12 фото малышей до усыновления и после, которые пробирают до кома в горле

Мы все остаемся детьми, пока у нас есть мамы и папы. И, хотя многие из нас уже давно повзрослели, родители остаются для нас самыми близкими и родными людьми. И мы точно знаем: это настоящее чудо — просто иметь семью.

AdMe.ru растроган этими 12 фотографиями из социального проекта «Детский вопрос», которые показывают, насколько важную роль в нашей жизни играют родители.

Спустя 8 месяцев дома

Спустя 4 года дома

Спустя 8 лет дома

Спустя 2 года дома

Спустя 8 лет дома

Спустя 4 года дома

Спустя 3 года дома

Спустя 7 лет дома

Спустя 3 месяца дома

Спустя 6 месяцев дома

Спустя 4 года дома

Спустя 7 лет дома

Фото на превью deti.radiorus, deti.radiorus

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