12 знаменитых мам, которые не притворяются идеальными, а показывают свою настоящую жизнь

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Многие раскритиковали фото Хлои Кардашьян с 5-месячной дочкой. Звезда решила, что использовать приложение для ретуши лица ребенка — это хорошая идея. Нереалистичный снимок маленькой девочки еще раз показывает, как далеко зашло желание казаться в социальных сетях лучше, чем на самом деле. К счастью, есть знаменитости, которые выступают против такой тенденции и выбирают искренность.

Мы в AdMe.ru восхищаемся звездными мамами, которые решили быть честными со своими фанатами. Эти женщины не боятся показывать себя уставшими, без макияжа, без сил и без глянцевых стандартов, но при этом безмерно счастливыми. Дочитайте статью до конца, ведь там вас ждет бонус, который доказывает, что модные фотосессии тоже могут быть настоящими.

1. Оливия Уайлд

У звезды сериала «Доктор Хаус» 2 детей: сын Отис Александр и малышка Джейзи Джозефин.

Оливия честно показывает, как выглядит мама после длинного дня: «Я называю эту прическу „дети остались живы“. Для того чтобы ее сделать, вам понадобятся пот, сыр, крем-присыпка под подгузник, карандаш, сопли и чуточка паники».

2. Джессика Альба

Джессика — мать 3 детей (ее дочерям 11 и 8 лет, а сыну — 2 года).

«Ты осознаешь, что стала матерью, когда понимаешь, что никогда в жизни не выспишься», — признается Альба.

3. Хилари Дафф

В 2018 году Хилари во второй раз стала мамой.

В своем инстаграме она опубликовала видео, которое показывает первые минуты жизни ее дочки. Никакого глянца и гламура, только искренняя радость и чудо рождения.

4. Алисса Милано

У Алиссы 2 детей: 8-летний Майло и 5-летняя Элизабета.

В 2009 году актриса перенесла выкидыш. После рождения сына — послеродовую депрессию. Милано отважилась говорить на эти сложные темы, чтобы поддержать миллионы других женщин, которые думают, что они одиноки.

5. Риз Уизерспун

«Как я справляюсь с 3 детьми и работой? Вот так», — показывает «Блондинка в законе».

Но радоваться и наслаждаться материнством Риз тоже умеет.

6. Крисси Тайген

В 2018 году Крисси Тайген и ее муж Джон Ледженд во второй раз стали родителями.

Модели нравится быть мамой, и она не видит причины для того, чтобы приукрашать фотографии, которые и так выглядят великолепно.

7. Хилари Томас Болдуин

«Селфи» многодетной мамы.

Инстаграм супруги Алека Болдуина, инструктора по йоге Хилари Томас — пожалуй, одно из лучших напоминаний о том, что звездный статус семьи ничего не значит. И счастье всегда выглядит одинаково.

8. Робин Лоули

Модель с дочерью Рипли.

«Лучшее в материнстве — это возможность снова почувствовать себя ребенком», — уверена Лоули.

9. Зои Салдана

У Зои 3 сына: близнецы Аридио и Боуи, Зен.

Звездная мама ими гордится.

10. Дрю Бэрримор

У актрисы 2 дочки.

Дрю призывает женщин не гнаться за идеальной фигурой, а наслаждаться материнством: «Мы живем в обществе, в котором принято говорить: „Посмотрите, как восхитительно она выглядит спустя всего 2 недели после родов“. Я не хочу быть шестеренкой в этом механизме, это ад. Мне никогда не хотелось вызывать восторг на пляже. У меня совсем другая фигура. Я просто хочу чувствовать, что делаю свое тело лучше и нравлюсь самой себе».

11. Пинк

Пинк — мать 2 детей.

После рождения второго ребенка певица весила 73 кг при росте в 160 см. Но звезда не чувствовала себя толстой. «Я чувствовала себя собой», — признается Пинк и советует всем молодым мамам забыть о навязанных стандартах.

12. Лив Тайлер

В семье Лив и ее супруга Дэвида 4 детей.

Актриса признается, что быть многодетной мамой сложно, но именно о большой семье она всегда мечтала.

Бонус: искренность возможна и в глянцевом журнале. И фото Рэйчел Макадамс с молокоотсосами на груди для Girls.Girls.Girls Magazine это доказывает

Но все же Хилари Дафф заметила, что в жизни этот процесс выглядит менее гламурно