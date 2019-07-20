12 звездных пар, которые предпочли не афишировать свой брак

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Свадьба — один из самых счастливых моментов в жизни, который хочется разделить с близкими людьми, а иногда и со всем миром. Именно так чаще всего и поступают знаменитости: проводят помпезные церемонии и с удовольствием предают широкой огласке подробности своей свадьбы. Однако есть и такие, которые предпочитают тихое и уютное торжество в кругу семьи.

AdMe.ru считает, что счастье любит тишину, и звезды, которые поженились тайно от всего мира, тому доказательство.

Хайди Клум и Том Каулитц

Супермодель Хайди Клум и гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц получили конфиденциальное свидетельство о браке в Калифорнии в феврале 2019 года. У Хайди четверо детей: дочери Лу и Лени и сыновья Йохан и Генри. Это третий брак Клум, до Каулитца она была замужем за знаменитым парикмахером Риком Пипино (с 1997-го по 2002 год) и певцом Силом (с 2005-го по 2014 год). Каулитц также ранее был женат — на модели по имени Риа Зоммерфельд (с 2015-го по 2018 год).

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Свадьба Майли и Лиама состоялась 23 декабря 2018 года. Тайная церемония прошла в доме певицы во Франклине, штат Теннесси. Лиам описал тот момент так: «Все получилось как-то спонтанно и легко. В основном с нами были близкие родственники. Но я очень счастлив быть там, где я есть».

Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс

В июне 2011 года Крэйг и Вайс поженились в Нью-Йорке, и присутствовало на торжестве всего 4 гостя, включая его дочь и ее сына. Дэниел прокомментировал это так: «Мы поженились тайно, и у нас есть много людей, которым мы благодарны за эту возможность. Все дело в том, что это был секрет. Секрет — это значит секретно».

Ричард Гир и Алехандра Сильва

Ричард Гир после долгого и тяжелого бракоразводного процесса со второй женой, актрисой Кэри Лоуэлл, решил все же стать мужем еще раз. Его женой стала 35-летняя испанская бизнес-леди Алехандра Сильва. Свадебное торжество пары прошло в мае 2018 года недалеко от Нью-Йорка, в поместье Ричарда. А в феврале 2019-го у них родился мальчик.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак

Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака 29 сентября 2018 года. Свадьбу праздновали в доме актрисы в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк. Из близких друзей присутствовали Камерон Диас и Роберт Дауни — младший. А Стивен Спилберг пробовал себя в качестве свадебного видеооператора.

Хилари Суонк и Филипп Шнайдер

Актриса Хилари Суонк и предприниматель Филипп Шнайдер сыграли свадьбу в конце августа 2018 года. Она состоялась в живописном заповеднике Сент-Люсия в Калифорнии, а среди приглашенных были лишь друзья и родственники. В тот день сбылась мечта Хилари: «Я была счастлива выйти замуж за мужчину моей мечты и видеть в этот день всех наших близких людей».

Дэйв Франко и Элисон Бри

Дэйв Франко и Элисон Бри поженились в марте 2017 года. Пара предпочитает не афишировать совместную жизнь. Оба говорили, что если свадьба и состоится, то она будет простой и без соблюдения церемониальных традиций. Франко описал их бракосочетание так: «Это было здорово, и момент был действительно особенным. Все происходило в интимной обстановке, и нам обоим было весело».

Карис ван Хаутен и Гай Пирс

Нидерландская актриса, известная миллионам по роли Красной Женщины из культового сериала «Игра престолов», является женой британского актера Гая Пирса. Пара состоит в браке с 2015 года, но крайне редко появляется на публике. В конце августа 2016 года у супругов родился сын Монте Пирс.

Никки Рид и Иэн Сомерхолдер

25 апреля 2015 года Иэн и Никки стали супругами на закрытой церемонии в Малибу, штат Калифорния. Приглашенные на свадьбу гости были уверены в том, что на самом деле они едут на вечеринку по случаю новоселья. Однако, когда они прибыли, их отвезли в каньон Топанга, где и состоялась свадебная церемония. Возможно, это был смелый шаг, но у Рид и Сомерхолдера было идеальное объяснение: «Мы не хотели, чтобы наши близкие люди ожидали чего-то конкретного от торжества или были в официальных нарядах, поэтому мы сделали нашу свадьбу для всех сюрпризом».

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Свадьба Джессики Бил и Джастина Тимберлейка прошла 19 октября 2012 года в живописном уголке на юге Италии. На торжестве было «всего» около 100 гостей: по словам жениха и невесты, на вечере присутствовали только самые близкие и родные. У супругов есть сын — Сайлас Рэндалл Тимберлейк.

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус

В 2010 году Хавьер и Пенелопа узаконили свои отношения. Супруги поженились в начале июля в доме своего друга на Багамах. Это была небольшая церемония, на которой присутствовали только члены семьи. У пары есть двое детей: сын Леонардо и дочь Луна.

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер

8 июня 2019 года Крис Прэтт взял в жены Кэтрин Шварценеггер. Супруги поженились на ранчо Сан-Исидро в Монтесито, штат Калифорния. «Вчера был лучший день в нашей жизни. Мы стали мужем и женой перед богом, нашими семьями и теми, кого мы любим. Это было интимно, трогательно и эмоционально. Мы чувствуем себя очень счастливыми и готовы начать новую главу нашей жизни», — так Крис и Кэтрин подписали фото со своей свадьбы, выложенное в инстаграме.

А как вы считаете, свадьба — это праздник только для пары и ее близких или же торжество нужно проводить с размахом?