12 признаков того, что вы уже успели избаловать своего ребенка

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Никто из родителей не мечтает вырастить избалованного ребенка. Но порой желание дать детям лучшее, сделать их жизнь безопасной и спокойной приводит к таким последствиям, которые никак не планировались.

Мы в AdMe.ru задались вопросом, как можно понять, что ситуация выходит из-под контроля, и оказалось, что детские психологи давно изучают проблему. Синдром избалованного ребенка — так это называется на языке науки — характеризуется определенными моделями поведения. Мы изучили специальную литературу и выписали для себя некоторые его признаки. А в конце статьи вас ждет бонус — 4 вопроса от психолога, способные внушить уверенность в том, что вы все делаете правильно.

Может быть вежлив с другими, но вы от него «спасибо» не дождетесь

Ребенок демонстрирует хорошее воспитание при посторонних, но в кругу семьи не снисходит до простой благодарности? Да, это доказательство избалованности, ведь он забывает говорить спасибо не намеренно, не по злому умыслу, а потому, что искренне принимает все, что делают для него родные, как должное. По мнению психологов, такое поведение способно в будущем привести к проблемам в межличностных отношениях, ведь мы не учим их быть признательными тем, кто для них ближе всех.

Не может справиться с простыми домашними делами

Одна из задач ответственных родителей — помочь ребенку стать самостоятельным. В 3 года дети уже могут убирать за собой игрушки, в 5 — управляться с пылесосом, в 10 способны сами почистить и отварить картошку на всю семью. Если все попытки приобщить ребенка к домашним делам разбиваются о то, что он не хочет, не умеет, у него не получается и вы с этим миритесь, это признак избалованности. Согласно статистике, современные дети в возрасте 3–12 лет тратят на помощь по хозяйству около 3 часов в неделю (а за компьютером, кстати, проводят не менее 14). Если ребенок не имеет вообще никаких домашних обязанностей, то как он будет справляться со взрослой жизнью? В конце концов, это необходимые умения и важные жизненные навыки, которых мы их лишаем.

Не ладит со сверстниками, считает, что они ведут себя неправильно

В общении с другими детьми избалованный ребенок совершенно не готов столкнуться с тем, что нужно не только брать, но и отдавать. Неумение учитывать нужды других, нечувствительность к ним, делает его нежеланным в кругу сверстников. Ему становится некомфортно, он не может объяснить себе, что происходит не так, и обвиняет в этом других. Ведь это они ведут себя «неправильно». Если сверстники сторонятся ребенка, если друзья семьи, у которых дети примерно такого же возраста, то и дело увиливают от совместных мероприятий, не пришло ли время задуматься, почему так происходит?

Часто закатывает истерики, когда не получает желаемого

Не стоит отмахиваться от этого очевидного признака. Казалось бы, кто не знает, что демонстративное поведение свойственно именно избалованным детям. Но есть нюанс! Малыши часто не умеют выражать свои чувства, не справляются с эмоциями, устают. Они рыдают, ноют, дуются, падают на пол и стучат ногами, и это — нормально. Им нужно помочь и посочувствовать. Если же чадо вышло из дошкольного возраста, но все еще продолжает вести себя как малое дитя, при этом расчетливо выбирая время и место для демонстрации своих слез, то кем-то явно манипулируют. Обращаем внимание: если после конфронтации взрослые опустошены и вымотаны, а ребенок получил желаемое и свеж как роза, то что-то в таких отношениях идет не так.

Не любит деятельность, в которой есть соревновательный элемент

Психологи убедили нас в том, что нужно растить победителей и каждый должен получить награду (нельзя травмировать хрупкую психику ребенка). Сюрприз: они передумали! Важный урок, который нужно преподнести ребенку в детстве, состоит в том, что все мы время от времени можем проигрывать, в этом нет никакой трагедии и проигрыш следует воспринимать достойно. С балованным отпрыском всю жизнь играют в поддавки, его не учат получать удовольствие от самого соревнования. Поэтому, столкнувшись с тем, что в «большой» жизни он оказывается не всегда на коне, такой ребенок предпочитает избегать любой соревновательной деятельности, особенно в команде.

Общается с родителями как со сверстниками, и речь не идет о том, что вы ему друзья

Давайте признаем: если ребенок избалован, это не его вина, а родителей. Это они не сумели выстроить границы, задать четкие правила, не дали нужных ориентиров. Как следствие, родители не являются для ребенка авторитетными фигурами. Тот считает, что его положение в семейной иерархии такое же, как у взрослых (если не выше), а значит, можно вести себя с ними пренебрежительно и фамильярно.

Как ни странно, обладает низкой самооценкой, неуверен в себе

Вы хотели показать своему малышу, какой он особенный, и все его достижения встречали с помпой? Подобно супергерою, сметали все препятствия, с которыми он бы мог столкнуться на своем пути? По мнению психолога Эми Маккриди, автора книги «Как перевоспитать маленьких диктаторов», так мы лишаем ребенка веры в себя, возможности учиться на ошибках и преодолевать несчастья. Раз за разом сталкиваясь с реальным миром и не получая от него привычной реакции, избалованные дети теряются, не понимают, как это исправить, и начинают сомневаться в своих способностях.

Претендует на все ваше свободное время

Избалованный ребенок сильно зависит от своих близких. Он центр их вселенной, а значит, они источник его счастья. Очень важно уделять внимание сыну или дочке, но дети должны понимать, что у родителей есть свои потребности. Когда вся жизнь семьи крутится вокруг желаний ребенка, это верный признак того, что тот избалован.

Не признает авторитетов, часто вступает в споры со взрослыми

Сталкивались с такими родителями, которые всегда отстаивают интересы своего ребенка, бросаются на его защиту, когда его обвиняют в чем-то? С одной стороны, это нормально, но если за закрытыми дверями не происходит разбор полетов, родители продолжают критиковать учителей и других значимых взрослых, то у ребенка возникает ощущение собственной безнаказанности. Ему начинает казаться, что лишь он всегда прав, а все остальные — «дураки и не лечатся». К тому же для балованного ребенка даже родитель не авторитет, так стоит ли ожидать, что у него появится уважение к кому-то еще?

Не знает цену деньгам

Современные маркетологи знают множество способов внушить детям, что им что-то необходимо. Рекламные атаки действуют на ребенка еще разрушительнее, чем на нас, взсролых. Именно поэтому важно научить их противостоять социальному давлению. Дать понять, что деньги зарабатываются, а не берутся из тумбочки. Когда мы ограждаем своих чад от таких «сложных материй», мы рискуем вырастить избалованного ребенка, не считающего семейный бюджет важнее своего «хочу». Исследования показывают, что, вырастая, избалованные дети имеют меньше шансов на финансовую самостоятельность и гораздо больше подвержены риску банкротства. Привыкнув, что их потребности удовлетворяются по щелчку, они берут кредиты на ежеминутные капризы, не задумываясь о том, как будут по ним расплачиваться.

Часто жалуется на то, что ему скучно

Даже годовалый малыш уже умеет фокусировать свое внимание на каком-то занятии около 15 минут. Обычно к 3 годам дети могут часами развлекать себя сами. Если ребенок не умеет справляться со скукой и все время ждет, пока кто-то выступит в роли массовика-затейника, то это тоже один из признаков избалованности. Как это связано? К примеру, существуют исследования, которое доказало, что чем больше у ребенка игрушек, тем сложнее ему сосредотачиваться на игре и тем меньше развивается его творческое мышление.

Не умеет управлять своими эмоциями

Все мы порой не справляемся с эмоциями, но у избалованных детей нет даже шанса научиться контролировать себя. Их эмоциональные качели раскачиваются с ошеломляющей амплитудой, и в старшем возрасте они демонстрируют все ту же детскую непосредственность. Любое горе для них настоящая драма, хорошее настроение бьет через край, смех становится столь же безудержным, как и слезы. Они не привыкли сдерживаться, анализировать, говорить о том, что с ними происходит и что они чувствуют. Практически единственный способ сообщить о своих чувствах для них — это наглядная демонстрация.

Бонус

Автор книги «Сколько достаточно? Баланс любви и дисциплины» доктор Дэвид Дж. Бредехофт предлагает родителям, сомневающимся в том, стоит ли удовлетворить желание ребенка, задать себе такие вопросы: Поможет ли это его развитию?

Я точно сделаю это для него, а не для собственного комфорта?

Не потребует ли удовлетворение этого желания непропорционального количества семейных ресурсов (денег, времени, внимания), действительно необходимых для чего-то важного?

Не причинит ли это вред кому-либо другому? Если на первые 2 вопроса вы ответили «да», а на остальные — «нет», можете дать себе «зеленый свет».

Конечно же, нет ничего проще, чем давать советы по воспитанию чужих детей, но порой мнение со стороны бывает необходимо. А вы какие поступки ребенка назвали бы следствием его избалованности?