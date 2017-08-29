12 вещей, о которых нужно позаботиться перед возвращением в школу

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Подготовка к школе — стресс не только для учеников, но и для их родителей. И речь не только о покупке всего необходимого, но и о психологической подготовке к новому учебному году. AdMe.ru расскажет вам о том, как подготовить ребенка к школе так, чтобы он чувствовал себя комфортно в течение всех месяцев обучения.

Подберите рюкзак, который не будет деформировать позвоночник. А вот выбор цвета и рисунка рюкзака лучше оставить ребенку — это поможет ему принять возвращение в школу как радостное событие, связанное с чем-то приятным. Кроме того, позвольте ребенку выбрать и одежду для школы. Если форма одинакова для всех, это может быть спортивный костюм, блузка или водолазка.

Это вовсе не означает, что вы должны покупать некачественные карандаши, ручки и тетради. Чтобы не тратить лишние деньги на расходные материалы, объединитесь с другими родителями и приобретите все оптом.

Очень важно, чтобы у школьника был отдельный стол для выполнения домашних заданий. Желательно, чтобы компьютер стоял отдельно, иначе он будет отвлекать внимание ребенка. Кроме того, в столе должно быть достаточно места для всех необходимых принадлежностей, чтобы ребенок не тратил время на их поиск. Чтобы не испортить осанку, обратите внимание на выбор стула. Он должен регулироваться по высоте, иметь спинку с изгибом в районе поясницы. А вот подлокотники на стуле не нужны — ребенок будет облокачиваться на один из них, что может вызвать искривление позвоночника.

Для того чтобы ребенок хорошо успевал в школе, меньше уставал и был здоровым, составьте распорядок дня. Очень важно не отходить от него ни на шаг и четко определить не только время пробуждения и отхода ко сну, но и выполнения домашних заданий, активных игр и просмотра телевизора. Желательно, чтобы распорядок дня соблюдался и во время каникул.

Многие родители, готовя ребенка к походу в школу, изучают с ним школьную программу на будущий год. Конечно, неплохо, когда ребенок хорошо подготовлен к учебному году, но из-за того, что эти знания у него уже есть, на уроке ему может быть скучно и неинтересно.

За время летних каникул дети отвыкают от письма, поэтому за пару недель до начала учебного года стоит писать с ребенком небольшие диктанты. Это не только поможет ему вспомнить программу прошлого года, но и подготовит мышцы руки к будущим нагрузкам. Чтобы подготовить ребенка ко встрече с одноклассниками, за несколько дней до возвращения в школу можно устроить общую встречу класса, например поход на пикник или в кинотеатр.

Из-за того что ребенок не может прочитать то, что написано на школьной доске или в учебнике, часто страдает его успеваемость. Однако если ребенок стеснительный, он может не поделиться своей проблемой даже с родителями. Поэтому перед началом учебного года обязательно проконсультируйтесь с окулистом.

Начало учебного года — большой стресс для ребенка. Поэтому не стоит записывать его с 1 сентября на несколько дополнительных занятий — музыку, танцы или рисование, иначе он переутомится, что плохо скажется на учебе. Дайте ему возможность адаптироваться к новым условиям и режиму дня, особенно если он идет в первый класс, новую школу или переходит из начальной школы в среднюю.

Многие родители перед походом в школу настраивают ребенка на хорошие оценки. Это нехорошо и для первоклассников, которым в первое время не ставят отметок за выполненные задания, и для тех, кто ходит в школу не первый год, ведь неоправданные ожидания плохо сказываются на психике подростка. Поэтому вместо того чтобы говорить о пятерках, настройте ребенка на новые знакомства и получение интересных и нужных знаний.

Неудобная поза во время уроков, снижение двигательной активности, слишком тяжелые рюкзаки — все это провоцирует искривление позвоночника. Чтобы избежать этого заболевания, следует не только тщательно подбирать мебель и рюкзак, но и правильно выбирать физические нагрузки. Кроме того, перед походом в школу стоит обратиться к ортопеду, который подскажет гимнастику для профилактики искривления или поможет справиться с заболеванием на его начальных стадиях

Если ребенок идет в новую школу или переходит в другой класс, постарайтесь заранее познакомить его с кем-то из будущих одноклассников и учителями. Кроме того, помогите ему освоиться в незнакомом пространстве: придите в школу вместе с ребенком за несколько дней до начала занятий, чтобы он мог посмотреть на классы, в которых ему предстоит учиться.

Научите ребенка готовить элементарные блюда, сушить мокрую одежду и обувь, мыть посуду и прочим бытовым мелочам. Кроме того, приучайте его к самостоятельной подготовке ко сну, доверьте самому собирать портфель и подбирать одежду для завтрашнего похода в школу. Не лишним будет еще раз напомнить ребенку правила гигиены, например всегда мыть руки перед походом в столовую и после туалета.