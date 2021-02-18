12 звездных сыновей, которые переняли у отцов не только внешние черты, но и талант

Рано или поздно на смену даже самому талантливому и амбициозному поколению медийных личностей приходит новое. И как же порой приятно осознавать, что среди этих новых лиц все еще остаются узнаваемые, например сыновья всеми любимых красавчиков, которые, кажется, не сильно уступают своим отцам в харизме, а главное, в способностях.

Мы в AdMe.ru с неподдельным интересом изучили, как же идут дела у детей звезд шоу-бизнеса, которые не остались отсиживаться в тени своих авторитетных отцов и постепенно покоряют собственные горизонты.

Джеймс и Джек Марсдены

У актера Джеймса Марсдена, наиболее известного по ролям в фильме «Трасса 60» и сериале «Мир Дикого Запада», всего 3 детей: Джек и Мэри, появившиеся в браке с Лизой Линде, и самый младший Уильям, от отношений с бразильской моделью Роуз Коста. Из всех троих Джек не только является внешней копией своего отца, но и аккуратно идет по его стопам. Он активно ведет инстаграм-аккаунт, выходил со звездным отцом в свет, посетив церемонию вручения премии Гильдии киноактеров, а также в качестве модели участвовал в неделе мужской моды в Милане.

Александр и Арсений Робаки

Сын актера и продюсера Александра Робака дебютировал в кино еще в детстве, сыграв в 2 российских сериалах. В 2011-м он поступил на актерский факультет РАТИ-ГИТИС и уже с 2013 года стал стабильно появляться в разнообразных телевизионных проектах. Свою первую главную роль Арсений сыграл в фильме «Чужой дед».

Итан и Левон Хоуки

Итан Хоук 7 лет был в браке с актрисой Умой Турман, в котором у бывших супругов появилось 2 детей — дочь Майя и сын Левон. Актерский дебют молодого человека состоялся в короткометражке «Затмение» 2018 года. Он также появлялся в американском телешоу Celebrities Uncensored в роли самого себя. На данный момент Левон больше занят учебой, но есть все предпосылки к тому, что после он все же пойдет по стопам родителей и старшей сестры.

Игорь и Григорий Верники

Уже на данный момент послужной список 22-летнего Григория состоит почти из 15 проектов. Он дебютировал в роли телеведущего в реалити-шоу «Школа музыки» в 2012 году, а свою первую кинороль получил в 2015-м, в сериале «Избранница». Выбирая между журфаком и карьерой актера, он все же отдал предпочтение второму и поступил в Школу-студию МХАТ в 2017-м, а в 2018-м принял участие сразу в 2 громких проектах — «Домашний арест» и «Год культуры».

Деннис и Джек Куэйды

Джек Куэйд — сын актрисы Мег Райан и актера Денниса Куэйда, который наиболее известен зрителю по роли Марвела в фильме «Голодные игры». Он также играет ведущую роль в сериале «Пацаны», и уже известно, что актер числится в списке звезд, которые примут участие в съемках 5-го «Крика».

Филипп и Иван Янковские

Иван — представитель поистине творческой династии. Он внук народного артиста СССР Олега Янковского и заслуженной артистки России Людмилы Зориной, а также сын актеров театра и кино Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Неудивительно, что Иван пошел по стопам родственников и так же активно снимается в кино и играет в спектаклях. В свои 30 лет Иван является двукратным лауреатом премии «Золотой орел».

Майкл и Кэмерон Дугласы

Кэмерон — старший из 3 детей Майкла Дугласа. Поначалу он активно участвовал в разнообразных кинопроектах, но все внезапно прекратилось в 1999 году, когда у него возникли проблемы с законом. Череда неприятностей закончилась лишь в 2016 году. Позже мужчина выпустил книгу «Долгий путь домой», где описал сложности, с которыми ему пришлось столкнуться, и наконец обрел семейное счастье в отношениях с Вивиан Тибес. На данный момент у пары 2 детей — дочь Луиза и сын Райдер.

Михаил и Егор Трухины

В детстве Трухин-младший активно занимался спортом и музыкой, но после школы пошел по стопам родителей и поступил в театральный вуз. Молодой человек дебютировал в сериале «Улицы разбитых фонарей», сыграв маленькую роль, а свою первую ключевую роль получил в 2018 году, в комедийном сериале «90-е. Весело и громко».

О’Ши Джексон и О’Ши Джексон — младший

Джексон-младший, также известный под псевдонимом OMG, является одним из 4 детей рэпера Ice Cube. Мужчина снимается в кино. Его дебютом в полнометражном фильме была роль собственного отца в молодости, но в основном он все же увлечен музыкой. У О’Ши также есть собственная дочь Джордан, которую родила его бывшая девушка Джеки Гарсиа.

Сергей и Аполлон Шнуровы

Аполлон — единственный сын музыканта, который появился в браке Сергея со Светланой Костицыной. В отличие от отца, он проявляет больший интерес к карьере художника, нежели музыканта. В первый раз молодой человек участвовал в художественной выставке в рамках ежегодного фестиваля музыки и искусств в Барселоне, а в феврале 2018-го он уже устроил персональную выставку в музее современного искусства «Эрарта».

Мел и Майло Гибсоны

До того как начать актерскую карьеру, Майло успел поработать электриком. Дело в том, что, несмотря на мечты о кино, которые они лелеяли с братом Луи еще в детстве, его терзали сомнения и желание попробовать что-то другое. Но позже он все же вернулся к старой мечте, и карьера пошла в гору. Дебютировал Майло в фильме своего отца «По соображениям совести».

Сосо и Леван Павлиашвили

Леван появился в первом браке Сосо — с Нино Учанейшвили. У отца с сыном всегда были теплые и крепкие отношения, поэтому в подростковом возрасте Левон также переехал в Москву. Сын музыканта отучился в Суворовском училище, окончил Военно-технический университет. Несмотря на хорошие вокальные данные, Леван, кажется, не торопится начинать карьеру певца. На данный момент он активно помогает отцу в семейном караоке-ресторане «Небо на ладони».