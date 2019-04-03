12 прививок, которые нужны взрослым людям, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье детей

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Большинство родителей, даже если выучили календарь прививок наизусть и вакцинируют своих детей строго по графику, не задумываются о том, что им тоже нужно прививаться. Эффект от некоторых вакцин со временем сходит на нет, а детские инфекционные заболевания в зрелом возрасте могут переноситься гораздо тяжелее. И наоборот — некоторые болезни у взрослых могут протекать практически бессимптомно, но такой взрослый может заразить ими маленького ребенка, для которого эта инфекция может оказаться смертельно опасной.

AdMe.ru хочет поделиться с вами актуальной и достоверной информацией о том, какие прививки необходимы взрослым людям.

1. Дифтерия

Инфекционное бактериальное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и поражает ротоглотку, а также гортань, бронхи и кожу. 10 % заболевших дифтерией умирает, несмотря на лечение.

Кому нужно прививаться: Всем взрослым. Когда: После последней прививки в 16 лет — каждое десятилетие (в 26, 36, 46 и т. д). Если вас прививали в детстве, но вы пропустили плановую вакцинацию во взрослом возрасте, вам нужно получить 1 дозу вакцины независимо от того, 26 вам или 56. Если в детстве вы не прививались или не знаете, прививались или нет, нужно получить 3 дозы по схеме 0—1—6 (1-я, через месяц — 2-я, через 6 месяцев после 2-й — 3-я). Дополнительная вакцинация от дифтерии, коклюша и столбняка обязательна для беременных. Чем: Отдельной вакцины от дифтерии не существует, можно привиться вакциной АДС-М (дифтерия + столбняк) или вакцинами «Адасель» и «Бустрикс» (дифтерия + столбняк + коклюш).

2. Коклюш

Острая бактериальная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Главный симптом — спазматический кашель. Приступы так сильны, что 4 % заболевших взрослых при кашле ломают ребра. Коклюш сложно распознать у взрослого человека (обычно ставят диагноз трахеит), и тот может легко заразить грудных детей, для которых эта болезнь смертельно опасна.

Семья, потерявшая ребенка из-за коклюша, сделала плакат: «Не привит? Не приходи в гости!»

Кому нужно прививаться: Всем взрослым, а особенно тем, кто в ближайшее время планирует рождение ребенка. Когда: Единожды за всю взрослую жизнь. Чем: «Адасель», «Бустрикс» — вакцины от коклюша для людей старше 4 лет (в них также входят компоненты против дифтерии и столбняка).

3. Столбняк

Острая бактериальная инфекция, вызываемая столбнячной палочкой и приводящая к поражению нервной системы и судорогам. Смерть от столбняка, в зависимости от разных факторов, наступает в 6–60 % случаев.

Кому нужно прививаться: Всем взрослым. Когда: 1 раз в 10 лет. Чем: Вакцинами «Адасель», АДС-М, «Бустрикс».

4. Грипп

Острое инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается вирусом гриппа. Грипп легко передается от человеку к человеку, постоянно видоизменяясь (разновидностей вируса более 2 000), и каждый год им заражаются 5–10 % взрослых и 20–30 % детей. Умирает 250–500 тыс. человек ежегодно.

Кому нужно прививаться: Всем взрослым, особенно беременным, людям с хроническими заболеваниями (диабет, ожирение, бронхиальная астма) и пожилым людям старше 65 лет (на долю последних приходится 89 % смертей, связанных с гриппом). Когда: Ежегодно, так как каждый сезон циркулируют разные штаммы вируса. Рекомендуется прививаться до конца октября, но, если вы не успели, можно и позже. Чем: Лучше, если вакцина будет содержать не менее 15 мкг гемагглютинина — например «Ультрикс», «Ваксигрип», «Инфлювак» (они содержат 3 штамма вируса), а также «Ваксигрип Тетра», «Флюарикс Тетра», «Инфлювак Тетра» (защищают от 4 штаммов).

5. Гепатит B

Вирусная инфекция, которая передается с кровью и иными жидкостями организма больного человека и поражает печень. Вне тела человека вирус выживает около 7 дней, все еще оставаясь опасным. Гепатит B часто приводит к циррозу и раку печени, а во всем мире от него каждый год умирает около 1 млн человек. Вирус может передаваться от матери ребенку во время родов.

Кому нужно прививаться: Всем взрослым, особенно тем, кто окончил школу до 1996 года и не успел привиться в ходе массовой вакцинации. Когда: Единожды в жизни, по схеме 0—1—6 (2-я доза через месяц после 1-й, 3-я — через 6 месяцев после 2-й). Если вы были привиты всего одной дозой, нужно поставить еще две дозы с интервалом не менее 2 месяцев. Чем: Вакцинами «Энджерикс B», «Регевак B», «Бубо-Кок», «Бубо-М», «Шанвак-В», «Инфанрикс Гекса», АКДС-ГЕП В.

6. Корь

Тяжелое вирусное заболевание, передающееся при кашле, чихании и прикосновениях со 100%-й вероятностью. В воздухе и на инфицированных поверхностях вирус остается активным еще 2 часа. Заболевший человек до появления симптомов заражает 90 % непривитых людей, с которыми контактирует. Корь — одна из основных причин детской смертности: в 2017 году от нее умерло 100 тыс. детей младше 5 лет.

Кому нужно прививаться: Взрослым, которые не болели, не прививались от кори ранее или получили только одну дозу вакцины против кори (вторую ввели в календарь в 1997 году для детей в возрасте 6 лет). Когда: Один раз в жизни (одна доза — тем, кто был привит от кори однократно, и две дозы с интервалом не меньше 3 месяцев — тем, кто не прививался ранее, или не имеет информации об этом). Чем: «Приорикс» и «М-М-Р II» (от кори, краснухи и паротита) или «Приорикс Тетра» и MMRV (от кори, краснухи, паротита и ветряной оспы).

7. Краснуха

Вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и обычно протекает без осложнений, но у беременных женщин в 15 % случаев приводит к гибели плода, а родившийся ребенок может иметь нарушения слуха и зрения, порок сердца, аутизм, сахарный диабет и так далее. При выявлении краснухи у женщины беременность искусственно прерывают.

Кому нужно прививаться: Взрослым, которые не болели, не прививались от краснухи ранее или прививались однократно (вторую вакцину ввели в календарь в 1997 году для детей в возрасте 6 лет), особенно девушкам от 18 до 25 лет. Беременным прививаться от краснухи нельзя. Когда: Единожды — тем, кто не болел, не прививался вообще или прививался однократно. Чем: «Рудивакс» и «Эрвивакс» (однокомпонентные вакцины от краснухи), или «Приорикс» и «М-М-Р II» (вакцины от кори, краснухи и паротита).

8. Ветряная оспа

Вирусная болезнь, которая легко передается воздушно-капельным путем. Больной заразен уже за несколько дней до начала появления сыпи. В детстве ветряная оспа переносится легко, а вот во взрослом возрасте может принимать более серьезные формы. Осложнение после ветрянки — опоясывающий лишай, который в основном поражает пожилых людей и тех, у кого понижен иммунитет.

Кому нужно прививаться: Взрослым, которые не болели ветрянкой. Когда: Единожды — 2 дозы с интервалом не меньше 6 недель. Чем: «Варилрикс» или комбинированные вакцины от кори, краснухи, паротита и ветрянки — «Приорикс Тетра» и MMRV.

9. Клещевой энцефалит

Вирусная инфекция, которая поражает головной и спинной мозг и вызывает серьезные заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, менингоэнцефалит). В 10–20 % случаев клещевой энцефалит приводит к пожизненным осложнениям (таким как паралич) и иногда даже к летальному исходу. Помимо укуса иксодового клеща клещевым энцефалитом можно заразиться через непастеризованное молоко.

Кому нужно прививаться: Жителям регионов, где вирус встречается часто. Список таких регионов ежегодно публикуют на сайте Роспотребнадзора. Когда: Изначально вводится 3 дозы вакцины (2-я — через 2 недели — 7 месяцев после 1-й, 3-я — через 9–12 месяцев после 2-й; сроки зависят от вида прививки и экстренности вакцинации). Затем 1 доза каждые 3 года (вакцины взаимозаменяемы, можно прививаться разными). Лучше успеть ввести первые 2 дозы до начала сезона активности клещей — в марте—апреле, но можно и позже. Чем: Вакцинами «Клещ-Э-Вак», «Энцевир», «Энцепур».

10. Вирус папилломы человека (ВПЧ)

Это самая распространенная вирусная инфекция, передающаяся половым путем. Всего вирусов, вызывающих ВПЧ, 190 типов, и из них 13 приводят к развитию онкологических заболеваний половых органов и ротоглотки. 70 % рака шейки матки вызваны именно ВПЧ.

Кому нужно прививаться: И мужчинам, и женщинам. Когда: Эффективнее всего сделать прививки до первого сексуального контакта, но можно вакцинироваться и после начала половой жизни, в более позднем возрасте. Нужно 3 дозы (2-ю — через 1–2 месяца после 1-й, 3-ю — через 2–4 месяца после 2-й, в зависимости от вида вакцины). Чем: Вакцинами «Гардасил» и «Церварикс».

11. Менингококковая инфекция

Острое инфекционное бактериальное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем при тесном контакте с носителем, особенно опасно для детей до 5 лет. Даже при ранней диагностике и своевременном лечении смертность от менингококковой инфекции составляет 10–15 %. Осложнениями после перенесенной болезни могут стать повреждение мозга, потеря слуха, гангрена.

Кому нужно прививаться: Молодым взрослым до 20–25 лет, особенно призывникам и тем, кто живет в общежитиях. Когда: 2 или 3 дозы с интервалом от 1 до 6 месяцев в зависимости от вида вакцины. Вакцина формирует стойкий иммунитет на 3–5 лет. Чем: Вакцинами «Менактра», «Бексеро», «Труменба».

12. Пневмококковая инфекция

Целый комплекс заболеваний, вызываемых бактерией под названием «пневмококк» (передается воздушно-капельным путем): острый средний отит, пневмония, сепсис, менингит и так далее. Чаще всего пневмококковой инфекции подвержены пожилые люди старше 65 лет и дети до 5 лет.

Кому нужно прививаться: Взрослым 50–65 лет. Когда: 2 дозы с интервалом 1–5 лет в зависимости от вакцины. Чем: «Пневмовакс 23», «Превенар 13», «Синфлорикс».

А вы прививаетесь?