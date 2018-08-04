13 доказательств, что от внуков и внучек тают даже самые брутальные деды (и даже Бонд)
Пока мужчины выступают в роли отцов, они могут быть весьма строгими. Но стоит им стать дедушками, как все меняется: их сердца тают, и они готовы баловать своих внуков и внучек ежесекундно, прощая им все шалости. Дедушки — это целый мир: они передают внукам бесценный опыт, но в то же время умеют оставаться непосредственными и веселыми.
AdMe.ru покопался в биографиях известных мужчин и нашел среди них самых трогательных и милых дедушек. У них-то уж точно была очень насыщенная жизнь, полная впечатлений, которыми определенно стоит поделиться с внуками.
1. То чувство, когда твой дедушка — один из лучших комедийных актеров Америки (но почему-то совсем не смешно)
2. А у Марли дедушка — Бонд. Но пока она не знает об этом, можно спокойно спать
3. К Кевину Костнеру всегда можно отправить внуков на лето, и они вернутся от дедушки настоящими мужчинами
4. С таким дедушкой точно всегда можно подурачиться
5. Один из самых одержимых дедушек — Снуп Дог. Его аккаунты в соцсетях буквально завалены фотографиями внука Зиона
6. Дональд Трамп прогуливается с внуками у Белого дома
7. Твое лицо, когда узнал, что твой дедушка — сам Оззи Осборн
И когда успел с ним подружиться
8. Дастин Хоффман гуляет со старшим внуком, пока мама мальчика делает маникюр
Маленькая обладательница дедушки Дастина крупным планом
А еще дедушка может купить крутой игрушечный фотоаппарат, чтобы можно было фотографировать журналистов, пока они фотографируют тебя
9. Чарльз Невилл, участник группы Neville Brothers, передал дело своей жизни в надежные руки внука
10. Харрисон Форд с детства приучает внука к благотворительности и вместе с ним кормит бездомных на Рождество
11. А дедушка Джек Николсон прививает внуку любовь к стилю и водит на Неделю моды в Нью-Йорке
12. Сенатор Керри безупречно совмещал свои должностные обязанности и роль дедушки. Здесь он подписывает Парижское соглашение по климату, держа внучку на руках
13. Билл Клинтон радуется подаркам для внучки, как самый обычный дедушка
Бонус: принц Гарри тоже с детства очень дружен со своим дедушкой, принцем Филиппом. И даже дату свадьбы выбирал так, чтобы тот смог на ней присутствовать