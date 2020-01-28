12 звездных мам, которые доказали, что рожать после 40 — нормально

18 1 16 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Возрастной порог для рождения детей с течением времени отодвигается все дальше, и сегодня уже абсолютно не вызывает удивления, когда «молодыми мамочками» становятся в 30–35. А вот женщины, которые рожают после 40 и даже после 50 лет, провоцируют дискуссии. Особенно если речь идет о знаменитостях, которые и без того у всего мира на виду.

Звездные героини этой подборки AdMe.ru, несомненно, вызывают восхищение. Ведь некоторые из них пошли вразрез с общепринятыми нормами и не только стали мамами в зрелом возрасте, но и сделали это впервые. В бонус статьи мы добавили фото Хлои Севиньи, которая в свои 45 только готовится стать мамочкой.

Джулианна Мур родила дочь в 42

Любимица миллионов, обладательница именной звезды на «Аллее славы», призер самых престижных кинофестивалей мира Джулианна Мур считается ведущей американской характерной актрисой. Она снимается как в мейнстримных фильмах, так и в независимых малобюджетных постановках. Мур была замужем дважды, во втором браке с режиссером Бартом Фрейндлихом у актрисы родился сын Калеб (1997) и дочь Лив (2002).

Карла Бруни-Саркози снова стала мамой в 44

Карла Бруни — итало-французская топ-модель, певица и композитор — получила общемировую известность, когда стала первой леди Франции — она вышла замуж за Николя Саркози во время его президентства. У Карлы 2 детей: в 2001 году, в 33 года, она родила сына Орельена от 23-летнего студента Рафаэля Энтовена, а в возрасте 42 лет стала мамой снова — в семье Саркози появилась дочь Джулия (2011).

Гвен Стефани родила 3-го сына в 45

Американская певица, актриса и дизайнер Гвен Стефани завоевала популярность в качестве солистки группы No Doubt, без «Don’t Speak» которой не обходилась в 90-е ни одна школьная дискотека. С 2002 по 2016 год Стефани была в браке с музыкантом Гэвином Россдэйлом, у пары родились 3 сыновей: Кингстон Джеймс Макгрегор Россдэйл (2006), Зума Неста Рок Россдэйл (2008) и Аполло Боуи Флинн Россдэйл (2014).

Камерон Диас впервые стала мамой в 47

На протяжении долгих лет звезде фильмов «Маска», «Ангелы Чарли» и «Очень плохая училка» СМИ регулярно приписывали беременность. Однако эта информация так и не находила подтверждения. И вот наконец на своей официальной страничке в инстаграме актриса разместила пост, в котором сообщила, что они с мужем, музыкантом Бенджи Мэдденом, стали счастливыми родителями. Их дочь, Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден, появилась на свет 30 декабря 2019 года, став настоящим новогодним подарком.

«Мы счастливы начать новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Рэддикс Мэдден. Она полностью завладела нашими сердцами и пополнила нашу семью. Мы рады поделиться этой новостью, но также мы чувствуем, что должны защищать жизнь нашей малышки. Поэтому мы не будем публиковать фотографии или делиться более подробной информацией, кроме того факта, что она действительно очень милая!» Камерон Диас

Дженнифер Джейсон Ли стала мамой в 48

Американская актриса, сценарист и продюсер Дженнифер Джейсон Ли снискала известность, играя эмоциональных, сложных, уязвимых и психически неадекватных женщин. В 1989 году по версии журнала Harper’s Bazaar Джейсон Ли стала одной из 10 самых привлекательных женщин Америки. С 2005 по 2013 год актриса была замужем за режиссером Ноа Баумбахом, от которого в 48 лет родила сына — Ромера Эммануэля Баумбаха (2010).

Эдриенн Барбо стала мамой близнецов в 51

Номинант премий «Тони» и «Золотой глобус», актриса и писательница Эдриенн Барбо снялась в двух десятках мюзиклов. Самым известным из них стал «Бриолин», где актриса сыграла главную роль. От первого брака с режиссером Джоном Карпентером у Эдриенн есть сын — Джон Говард «Коди» Карпентер — младший (1984). С 1991 по 2018 год актриса была замужем за актером Билли Ван Зандтом, которому в возрасте 51 года родила близнецов — Уокера Стивена и Уильяма Далтона (1997).

Хелен Моррис Скорсезе стала мамой в 52

Хелен Моррис — бывший редактор книг, телевизионный продюсер и 5-я супруга легендарного режиссера Мартина Скорсезе. Именно благодаря браку с лауреатом премии «Оскар» Хелен и стала известной в СМИ, хотя сама женщина старается держаться подальше от пристального внимания. В 52 года Моррис впервые стала мамой, родив дочь Франческу Скорсезе (1999).

Соланж Коуту родила 3-го ребенка в 54

Бразильская актриса Соланж Коуту завоевала народную любовь, сыграв в сериале «Клон» неунывающую хозяйку бара дону Журу. У актрисы есть 2 взрослых детей от прошлого брака — сын Марсио Фелипе Коуту (1974) и дочь Морена Мэрайя Коуту (1991). С 2009 года Соланж состоит в браке с Джемерсоном Андраде, который младше актрисы на 30 лет. У пары есть общий сын — Бенджамин Андраде (2011).

Бригитта Нильсен родила 5-го ребенка в 54

Датская актриса, фотомодель и певица Бригитта Нильсен получила известность благодаря главной роли в фильме «Рыжая Соня», где ее партнером был Арнольд Шварценеггер. Также актрисе добавил популярности брак с Сильвестром Сталлоне. Благодаря своему росту в 184 см Бригитта попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая актриса, исполнившая главную роль.

Нильсен 5 раз была замужем и имеет 5 детей. У актрисы 4 сына — Джулиан Виндинг (1984), Киллиан Маркус Гастино (1989), Дуглас Аарон Мейер (1993), Рауль Мейер — младший (1995) — и долгожданная дочь Фрида Десси (2018).

Бонус: Хлоя Севиньи готовится стать мамой в 45

В январе 2020 года стало известно, что 45-летняя звезда «Американской истории ужасов» Хлоя Севиньи и ее бойфренд Синиша Макович готовятся стать родителями. Интересное положение актрисы заметили не только папарацци, но и сама Хлоя уже выложила в инстаграм фото с животиком. Для пары это будет первый малыш.

Как вы относитесь к рождению так называемых поздних детей?