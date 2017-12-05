12 примеров, в которых вся суть мужской и женской логики
Мужское и женское восприятие мира очень различно, поэтому нам не всегда удается понять друг друга.
AdMe.ru собрал для вас несколько забавных примеров того, как по-разному мужчины и женщины смотрят на одни и те же вещи.
1. Как видят паука
2. Как видят семью
3. Как видят себя в зеркале
4. Как видят годовщину
5. Как видят повод для обновления гардероба
6. Как видят неотвеченное сообщение
7. Как видят боль
8. Как видят отпуск
9. Как видят футбол
10. Как видят удачную покупку
11. Как видят вкусный ужин
12. Как видят счастье
Мы, конечно, разные, но кое в чем все-таки похожи.
Может, у вас свое, индивидуальное видение этих вещей? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью JoshuaSlice/imgur, depositphotos