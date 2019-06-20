12 знаменитостей, которые родили первого ребенка после 40 лет

11 5

11

7.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Несмотря на то что в большинстве стран врачи рекомендуют женщинам рожать первенцев до 30 лет, в жизни эта планка все чаще отодвигается в сторону со знаком плюс. Карьера, неудачные отношения, проблемы с зачатием — причины, по которым материнство откладывается, могут быть разными. Иногда дети появляются на свет, когда их мамам уже далеко за 40, и это непременно вызывает интерес и даже споры среди окружающих.

Нас в AdMe.ru вдохновляют примеры женщин, которые находят в себе смелость идти вразрез в общепринятыми нормами, как это и сделали героини нашей подборки, рискнувшие впервые стать мамами в 40+.

Ева Мендес, 40 лет

С 2011 года актриса состоит в отношениях с одним из самых желанных мужчин Голливуда — Райаном Гослингом. За это время у пары родились две дочери, Эсмеральда и Аманда Ли, после чего звездные родители тайно поженились. В одном из интервью Ева сказала, что, влюбившись в Райана, она захотела не просто детей, а именно его детей. Сейчас Мендес посвящает все свободное время дочерям и не горит желанием возвращаться в Голливуд.

Эмма Томпсон, 40 лет

Британская актриса и сценарист, обладательница двух «Оскаров» Эмма Томпсон родила единственную дочь Гайю в 40 лет, когда второй раз вышла замуж. Ее мужем стал актер Грег Уайз, с которым Эмма познакомилась во время съемок фильма «Разум и чувства». Кроме общей дочери, у пары есть приемный сын Тиндиебуа Агабу из Руанды, бывший ребенок-солдат, которого они усыновили после того, как семья мальчика погибла.

Николь Кидман, 41 год

В браке с Томом Крузом у любимицы миллионов Николь Кидман появилось двое детей, правда усыновленных, — дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони. Пережив разрыв с Крузом и несколько романов, Кидман снова вышла замуж. Ее избранником стал австралийский певец и музыкант Кит Урбан. В 2008 году, когда актрисе исполнился 41 год, у пары родилась дочь Сандэй Роуз. Спустя два года в семье Кидман — Урбан появилась еще одна девочка, Фэйт Маргарет, рожденная суррогатной матерью.

Хелен Хант, 41 год

Звезда фильма «Чего хотят женщины» и ряда других замечательных картин Хелен Хант стала мамой за месяц до своего 41-го дня рождения. Оба брака актрисы, к сожалению, распались, но зато во втором у нее родилась долгожданная дочь Макена Лей Гордон. Хелен горела желанием завести ребенка и уже было совсем отчаялась, но за год до 40-летия дала себе еще один, последний шанс, и он себя оправдал.

Гленн Клоуз, 41 год

Гленн Клоуз — настоящая рекордсменка по количеству номинаций на премию «Оскар» среди актрис. Наиболее знаковыми являются роли в фильмах «Опасные связи», «Роковое влечение» и «101 далматинец». В третьем, но не последнем браке, в возрасте 41 года, Клоуз первый и единственный раз стала мамой. Ее дочь Энни Мод Старк пошла по стопам матери и тоже стала актрисой.

Джейн Качмарек, 42 года

Мэри Луиза с отцом Брэдли Уитфордом.

В копилке достижений американской актрисы Джейн Качмарек более 40 работ, самыми известными из которых являются «Малкольм в центре внимания» и «Теория Большого взрыва». Джейн 17 лет была замужем за актером Брэдли Уитфордом, которому родила троих детей: Фрэнсис Женевьеву — в 42, Джорджа Эдварда — в 44, Мэри Луизу — в 47 лет. Как отмечает актриса, максимальный взлет ее карьеры начался именно тогда, когда в ее жизни появились дети.

Мэри Стюарт Мастерсон, 43 года

Мэри Стюарт Мастерсон — американская актриса, сценарист и режиссер, чей пик популярности пришелся на конец 80-х — начало 90-х. У звезды за плечами не только три десятка полнометражных картин, но и три замужества. В третьем браке, с актером Джереми Дэвидсоном, у Мэри Стюарт, перешагнувшей 40-летний рубеж, родилось четверо детей: двое сыновей — в 43 года и 45 лет, а также пара близнецов, мальчик и девочка, в 46 лет.

Шерил Тигс, 44 года

Шерил Тигс стала первой американской супермоделью, когда само это слово, «модель», еще даже не вошло в обиход, а на съемки в открытых купальниках соглашались лишь самые смелые девушки. Шерил многократно появлялась на обложках журналов Sports Illustrated Swimsuit Issue и Time, а постер «Розовое бикини» стал культовым образом поп-культуры 70-х. Тигс четырежды была замужем, в последних двух браках модель родила трех сыновей. В 44 года у Шерил появился сын Закари, а в 53 она стала мамой близнецов Тео и Джейдена. Правда, эти мальчики появились на свет благодаря суррогатному материнству.

Джина Дэвис, 46 лет

Актриса и член общества людей с высоким IQ «Менса» Джина Дэвис была замужем трижды. Но ни в первом браке с ресторатором, ни во втором с режиссером и актером Джеффом Голдблюмом, с которым она снялась в фильме «Муха», Дэвис не обзавелась детьми. Только выйдя замуж за пластического хирурга Резу Джаррахи, звезда стала мамой. В 46 лет актриса родила дочь Ализэ Кешвар, а в 48 — мальчиков-близнецов Киана Уильяма и Каиса Стивена.

Холли Хантер, 47 лет

Обладательница «Оскара», узнаваемая по фильму «Пианино», Холли Хантер 6 лет была замужем за оператором Янушем Камински, известным по работе над картинами «Список Шиндлера», «Война миров» и «Спасти рядового Райана». Это замужество не сделало Холли мамой, а вот во втором браке, с британским актером Гордоном Макдональдом, актриса в возрасте 47 лет родила мальчиков-близнецов. Хантер не афиширует свою личную жизнь и старается не показывать детей широкой аудитории.

Лора Линни, 49 лет

Звезда фильмов «Реальная любовь», «Шоу Трумана» и сериала «Закон и порядок» впервые стала мамой за месяц до своего 50-летия. Лора была замужем дважды: первый раз — за актером Дэвидом Эдкинсом, второй — за риелтором Марком Шауэром. Во втором браке у актрисы родился сын Беннетт Армистид Шауэр. Звезда мастерски скрывала свою беременность и по сей день старается уберечь свою семью от внимания общественности.

Беверли Д’Анджело, 49 лет

Актриса Беверли Д’Анджело наибольшую известность получила после съемок в фильме «Каникулы» и четырех его сиквелах. Ее первым мужем был итальянский аристократ Дон Лоренцо Сальвиати, которому Беверли, увы, так и не подарила наследника. А вот в результате последующего романа актрисы с Аль Пачино на свет появилось двое детей: близнецы Антон Джеймс и Оливия Роуз. Настоящий подвиг для женщины, впервые родившей в 49 лет.

Мы считаем, что нужно иметь большую смелость и здоровье, чтобы решиться на подобный шаг и стать «молодой мамой» после 40, тем более сделать такое впервые. А что по этому поводу думаете вы?