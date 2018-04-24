12 самых завидных холостяков 2018 года

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Это не просто смазливые красавчики. Они умны, богаты, харизматичны, многие из них могут похвастаться долларовым счетом с 9 нулями, при всем при этом еще и не женаты. И да, они существуют. В нашем списке представители шоу-бизнеса, IT-сферы, аристократических династий и наследные принцы — на тот случай, если после помолвки принца Гарри вы потеряли всякую надежду примерить корону.

Женская половина редакции AdMe.ru составила свой список завидных холостяков, от взгляда на которых дыхание перехватывает, а сердце начинает биться учащенно.

12. Патрик Шварценеггер, 24 года

Деньги, внешность, происхождение — что еще надо, чтобы войти в топ завидных женихов планеты? У Патрика есть все эти составляющие. Его знаменитый отец Арнольд Шварценеггер в особых представлениях не нуждается, а по материнской линии Патрик — потомок клана Кеннеди: его бабушка — сестра Джона и Роберта Кеннеди. Молодой человек делает все, чтобы выйти из тени знаменитых родителей, и активно строит модельную и актерскую карьеру.

11. Роберт Паттинсон, 31 год

Впервые мир заметил Роберта Паттинсона в роли Седрика Диггори в фильмах о Гарри Поттере, но настоящую славу ему принесла роль влюбленного вампира в киносаге «Сумерки». Роберт неоднократно попадал в списки самых сексуальных мужчин из ныне живущих по версии журнала People. Был замечен в нескольких громких романах, но в настоящее время свободен, и на его безымянном пальце по-прежнему нет обручального кольца.

10. Джек Дорси, 41 год

У создателя всемирно известного ресурса Twitter и сервиса мобильных платежей Square помимо состояния в несколько миллиардов долларов есть брутальная внешность, которой позавидуют звезды Голливуда. И конечно же, незаурядный интеллект. Любопытный факт: помимо профильного образования программист имеет также... специальность массажиста и даже какое-то время работал по ней.

9. Джеймс Франко, 40 лет

Актер, режиссер, сценарист, писатель, преподаватель кинопроизводства в Нью-Йоркском университете и, конечно же, любимец женской половины человечества. Помимо прочих достоинств Франко прекрасно образован, в частности имеет степень магистра по литературе Колумбийского университета, интересуется живописью и искусством.

8. Принц Артур Чатто, 19 лет

Артур — троюродный брат британских наследников престола Уильяма и Гарри, да и сам 23-й в очереди на британский престол. В 2011 году он был мальчиком, поддерживающим шлейф Кейт на свадьбе, а сегодня — завидный жених и мечта многих девушек. Этому способствует и инстаграм парня, куда он регулярно выкладывает свои селфи с голым торсом.

7. Павел Дуров, 33 года

Предприниматель, программист, долларовый миллиардер, создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Известен своими эксцентричными выходками и смелыми высказываниями. Дурова называют российским Марком Цукербергом.

6. Принц Лоренцо Боргезе, 45 лет

Итальянский принц Лоренцо Боргезе родился в Милане, живет в Нью-Йорке. Имеет фирму по производству органической косметики для домашних животных и занимается собственным фондом защиты животных. В поисках своей будущей жены где только не был. Даже на двух телевизионных шоу — американском шоу «Холостяк» и голландском «Принцы ищут жен». Однако по-прежнему свободен.

5. Шейх Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, наследный принц Дубая, 35 лет

Дубайского принца часто сравнивают с диснеевским Аладдином и героем сказок «Тысяча и одна ночь». Он баснословно богат, хорош собой, образован. Увлекается экстремальными видами спорта, пишет стихи, которые посвящает родине и семье, ведет инстаграм, активно занимается благотворительностью, оказывая помощь инвалидам и больным детям. Принц Хамдан не женат. У него нет детей. И во всевозможных рейтингах он часто фигурирует как один из самых завидных холостяков планеты.

4. Патрик Коллисон, 29 лет

Молодой компьютерный гений и долларовый миллиардер. Свой первый компьютерный курс Патрик прошел в Лимерикском университете, когда ему было 8 лет. В 10 лет рыжеволосый ирландец уже вовсю изучал программирование. В 19 лет стал долларовым миллионером, продав свою первую компанию по разработке приложений для покупок на интернет-аукционе eBay. Через год повысил свой статус до миллиардера, основав совместно с братом компанию Stripe — сервис электронных платежей.

3. Ян Кум, 42 года

Один из богатейших людей планеты, основатель мессенджера WhatsApp и второй человек в империи Facebook, родился на Украине в семье разнорабочего и домохозяйки. Семья жила за чертой бедности. В 1992 году Ян с матерью эмигрировал в США. Парень с 19 лет увлекался программированием. 9 лет проработал в компании Yahoo. В 2009 году Ян купил свой первый iPhone. Именно тогда у него родилась мысль о создании сервиса WhatsApp, который принес ему впоследствии миллиарды долларов.

2. Хью Гросвенор, 7-й герцог Вестминстер, 27 лет

Британский аристократ. После смерти отца унаследовал титул герцога Вестминстер и баснословное состояние, став самым молодым миллиардером Великобритании. По материнской линии является прапрапраправнуком Александра Сергеевича Пушкина. Унаследованное состояние не мешает Хью Гросвенору быть предпринимателем — его компания занимается переработкой кофейной гущи в биодизельное топливо.

1. Илон Маск, 46 лет

Канадско-американский инженер, которого называют гением современности, является генеральным директором двух компаний, которые воплощают фантастику в реальную жизнь. Одна из них, SpaceX, занимается разработкой космических ракет многоразового использования. Финальной целью SpaceX являются полеты к Марсу. Вторая компания, Tesla Motors, занимается производством электромобилей. Маск — долларовый миллиардер, и его имя регулярно попадает в списки Forbes. Он был дважды женат, у него растут 5 сыновей, но в настоящий момент предприниматель холост. Миллиардер признается, что ему нужны прочные и серьезные отношения, родственная душа, что придает ему дополнительный шарм.