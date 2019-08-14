12 знаменитых личностей, которые воспитывались в приемных семьях

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Среди знаменитостей есть люди с тяжелой судьбой, в том числе и те, кто вырос в приемных семьях. Некоторых опекуны воспитывали на протяжении долгих лет, как, например, Фрэнсис Макдорманд, ну а кто-то переживал с ними сложные жизненные моменты, как в случае с Эдди Мерфи.

Редакцию AdMe.ru так взволновали эти истории, что мы спешим поделиться ими с вами.

1. Майк Тайсон

Слева на фото — Майк Тайсон с приемным отцом и тренером.

Биологический отец Майка Тайсона покинул семью еще до рождения сына. Мать умерла, когда мальчику исполнилось 16 лет. Опеку над ним оформил тренер подростка Кас Д’Амато, который основательно подготовил его к профессиональной карьере боксера. За плечами у Тайсона два неудачных брака, в настоящий момент он женат на Лакии Спайсер. Боксер — многодетный отец, всего у него 8 детей.

2. Эдди Мерфи

Отец Эдди Мерфи ушел из семьи, когда мальчику было 3 года. Спустя несколько лет он умер, тогда же начала испытывать трудности со здоровьем и мама будущей звезды комедий. Когда мать госпитализировали, Эдди со старшим братом Чарли определили в приемную семью. Там мальчики жили на протяжении нескольких лет, а затем благополучно вернулись к маме. Позднее у них появился отчим Вернон Линч, который их и усыновил. Сегодня Эдди обручен с актрисой Пейдж Бутчер. От двух предыдущих браков и от нынешних отношений у него 10 детей.

3. Фрэнсис Макдорманд

Фрэнсис Макдорманд удочерили в возрасте 1,5 лет. Ее приемный отец был пастором, а мать — медсестрой. В детстве девочка носила очки и была полноватой, из-за чего очень комплексовала, но забота родителей помогла преодолеть все трудности, в том числе и с внешним видом. В 1984 году Фрэнсис сыграла роль в фильме «Просто кровь», где познакомилась со своим будущим мужем Джоэлом Коэном. В 1994 году пара усыновила мальчика из Парагвая.

4. Мэрилин Монро

Слева на фото — Мэрилин Монро с биологической мамой.

Мать Нормы Джин — так по-настоящему зовут Мэрилин Монро — из-за работы не могла уделять много времени ребенку, поэтому отдала ее временным опекунам. Она забирала дочь по выходным. Но позднее купила дом в Голливуде и воссоединила семью. Однако спустя какое-то время у матери начали проявляться признаки психического расстройства, ее определили в клинику, где она провела остаток жизни. Норму Джин взяла на попечение подруга матери, а позже ее отправили в приют. В 16 лет Норма Джин вышла замуж, через 4 года развелась. В 1946 году взяла сценический псевдоним Мэрилин Монро. В общей сложности актриса была замужем трижды, детей нет.

5. Нельсон Мандела

В 9-летнем возрасте Нельсон Мандела потерял отца: тот умер от туберкулеза. И мать отдала сына на попечение регенту Джонгинтабе. Мальчик обучался в школе-интернате, где получил аттестат о среднем образовании. Окончил колледж, поступил в институт, но не завершил образование, так как увлекся политическими идеями, которые не приветствовались в стенах этого учебного заведения. С 1994-го по 1999 год Нельсон Мандела был президентом ЮАР. Трижды женат, от этих браков у него родилось 6 детей.

6. Майкл Бэй

От будущего режиссера «Трансформеров» Майкла Бэя биологическая мать отказалась сразу же после его рождения. Младенец попал в приемную семью. Его отец был бухгалтером, а мать — детским психиатром. Еще с детства Майкл проявлял интерес к кино. Его первой картиной стал боевик «Плохие парни», который и принес ему славу режиссера. Позднее последовали «Армагеддон» и «Трансформеры: Эпоха истребления». Майкл Бэй — один из тех, кто тщательно скрывает свою личную жизнь.

7. Мелисса Гилберт

Слева на фото — Мелисса Гилберт с приемным отцом.

Мелисса Гилберт воспитывалась в семье актера Пола Гилберта и актрисы Барбары Крейн, которые удочерили ее на следующий день после рождения. Когда Мелиссе было 8 лет, родители развелись, а через 3 года отец скончался. С детства она снималась в рекламных роликах, ее главная киноработа — «Маленький домик в прериях». Сегодня актриса состоит в третьем браке. От предыдущих отношений у нее 2 детей.

8. Фейт Хилл

Будущая певица Фейт Хилл была удочерена во младенчестве Эдной и Теддом Перри. Она воспитывалась с 2 братьями в строгих христианских традициях. В 9 лет девочка попала на концерт Элвиса Пресли, который произвел на нее сильное впечатление. Тогда она твердо решила стать певицей. В 1990 году девушка нашла свою биологическую мать и поддерживала с ней общение до самой ее смерти. С 1996 года Фейт Хилл замужем за певцом Тимом Макгро, у пары 3 дочери.

9. Кристин Ченовет

Слева на фото — Кристин Ченовет с приемной мамой.

От будущей звезды Бродвея мать отказалась еще при ее рождении. Малышку удочерила семья химиков. Еще с раннего детства девочка начала проявлять большой интерес к музыке, родители со всей серьезностью отнеслись к увлечению Кристин. Она пела в церковном хоре, занималась балетом, окончила театральный факультет по направлению «оперный вокал». Стоит отметить, что 51-летняя Кристин Ченовет ни разу не была замужем и у нее нет детей.

Бонус: знаменитости российского шоу-бизнеса, которые также выросли в приемных семьях

1. Светлана Сурганова

Слева на фото — Светлана Сурганова с приемной мамой Лией Сургановой.

От Светланы отказались сразу же при рождении, а в 3 года ее удочерила кандидат биологических наук Лия Сурганова. Свои первые песни девочка написала в 14 лет. Будущая певица окончила медицинское училище и Санкт-Петербургскую педиатрическую академию. В 1993 году состоялось судьбоносное знакомство с Дианой Арбениной, тогда и была создана группа «Ночные снайперы». В 2002 году Светлана покинула коллектив и создала свой — «Сурганова и оркестр». Замужем певица не была, детей нет.

2. Роман Абрамович

Мать Романа умерла, когда мальчику был год. Отец скончался через три года. Его взял на воспитание дядя Лейб Абрамович, который проживал в Ухте. Позднее подросток переехал в Москву ко второму дяде Абраму Абрамовичу. Трудовая жизнь будущего бизнесмена началась с должности разнорабочего, в конце 1980-х он переключился на малый бизнес. Постепенно дела будущего миллиардера шли в гору. Он трижды был женат, всего у него 7 детей.

3. Арчи

Слева на фото — Артур Цветков с приемными родителями.

От Артура Цветкова биологическая мать отказалась сразу же после рождения. В возрасте 1 года его усыновили. Он воспитывался в семье военного и домохозяйки. О том, что Артур не родной, он узнал уже в сознательном возрасте. В 2003 году он стал корреспондентом одной из передач на МУЗ-ТВ. Был женат, от прошлого брака есть сын. В 2019 году у него родился еще один ребенок — дочь Алена.