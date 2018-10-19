13 детских фотографий знаменитостей, которые вы еще не видели
А вы замечали, что люди по-особенному относятся к своим детским фотографиям: кто-то пересматривает их время от времени, чтобы вспомнить самые счастливые моменты в жизни, а кому-то интересно сравнить себя настоящего с прошлым. Некоторые меняются до неузнаваемости, как, например, Хью Джекман или Венсан Кассель, а у кого-то сохраняются детские черты даже во взрослом возрасте, как у Чудо-женщины Галь Гадот и красавицы Эмили Ратаковски. В статье вы посмотрите на знаменитостей другими глазами и увидите, из каких мальчишек и девчонок выросли те, о ком говорит весь мир.
AdMe.ru считает, что осень — самое время достать старые фотоальбомы и, не торопясь, долистать до самых ранних фотографий.
Венсан Кассель
Энн Хэтэуэй
Белла Хадид
Райан Рейнольдс
Хью Джекман
Галь Гадот
Эмилия Кларк
Лили Коллинз
Эмили Ратаковски
Риз Уизерспун
Блейк Лайвли
Ким Кардашьян
Дэвид Бекхэм
А вы сильно изменились с возрастом или остались узнаваемы на детских фотографиях?
Фото на превью Vincent Cassel / instagram, Vincent Cassel / instagram