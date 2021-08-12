12 советов про отношения, услышав которые в молодости мы зевали, а теперь энергично киваем

Мы всегда с улыбкой слушали и не воспринимали всерьез бабушкины наставления: «Прислушайся к своему сердцу», «Не жалей доброго слова», «Выбирай мужа с золотыми руками». Однако, когда подросли, оказалось, что многие из них реально работают, потому что это не нудные нравоучения, а мудрость поколений. И понимаешь это лишь со временем, и хорошо, если еще не поздно для таких открытий.

Авторы AdMe.ru вспомнили советы своих бабушек и решили нарисовать для вас комиксы, которые красочно иллюстрируют знакомое всем выражение «Жизнь прожить не поле перейти».

1. «Сердце не обманешь. Прислушайся к нему»

2. «Ищи мужа с золотыми руками»

3. «Откладывай свои деньги»

4. «Не жалей доброго слова»

5. «Если повода для ревности нет, то ревновать глупо, а когда повод уже есть, то поздно»

6. «Любовь — это уважение. Надо уважать человека, который рядом»

7. «Выбирай щедрого партнера»

8. «Счастье любит тишину»

9. «Отношения — это компромисс. Нужно уметь слушать не только себя»

10. «Иногда лучше промолчать»

11. «Не стремись приспосабливаться и во всем угождать»

12. «Не пытайся его изменить»