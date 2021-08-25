12 привычек наших родителей, которые мы и не думали перенимать, а теперь взяли на вооружение

Как известно, все новое — это хорошо забытое старое, и те вещи и понятия, которые были в ходу еще у наших родителей, сейчас вновь набирают популярность, пусть и слегка видоизменившись. Например, на смену старой доброй авоське пришла экосумка, выращивать собственный огород теперь модно, а покупка вещей в секонд-хенде превратилась в признак хорошего вкуса.

Мы в AdMe.ru хорошенько подумали и решили нарисовать для вас комиксы, которые иллюстрируют то, что для наших пап и мам было повседневностью, а для нас стало мейнстримом.

1. Раньше свой огород для многих был суровой необходимостью. А теперь черри на балконе — это модное хобби

2. Наши родители ходили за покупками с авоськой, а сегодня ей на смену пришла экосумка

3. Женщины обращались к швеям, потому что в магазине не было ничего путного. А сейчас платье, сшитое по индивидуальным меркам, — это эксклюзив

4. Наши мамы готовили так, что повара могли позавидовать. А сегодня домашний торт — это повод для гордости

5. Раньше домашними котлетами невозможно было кого-то удивить. Зато в век фастфуда здоровая еда ценится на вес золота

6. Мы стали ходить в секонд-хенды и на блошиные рынки. Теперь это признак не бедности, а заботы об экологии

7. Наши родители не тряслись над детьми. И современные мамы и папы потихоньку учатся этой мудрости

8. Мода циклична, меняются лишь названия журналов

9. Раньше шубы из искусственного меха были признаком низкого достатка. Сегодня это целое направление в модной индустрии

10. Наши дети снова ездят в летние лагеря, и это здорово

11. Раньше мы пользовались многоразовой тарой просто потому, что пластиковые бутылки еще не придумали, а теперь наполнить можно даже пузырек с тушью

12. У каждой уважающей себя хозяюшки была толстенная тетрадь с рецептами. Сейчас, когда все можно найти в интернете, от руки записывают только семейные кулинарные секреты