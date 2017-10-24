12 фото малышей до усыновления и после, которые пробирают до кома в горле

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Мы все остаемся детьми, пока у нас есть мамы и папы. И, хотя многие из нас уже давно повзрослели, родители остаются для нас самыми близкими и родными людьми. И мы точно знаем: это настоящее чудо — просто иметь семью.

AdMe.ru растроган этими 12 фотографиями из социального проекта «Детский вопрос», которые показывают, насколько важную роль в нашей жизни играют родители.