12 советов про отношения, услышав которые в молодости мы зевали, а теперь энергично киваем
Мы всегда с улыбкой слушали и не воспринимали всерьез бабушкины наставления: «Прислушайся к своему сердцу», «Не жалей доброго слова», «Выбирай мужа с золотыми руками». Однако, когда подросли, оказалось, что многие из них реально работают, потому что это не нудные нравоучения, а мудрость поколений. И понимаешь это лишь со временем, и хорошо, если еще не поздно для таких открытий.
Авторы AdMe.ru вспомнили советы своих бабушек и решили нарисовать для вас комиксы, которые красочно иллюстрируют знакомое всем выражение «Жизнь прожить не поле перейти».
1. «Сердце не обманешь. Прислушайся к нему»
2. «Ищи мужа с золотыми руками»
3. «Откладывай свои деньги»
4. «Не жалей доброго слова»
5. «Если повода для ревности нет, то ревновать глупо, а когда повод уже есть, то поздно»
6. «Любовь — это уважение. Надо уважать человека, который рядом»
7. «Выбирай щедрого партнера»
8. «Счастье любит тишину»
9. «Отношения — это компромисс. Нужно уметь слушать не только себя»
10. «Иногда лучше промолчать»
11. «Не стремись приспосабливаться и во всем угождать»
12. «Не пытайся его изменить»
А какие мудрые советы вам давали ваши бабушки?
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