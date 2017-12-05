12 примеров, в которых вся суть мужской и женской логики

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Мужское и женское восприятие мира очень различно, поэтому нам не всегда удается понять друг друга.

AdMe.ru собрал для вас несколько забавных примеров того, как по-разному мужчины и женщины смотрят на одни и те же вещи.