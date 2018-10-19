13 детских фотографий знаменитостей, которые вы еще не видели

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

А вы замечали, что люди по-особенному относятся к своим детским фотографиям: кто-то пересматривает их время от времени, чтобы вспомнить самые счастливые моменты в жизни, а кому-то интересно сравнить себя настоящего с прошлым. Некоторые меняются до неузнаваемости, как, например, Хью Джекман или Венсан Кассель, а у кого-то сохраняются детские черты даже во взрослом возрасте, как у Чудо-женщины Галь Гадот и красавицы Эмили Ратаковски. В статье вы посмотрите на знаменитостей другими глазами и увидите, из каких мальчишек и девчонок выросли те, о ком говорит весь мир.