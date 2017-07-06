12 вещей, которые делают все пары, но никогда в этом не признаются
Настоящая любовь не похожа на ту, что показывают в романтических комедиях. Она в мелочах, которые и делают людей по-настоящему близкими.
AdMe.ru собрал способы сказать о любви, не говоря «я люблю тебя». Потому что все понятно и без слов.
Сплетничают о других парах и всегда приходят к выводу, что их пара лучше
Придумывают имя будущему ребенку
Дают друг другу глупые прозвища
Присылают эротические сообщения, когда у другого рабочее совещание
Жалуются друг другу, чтобы их пожалели как маленьких
Просят друг у друга посмотреть, что это там за фигня на спине
Нюхают одежду второго, когда его нет рядом
Делают селфи со смешными гримасами
Ссорятся из-за мелочей, потому что мириться — это здорово
Держат в зубах вкусный кусочек и предлагают второму откусить
Представляют, какой парой они будут в старости
Целый день валяются в постели с вкусняшками и любимым сериалом
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru