. Впрочем, некоторые из них используют эти знания, чтобы доводить нас до белого каления своими шуточками.
AdMe.ru собрал для вас доказательства того, что, когда дело доходит до розыгрышей, фантазия братьев и сестер просто неиссякаема.
«Из-за длинной шеи мою сестру прозвали жирафом, и она очень злится по этому поводу. И да, это мой подарок на ее день рождения!»
«Брат сказал, что оставил мне немного арбуза...»
«Ух ты, мороженое! Сестраааааа!»
«Это был первый в моей жизни подарок, который я получил от своего младшего брата»
«Заказал кроссовки в интернете, и их доставили, пока я был на работе. Я попросил брата прислать мне фотографию обновки...»
«Я очень, очень, очень люблю моего младшего брата»
«Я пожаловалась, что новые упражнения не помогают мне похудеть. В ответ брат прислал вот эту мою фотографию...»
«Кажется, моему брату стоит запретить телевизор и интернет!»
«11-летняя сестра подарила мне на Новый год один носок и пообещала соорудить ему пару ко дню рождения. Сказала, что очень устала, пока вязала первый, и на второй не осталось сил»
30 лет исследований доказали, что если дать ребенку поиграть в приставку, то он обязательно подсунет младшей сестре неподключенный джойстик
«Отныне у меня нет больше сестры...»
«Я не смог встретить праздник вместе с семьей и попросил брата оставить мне всего понемногу»
«Попросила сестру упаковать вещи для переезда»
По материалам boredpanda