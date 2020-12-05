12 ситуаций, на которые мама и папа реагируют совершенно по-разному
Женщины и мужчины — это существа с разных планет. Неудивительно, что и к воспитанию детей они подходят по-разному. И ребенку это только на пользу, ведь так выше вероятность того, что он вырастет разносторонней личностью. Матери и отцы смотрят на мир и решают проблемы неодинаково, и мы составили список самых ярких подобных различий.
Мы в AdMe.ru уверены, что оба родителя вносят свой важный вклад в развитие ребенка, и не сомневаемся, что в этих ситуациях вы узнаете и свою семью.
Папы проще относятся ко многим вещам
Но порой переживают гораздо сильнее
Беспорядок в доме? Этот вопрос к мамам
Во время беспокойства и крика ребенка у мам срабатывает самый чуткий локатор, а у пап, похоже, есть какие-то волшебные невидимые беруши
Когда ребенок еще не научился разговаривать как следует, папам иногда требуется переводчик с малышкового языка
Папы вообще предпочитают словам дело
Два родителя нужны еще и для того, чтобы в фотоальбоме были не только милые фотографии, но и прикольные
Кто сказал, что быть ребенком всегда так просто?
На улице с мамой хорошо, а с папой веселее
Но даже для пап наступает момент, когда они достают корвалол
У мам всегда чуть больше вопросов и переживаний
Чтение перед сном с мамами и папами протекает совершенно по-разному
С какими забавными ситуациями при воспитании детей сталкивались вы? Ждем ваших историй.