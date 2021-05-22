12 музыкантов и кинозвезд, которые превратились в крутых бабушек и дедушек

Эдди Мерфи признался, что люди испытывают шок, узнав, что у него 10 детей. При этом мужчины выдают что-то вроде «Это же во сколько обходится!», а женщины смотрят на него с интересом. Но сюрпризом для поклонников будет и тот факт, что в 2019 году актер вошел в число знаменитостей, у которых есть внуки. Как и остальные звезды из нашей статьи.

AdMe.ru решил выяснить, кто из известных людей составил компанию Эдди Мерфи и присоединился к «клубу бабушек и дедушек». А заодно полюбоваться на звездных внучек и внуков.

Очаровательная бабушка Сьюзан Сарандон

У Сьюзан Сарандон есть трое внуков, которых подарила ей дочь Эва Амурри: малышка Марлоу и ее младшие братья Мейджор и Матео. В 2019 году Марлоу и Мейджор решили посмотреть фильм «Зачарованная» (2007), не подозревая, что в нем снималась их бабушка. Они были поражены, увидев, как Сьюзан превращается в дракона, и бабуле пришлось отвечать на бесконечные вопросы внуков о киноленте.

Трогательный дедушка Майкл Дуглас

Старший сын актера Кэмерон Дуглас позаботился о том, чтобы Майкл уже дважды стал дедушкой. Майкл Дуглас не может нарадоваться на свою внучку и маленького внука, который появился перед новогодними праздниками в 2020 году. Каждые выходные сын приводит малышку Луа к своему отцу, так как, по его словам, у дедушки и внучки есть глубокая связь.

Счастливая бабушка Салли Филд

Больше всего обладательница двух «Оскаров» и трех «Эмми» гордится не своими наградами, а тремя сыновьями. Благодаря им актриса стала счастливой бабушкой пяти внуков, с которыми обожает веселиться и дурачиться. На красную дорожку звезда комедии «Миссис Даутфайр» и экшена «Новый Человек-паук» пришла со своим средним сыном Эли Крейгом, невесткой и внуком Ноа.

Экспрессивный дедушка Элис Купер

У рок-звезды Элиса Купера трое внуков: близнецы Риот и Фалькон и малыш Рекс, родившийся в 2018 году. Это дети Дэшиэла, который пошел по стопам отца и тоже стал музыкантом. Как утверждает Элис, и дети, и внуки всегда понимали, что Элис Купер на сцене — это образ, не имеющий ничего общего с настоящим Купером, и поэтому относились к нему спокойно. На втором фото счастливый дедушка с одним из близнецов, Риотом.

Самая богатая внуками бабушка Голди Хоун

У Голди Хоун 7 внуков. Трое из них — дети голливудской актрисы Кейт Хадсон, дочери от первого брака. Голди проводит много времени со своими внуками, играя с ними в бадминтон, пинг-понг и другие игры. А в феврале 2021 года 75-летнюю бабушку Голди увидели на прогулке с одной из внучек, Рани, которую она несла в рюкзаке-кенгуру.

Самая молодая прабабушка Вупи Голдберг

Вупи Голдберг стала бабушкой уже в 34 года. А сейчас она может похвастаться не только двумя внучками Амарой и Джерзи и внуком Мейсоном, но и маленькой правнучкой Чарли Роуз, которую она с огромной радостью взяла на руки в свои 58 лет.

Дедушка с юмором Кифер Сазерленд

У Кифера Сазерленда 2 внука, которых родила его падчерица Мишель Кэт, и они весьма радуют молодого дедушку. Старший, Хэмиш, уже с удовольствием смотрит сериал «24», в котором дедуля Кифер снимался с папой Адамом Синклером. А по поводу младшего Кифер шутит в твиттере: «Мой внук Куинн празднует сегодня свой день рождения. Он и не подозревает, что тем временем пицца собирается съесть его».

Дедушка с богатым опытом Рон Ховард

У Рона Ховарда трое внуков. Двое — Тео и Беатрис — дети очаровательной дочери-актрисы Брайс Даллас Ховард. И еще одна девочка, Аспен, родилась у его сына Рида в 2020 году. Старший, Тео, уже с четырех лет взялся за фотоаппарат и, кажется, готов пойти по стопам своей семьи. Тем более что у режиссера, актера, кинопродюсера и дедушки Ховарда весьма богатый опыт: начав сниматься в 1,5 года, он имеет за плечами больше 65 лет творческой деятельности.

Неунывающий дедушка Оззи Осборн

Внукам Оззи Осборна явно повезло с дедушкой. Инстаграм Джека Осборна прямо пестрит фотографиями с отцом и разнообразными кадрами дедушки Оззи, на которых он веселится с внуками, рисует с внучкой Перл и просто проводит время с семьей.

Энергичный дедушка Пьер Ришар

У Пьера Ришара уже 6 внуков. Один из них, Артур Дефэ (кстати, Дефэ — это настоящая фамилия Ришара), уже сделал неплохую карьеру модели, а теперь осваивает киноискусство. В романтической комедии «Мистер Штайн идет в онлайн» (2017) молодого человека можно увидеть вместе с его известным дедушкой, который продолжает сниматься, несмотря на преклонные годы.

Великолепная бабушка Софи Лорен

По словам Софи Лорен, она является бабушкой четырех самых красивых внуков и внучек. Софи всегда мечтала о любящем муже и дружной семье, и дети и внуки делают ее очень счастливой. Один из внуков, Витторио, сын Карло Понти — младшего, пошел по стопам отца-музыканта и уже добился значительных успехов в игре на фортепиано.

Самый застенчивый дедушка Том Хэнкс

У Тома Хэнкса уже трое внучек. Несмотря на то, что он любит их, скромный актер не спешит рассказывать об этом. Но в 2019 году он вместе с женой Ритой Уилсон, сыном Четом (в центре) и маленькой внучкой Михайей появился на голливудской «Аллее славы».