12 вещей, которые делают все пары, но никогда в этом не признаются

Настоящая любовь не похожа на ту, что показывают в романтических комедиях. Она в мелочах, которые и делают людей по-настоящему близкими.

AdMe.ru собрал способы сказать о любви, не говоря «я люблю тебя». Потому что все понятно и без слов.

Сплетничают о других парах и всегда приходят к выводу, что их пара лучше

Придумывают имя будущему ребенку

Дают друг другу глупые прозвища

Присылают эротические сообщения, когда у другого рабочее совещание

Жалуются друг другу, чтобы их пожалели как маленьких

Просят друг у друга посмотреть, что это там за фигня на спине

Нюхают одежду второго, когда его нет рядом

Делают селфи со смешными гримасами

Ссорятся из-за мелочей, потому что мириться — это здорово

Держат в зубах вкусный кусочек и предлагают второму откусить

Представляют, какой парой они будут в старости

Целый день валяются в постели с вкусняшками и любимым сериалом

Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru

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