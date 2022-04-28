12 известных женщин, которые плевать хотели на надуманные правила и нашли счастье с мужчинами младше себя

Художественная литература, кинематограф, глянцевые журналы и в целом само общество часто диктуют нам совершенно нелепые стереотипы. К примеру, считается, что мужчина непременно должен быть старше своей партнерши. К счастью, многие знаменитости на собственном примере демонстрируют, что нужно наплевать на подобные шаблонные идеи и просто быть счастливыми.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить знаменитые пары, которые доказали: любви все возрасты покорны.

Моника Беллуччи и Николас Лефевр

Предположительно, Моника Беллуччи и Николас Лефевр начали свои отношения в 2017 году, однако на публике они появились вместе только в 2019-м. После расставания с Венсаном Касселем это первые отношения дивы, о которых стало известно. Избранник актрисы — французский скульптор с модельным прошлым. Беллуччи старше его на 17 лет.

Айшвария Рай и Абхишек Баччан

В этом году Айшвария Рай и ее супруг Абхишек Баччан отметят 15-ю годовщину совместной жизни. Актерская чета познакомилась на съемках фильма, и, по признанию мужчины, это была любовь с первого взгляда. Сразу после свадьбы популярность пары была столь высока, что их сравнивали с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. К слову, Айшвария старше своего мужа на 2 года.

Миранда Керр и Эван Шпигель

Супермодель Миранда Керр и IT-бизнесмен Эван Шпигель познакомились на вечеринке в 2014 году. На первый взгляд, эти двое очень разные: она — человек из мира моды, а он — технический гений. Однако они быстро нашли общий язык. За 2 годами дружбы последовал роман, а после и свадьба. Сегодня пара воспитывает 3 детей (старший ребенок от первого брака Керр с Орландо Блумом). Разница в возрасте супругов составляет 7 лет.

Мэри Тайлер Мур и Роберт Левин

Актриса Мэри Тайлер Мур впервые вышла замуж в 18 лет. Супруг был старше ее на 10 лет. Однако брак не продлился долго. После Мэри еще несколько раз начинала отношения с мужчинами старше себя, но счастья с ними не обрела. В 1983 году актриса познакомилась с лечащим врачом своей мамы, кардиологом Робертом Левином. Мужчина был младше ее на 15 лет. Пара прожила в любви более 3 десятков лет.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари встретились в 2016 году. По воспоминаниям мужчины, с его стороны это была любовь с первого взгляда. Увидев звезду, фитнес-тренер так распереживался, что начал шутить невпопад. Бритни это показалось милым, и она решила оставить ему свой номер телефона. С тех пор пара не расстается. Асгари поддерживает свою подругу во всех сферах: он занимается с ней спортом, сопровождает на концертах, мероприятиях. А недавно они объявили, что скоро станут родителями. К слову, Бритни старше Сэма на 12 лет.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

За этой парой публика всегда пристально следила. Впервые Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сошлись еще 20 лет назад, в 2002 году. Дело даже дошло до организации свадьбы, однако за несколько дней до торжества пара объявила о расставании. В следующий раз «Беннифер» (так актера и певицу называют пресса и поклонники) сошлись в 2021-м. И судя по тому, что они пишут в соцсетях и говорят в интервью, влюбленные счастливы быть друг с другом. А недавно стала известно, что Аффлек сделал Лопес предложение. К слову, Джей Ло старше своего избранника на 3 года.

Мадонна и Ахламалик Уильямс

Разница в возрасте вовсе не помеха для счастья в случае Мадонны и ее бойфренда танцора Ахламалика Уильямса, который младше ее на 36 лет. Об их романе стало известно в конце 2019 года. Певица и до этого не раз была в отношениях с мужчинами младше ее на 2, а то и на 3 десятка лет, но случай с Уильямсом для нее рекорд.

Паулетта Пирсон и Дензел Вашингтон

Почти 40 лет вместе Дензел Вашингтон и его супруга Паулетта. Актеры встретились на съемках фильма в 1977 году. Разница в возрасте у них составляет 4 года. К слову, Паулетта не сразу согласилась выйти замуж за Дензела. Ему пришлось несколько раз делать предложение возлюбленной, прежде чем та ответила «да». На сегодняшний день у пары 4 детей. Секрета удачного брака у супругов нет. Они говорят, что быть счастливыми на протяжении такого длительного времени — это большой совместный труд.

Робин Райт и Бен Фостер

Робин Райт в течение нескольких лет встречалась с актером Беном Фостером, который младше ее на 14 лет. Актриса часто в интервью поднимала тему их разницы в возрасте. Звезда была возмущена тем, что если бы мужчина был старше ее на 14 лет, то никто бы и бровью не повел. А в обратной ситуации публика недоумевает, как такое возможно.

Эдит Пиаф и Тео Сарапо

Последний муж Эдит Пиаф, актер и певец Тео Сарапо, был младше ее на 20 лет. Пара сошлась в 1962 году. Влюбленные столкнулись с осуждением родителей Тео, ведь они хотели себе невестку помоложе. Однако пара отстояла свое право на любовь, и незадолго до кончины певицы они расписались.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Бывшая вокалистка группы No Doubt Гвен Стефани старше своего супруга, кантри-исполнителя Блейка Шелтона, на 7 лет. Для каждого из них это не первый брак: музыканты сошлись в 2015 году, оба пережили развод. К тому моменту у Гвен уже было 3 детей. По словам артистки, Шелтон умудрился стать для каждого ребенка настоящим другом.

Кортни Кокс и Джонни Макдэйд

Отношения Кортни Кокс и Джонни Макдэйда многим напоминали американские горки. Их познакомил в 2013 году музыкант Эд Ширан. Далее последовал бурный роман, который спустя год завершился помолвкой. Однако свадьба не состоялась. Вместо этого певец и актриса, которая старше его на 12 лет, объявили о расставании. Впрочем, через год, в 2015-м, они снова сошлись. Пара в многочисленных интервью и на страничках соцсетей признается друг другу в любви, однако о свадьбе пока речи не идет.