12 ситуаций, на которые мама и папа реагируют совершенно по-разному

Женщины и мужчины — это существа с разных планет. Неудивительно, что и к воспитанию детей они подходят по-разному. И ребенку это только на пользу, ведь так выше вероятность того, что он вырастет разносторонней личностью. Матери и отцы смотрят на мир и решают проблемы неодинаково, и мы составили список самых ярких подобных различий.

Мы в AdMe.ru уверены, что оба родителя вносят свой важный вклад в развитие ребенка, и не сомневаемся, что в этих ситуациях вы узнаете и свою семью.

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Но порой переживают гораздо сильнее

Беспорядок в доме? Этот вопрос к мамам

Во время беспокойства и крика ребенка у мам срабатывает самый чуткий локатор, а у пап, похоже, есть какие-то волшебные невидимые беруши

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Кто сказал, что быть ребенком всегда так просто?

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Но даже для пап наступает момент, когда они достают корвалол

У мам всегда чуть больше вопросов и переживаний

Чтение перед сном с мамами и папами протекает совершенно по-разному