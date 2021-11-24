12 твитов о детях, которые, вероятно, были философами в прошлых жизнях

Считается, что родители должны давать образование своим детям, однако некоторые малыши выдают такие фразы, будто они уже настоящие взрослые философы. Они запросто расскажут о взаимоотношениях полов, увидят хорошее в плохом и объяснят законы Вселенной — и нам определенно стоит к ним прислушаться.

AdMe.ru обнаружил детей с таким оригинальным ходом мыслей, что они наверняка будут преподавать философию, когда вырастут.

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