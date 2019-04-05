12 знаменитых мам, которые не притворяются идеальными, а показывают свою настоящую жизнь
Многие раскритиковали фото Хлои Кардашьян с 5-месячной дочкой. Звезда решила, что использовать приложение для ретуши лица ребенка — это хорошая идея. Нереалистичный снимок маленькой девочки еще раз показывает, как далеко зашло желание казаться в социальных сетях лучше, чем на самом деле. К счастью, есть знаменитости, которые выступают против такой тенденции и выбирают искренность.
Мы в AdMe.ru восхищаемся звездными мамами, которые решили быть честными со своими фанатами. Эти женщины не боятся показывать себя уставшими, без макияжа, без сил и без глянцевых стандартов, но при этом безмерно счастливыми. Дочитайте статью до конца, ведь там вас ждет бонус, который доказывает, что модные фотосессии тоже могут быть настоящими.
1. Оливия Уайлд
У звезды сериала «Доктор Хаус» 2 детей: сын Отис Александр и малышка Джейзи Джозефин.
Оливия честно показывает, как выглядит мама после длинного дня: «Я называю эту прическу „дети остались живы“. Для того чтобы ее сделать, вам понадобятся пот, сыр, крем-присыпка под подгузник, карандаш, сопли и чуточка паники».
2. Джессика Альба
Джессика — мать 3 детей (ее дочерям 11 и 8 лет, а сыну — 2 года).
«Ты осознаешь, что стала матерью, когда понимаешь, что никогда в жизни не выспишься», — признается Альба.
3. Хилари Дафф
В 2018 году Хилари во второй раз стала мамой.
В своем инстаграме она опубликовала видео, которое показывает первые минуты жизни ее дочки. Никакого глянца и гламура, только искренняя радость и чудо рождения.
4. Алисса Милано
У Алиссы 2 детей: 8-летний Майло и 5-летняя Элизабета.
В 2009 году актриса перенесла выкидыш. После рождения сына — послеродовую депрессию. Милано отважилась говорить на эти сложные темы, чтобы поддержать миллионы других женщин, которые думают, что они одиноки.
5. Риз Уизерспун
«Как я справляюсь с 3 детьми и работой? Вот так», — показывает «Блондинка в законе».
Но радоваться и наслаждаться материнством Риз тоже умеет.
6. Крисси Тайген
В 2018 году Крисси Тайген и ее муж Джон Ледженд во второй раз стали родителями.
Модели нравится быть мамой, и она не видит причины для того, чтобы приукрашать фотографии, которые и так выглядят великолепно.
7. Хилари Томас Болдуин
«Селфи» многодетной мамы.
Инстаграм супруги Алека Болдуина, инструктора по йоге Хилари Томас — пожалуй, одно из лучших напоминаний о том, что звездный статус семьи ничего не значит. И счастье всегда выглядит одинаково.
8. Робин Лоули
Модель с дочерью Рипли.
«Лучшее в материнстве — это возможность снова почувствовать себя ребенком», — уверена Лоули.
9. Зои Салдана
У Зои 3 сына: близнецы Аридио и Боуи, Зен.
Звездная мама ими гордится.
10. Дрю Бэрримор
У актрисы 2 дочки.
Дрю призывает женщин не гнаться за идеальной фигурой, а наслаждаться материнством: «Мы живем в обществе, в котором принято говорить: „Посмотрите, как восхитительно она выглядит спустя всего 2 недели после родов“. Я не хочу быть шестеренкой в этом механизме, это ад. Мне никогда не хотелось вызывать восторг на пляже. У меня совсем другая фигура. Я просто хочу чувствовать, что делаю свое тело лучше и нравлюсь самой себе».
11. Пинк
Пинк — мать 2 детей.
После рождения второго ребенка певица весила 73 кг при росте в 160 см. Но звезда не чувствовала себя толстой. «Я чувствовала себя собой», — признается Пинк и советует всем молодым мамам забыть о навязанных стандартах.
12. Лив Тайлер
В семье Лив и ее супруга Дэвида 4 детей.
Актриса признается, что быть многодетной мамой сложно, но именно о большой семье она всегда мечтала.
Бонус: искренность возможна и в глянцевом журнале. И фото Рэйчел Макадамс с молокоотсосами на груди для Girls.Girls.Girls Magazine это доказывает
Но все же Хилари Дафф заметила, что в жизни этот процесс выглядит менее гламурно
А какой звездной мамой восхищаетесь вы? Если ее нет в нашем списке, расскажите об этой знаменитости в комментариях.