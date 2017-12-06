12 полезных советов, которые стоит знать всем молодым родителям

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Многодетная мама — тот еще супергерой. Столько дел: и внимание уделить каждому ребенку, и накормить, и убраться, и постирать, и при всем этом оставаться красивой и психически уравновешенной женой. У таких мам точно есть чему поучиться. Мы в AdMe.ru выбрали для вас 12 лучших лайфхаков от многодетных мам, которые можно применять как в больших, так и в маленьких семьях.

1. Не держите все в голове

Чтобы не сойти с ума от огромного количества дел, а также расписания всех детских секций, заведите ежедневник или записывайте всю важную информацию на видном месте. Записывайте даже мельчайшие детали: когда стирать, когда кого купать, когда пойти в магазин и что купить. Еще можно сделать вот такие пометки на баночках с таблетками, чтобы точно не забыть, давали вы ее своему ребенку или нет. Так хаоса в голове будет намного меньше.

2. Купание в радость

Далеко не все дети любят купаться. Если у вас тоже существует подобная проблема, попробуйте использовать вот такие светодиодные палочки: вдруг ребенок заинтересуется, и процесс купания станет любимым окончанием дня.

3. Организуйте пространство для творчества

Яичные упаковки и большие коробки можно с легкостью превратить в незаменимых помощников в творчестве. Правильно организованные игры и вовремя спланированный реквизит — это ваша страховка от разрисованных стен и разлитых по столу красок.

4. Развивайте самостоятельность

Порой кажется, что быстрее обуть или накормить малыша самой, чем дать ему ложку и предоставить возможность сделать это самостоятельно. Ведь после такого приема пищи, скорее всего, придется срочно не только купать и переодевать ребенка, но и отмывать пол и стульчик. Но так вы только откладываете момент, когда ребенок станет самостоятельным. Попробуйте начать с малого: приклейте на внутреннюю сторону каждого ботинка (или любой другой обуви) по половинке одной наклейки. Так малыш не будет путаться, на какую ногу следует надевать левый ботинок, а на какую — правый. А у вас появится пара минут свободного времени.

5. Правильно подавайте еду

Режьте еду так, чтобы ребенок мог аккуратно ее съесть. Чем меньше дети, тем меньше должны быть кусочки. Нож для пиццы поможет быстро разрезать блинчики, а подставка под мороженое спасет одежду от нежелательных липких капель.

6. Организуйте хранение игрушек

Организованное хранение игрушек — первый шаг по приучению ребенка к порядку. Поставьте в каждой комнате небольшую коробку и складывайте в нее все забытые и брошенные детские игрушки, а в конце дня просите своего малыша разложить их по своим местам.

7. Полет на самолете без крика и слез

Полет на самолете — очень энергозатратное событие. Особенно если ребенок заскучал, а у вас закончились силы и идеи, как его развлечь. На помощь придет вовремя взятая с собой коллекция наклеек для стекла.

8. То, что должно быть закрытым, будет закрытым

Дети, особенно недавно начавшие ходить, очень любят открывать шкафчики, до которых можно дотянуться, и вываливать их содержимое на пол. Используйте лишние петельки от шторы для ванной или простые пластиковые конструкции для мест, куда доступ должен быть закрыт.

9. Держите мелкие игрушки вместе

Вот уже 68 лет, как Лего появился на свет и радует взрослых и детей. Чтобы не потерять мелкие кусочки конструктора, воспользуйтесь специальными мешками-рюкзаками для хранения. С их помощью конструктор можно взять в гости или на природу и быть уверенным, что никто не наступит на одну из затерявшихся частичек.

10. Приучайте к труду

Дайте вашим детям возможность заработать немного карманных денег с помощью такого «прейскуранта» услуг. Так вы убьете сразу нескольких зайцев: приучите детей к работе, научите их ценить деньги и получите помощь по хозяйству.

11. Верните ваш паркет в прежнее состояние

Разрисованный фломастерами или маркерами деревянный пол можно вернуть в прежнее состояние с помощью обычной зубной пасты. Нанесите немного пасты на пятно и хорошенько потрите его губкой или бумажным полотенцем.

12. Манеж из бассейна