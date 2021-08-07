13 человек рассказали, как среди мусора и пыли обнаружили сокровища на сотни тысяч

Кто из нас не слышал истории про случайно обнаруженные сокровища? Человек роется в подержанных вещах, покупает какую-то расписную чашку за несколько долларов, а через месяц уже продает ее на аукционе за полмиллиона. Считавшееся утраченным яйцо работы Фаберже находят среди металлолома. Старое бабушкино одеяло оказывается музейной редкостью.

Нам в AdMe.ru стало интересно, сколько на свете таких везучих людей, которых настоящие сокровища буквально поджидают среди всякого хлама. Конечно, такой статистики не существует, но можно ознакомиться с захватывающими историями от счастливчиков.

Еще в 80-х я скупал старые пианино, вытаскивал из них внутренности и мастерил столы, аквариумы, шкафчики, ведь основа этих «монстров» была сделана из древесины лучшего качества. Как-то я купил 2 пианино у милой старушки, которая больше всего на свете хотела, чтобы их забрали. Хотя они были из одинакового материала, имели одинаковый размер и возраст, одно было несколько тяжелее другого. Когда открыл у него нижнюю панель, обнаружил в обоих углах коробки с комплектами столового серебра. Я позвонил той бабушке, а она ответила, что ее это не волнует. На вырученные от продажи деньги я смог купить новую машину. © Carl F Price / Quora

Мне было 13 лет, когда я нашла на полу в общественном туалете кольцо с канареечно-желтым бриллиантом в 1,5 карата. Я пошла в клиентский отдел торгового центра, и они сказали заполнить форму, добавив, что если никто не объявится, то кольцо станет моим. Через месяц так и произошло. Я отнесла кольцо ювелиру, и он предложил мне за него $ 5 тыс., потому что бриллиант оказался бирманским и ему было около 100 лет. © Lori Humes Powley / Quora *** Как-то я шел по улице в Бостоне и заметил часы в витрине благотворительного магазина. Одни из них оказались золотыми часами Patek Philippe 20-х годов прошлого века в хорошем состоянии. Они стоят около $ 80 тыс., а продавались за $ 200. Я подошел с этими часами к прилавку и увидел табличку: «Все вырученные средства идут на поддержку нашей школы. Все сотрудники — волонтеры». Вот же незадача! Сказал продавцу, сколько стоят часы на самом деле, посоветовал показать их тому, кто на этом специализируется, и продать. Если бы это был ломбард, я бы непременно взял их, но благотворительный магазин... © John Scully / Quora

Мыла стол для пикника в деревенском кемпинге и увидела кусочек стекла, застрявший между 2 досками. Вытащила его и обнаружила, что это серьга — камешек в старомодной оправе из золота. Менеджер посоветовал мне оставить сережку себе или выбросить: ему было все равно. Вернувшись домой, я отнесла находку ювелиру. Оправа выглядела так дорого, что я думала, будто этот камушек — бриллиант. Так оно и вышло. Почти безупречный белый бриллиант в полный карат! Его оценили примерно в $ 2 тыс. © Lynn Adams / Quora *** Мои прабабушка и прадедушка жили на острове в дельте Северной Двины в деревянном доме. Для родни это место дорого как родовое гнездо. Нашей семье досталась комнатушка «2 на 2 метра». Как-то, помогая родителям по дачным делам, увидела на полке странного вида книгу. Она была потемневшей от старости и очень толстой. Так и сяк вертела книгу, пытаясь прочитать надпись на обложке и корешке. Долго не могла понять, что там написано. Позже что-то разобрала и загуглила. Оказалось, книга называется «Щит веры». Монетизировать такое интересное издание не хочется, а вот отреставрировать — да. © Leostra / Pikabu

Друг наводил порядок в квартире, разгребал горы ненужной фототехники. Среди всего прочего нашел фотоаппарат «Киев-5». «Ну плюс ₽ 10 тыс. в кошелек», — подумал. А потом посмотрел на номера: 1966 год. «В смысле?!» Оказался предсерийный, из первой десятки. Планирует выручить за него 12 тыс., и отнюдь не рублей. © ZenitTTLMir1B / Pikabu *** Пару лет назад я нашел 17-дюймовый MacBook Pro, стоящий рядом с мусорным баком возле торгового центра. На экране появлялись помехи, но через несколько дней они исчезли, и теперь он идеален. Я даже позвонил в Apple, чтобы сообщить им о находке, планируя, если кто-нибудь позвонит и спросит, вернуть ноут. Они прислали мне бесплатный диск восстановления MacOS, чтобы я мог стереть старую информацию и начать все заново. Я посмотрел на спецификации ноутбука: в то время такие компьютеры продавались примерно за $ 2 тыс. © LostMyLunch / Reddit

Компанию мужа наняли, чтобы вывезти на свалку вещи из недавно купленного дома. Нового владельца спросили, может, он сначала хоть глянет, что там. Тот ответил, что просто хочет, чтобы все выбросили поскорее. Так вот, в доме нашли сумочку, в которой лежали часы. Мой муж любит часы, поэтому отложил ее в сторону. Затем он из любопытства принес их ювелиру. Двое были приличными, но не особо ценными экземплярами, по $ 100–150 каждый. А вот третьи оказались значительно дороже: их оценили в $ 14 тыс. Муж выдал работникам приятный бонус и убрал часы в сейф. © Callie Pinto / Quora *** В шкатулке, оставшейся от родственников, было несколько значков и монеток. В том числе и рубль 1914 года в память 200-летия Гангутского сражения. Монета и монета, он не нумизмат ни разу, но забрал с собой, а дома залез в интернет и обалдел. Цена этой монеты на аукционах составляла от ₽ 500 тыс. до ₽ 2 млн. Рассказывает, что неделю не находил себе места: не мог поверить и решиться продать. В итоге выложил на одном из известных нумизматических форумов. Определили как подлинную и предложили устроить аукцион. Монету купили за ₽ 820 тыс. © NikolayAndreev / Pikabu

Увидел пару книг, торчащих из мусорного бачка посреди города. Это было полное собрание сочинений Шекспира в 2 томах, напечатанное в 1854 году, в отличном состоянии. Пару лет назад я решил оценить находку и выяснил, что книги были напечатаны в родном городе Шекспира, Стратфорде, и стоили около $ 130 за каждую. © buttery_biscuit_bass / Reddit *** Знакомый с утра прогревал машину и увидел, как группа грузчиков скидывает в мусорный контейнер старые вещи. Его внимание привлек чемодан. Он его достал и позвонил мне, мы договорились встретиться. Стал ждать с нетерпением, и наконец вот он — вожделенный чемодан... В сумке старый тюль, вытаскиваю, а там что-то есть: подстаканник времен царской России, серебро 84-й пробы, а рядом фарфоровая фигурка «Девочка с апельсином», ЛФЗ. Такие фигурки стоят примерно ₽ 6–7,5 тыс. © Владимир Артамонов / Яндекс.Дзен

У моей мамы было много духов. Так бы они и пылились в шкафу, если бы отец не решил отнести флакончики на помойку. Мы застали его уже на выходе. Еще чуть-чуть, и я бы лишилась этих ольфакторных якорей своего детства. Ради интереса я подсчитала, и, по приблизительным прикидкам, папа чуть не выбросил примерно ₽ 15 тыс. © Посад / Яндекс.Дзен *** В доме кто-то выкинул коробку со старыми елочными игрушками. Разумеется, я не смогла пройти мимо. Взяла коробку и начала извлекать игрушки. Сверху лежали спутанный дождик и мишура, поэтому игрушки доставались из глубины по одной. Честно, я уже думала, что кроме битых 2-рублевых игрушек там и нет ничего. Но затем я извлекала на свет интересные экземпляры. Вишенкой на торте были игрушки из набора «Чиполлино» и «Кошкин дом». Игрушки, конечно, жизнью потрепанные, но настоящего коллекционера такие мелочи не пугают. Например, «Синьор Помидор» не из дешевых, и я рада ему в любом виде. © Игрушка Елочная / Яндекс.Дзен