13 доказательств, что от внуков и внучек тают даже самые брутальные деды (и даже Бонд)

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Пока мужчины выступают в роли отцов, они могут быть весьма строгими. Но стоит им стать дедушками, как все меняется: их сердца тают, и они готовы баловать своих внуков и внучек ежесекундно, прощая им все шалости. Дедушки — это целый мир: они передают внукам бесценный опыт, но в то же время умеют оставаться непосредственными и веселыми.

AdMe.ru покопался в биографиях известных мужчин и нашел среди них самых трогательных и милых дедушек. У них-то уж точно была очень насыщенная жизнь, полная впечатлений, которыми определенно стоит поделиться с внуками.

1. То чувство, когда твой дедушка — один из лучших комедийных актеров Америки (но почему-то совсем не смешно)

2. А у Марли дедушка — Бонд. Но пока она не знает об этом, можно спокойно спать

3. К Кевину Костнеру всегда можно отправить внуков на лето, и они вернутся от дедушки настоящими мужчинами

4. С таким дедушкой точно всегда можно подурачиться

5. Один из самых одержимых дедушек — Снуп Дог. Его аккаунты в соцсетях буквально завалены фотографиями внука Зиона

6. Дональд Трамп прогуливается с внуками у Белого дома

7. Твое лицо, когда узнал, что твой дедушка — сам Оззи Осборн

И когда успел с ним подружиться

8. Дастин Хоффман гуляет со старшим внуком, пока мама мальчика делает маникюр

Маленькая обладательница дедушки Дастина крупным планом

А еще дедушка может купить крутой игрушечный фотоаппарат, чтобы можно было фотографировать журналистов, пока они фотографируют тебя

9. Чарльз Невилл, участник группы Neville Brothers, передал дело своей жизни в надежные руки внука

10. Харрисон Форд с детства приучает внука к благотворительности и вместе с ним кормит бездомных на Рождество

11. А дедушка Джек Николсон прививает внуку любовь к стилю и водит на Неделю моды в Нью-Йорке

12. Сенатор Керри безупречно совмещал свои должностные обязанности и роль дедушки. Здесь он подписывает Парижское соглашение по климату, держа внучку на руках

13. Билл Клинтон радуется подаркам для внучки, как самый обычный дедушка