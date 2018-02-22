12 приложений, которые заменят психолога и помогут справиться с трудностями

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Часто бывает, что решение в сложной психологической ситуации не всегда получается найти самостоятельно, обсуждать с друзьями не хочется, а на психотерапевта нет времени, а иногда и денег. Чтобы помочь человеку справиться с подобными проблемами, компании ежегодно разрабатывают и совершенствуют виртуальных помощников — приложения, которые способны оказать поддержку и помощь. Так, Siri, виртуальный помощник Apple, вызовет службу спасения, если распознает в вопросе суицидальную направленность. Как снять стресс, разобраться в отношениях с партнером, найти общий язык с ребенком — решить все эти проблемы вам поможет приложение, персональная терапия теперь у вас в кармане.

Команда AdMe.ru подготовила подборку мобильных приложений, которые всегда готовы прийти вам на помощь.

Индивидуальная терапия

Tess — психологический искусственный интеллект, оказывающий индивидуальную терапию. Tess проводит прием через беседу и распознает тяжелое психологическое состояние человека, помогает быстро разрешить сложную ситуацию. Вы можете воспользоваться советом 24 часа в сутки. Прототип Tess был создан для помощи ветеранам войн, страдающим от посттравматического стрессового расстройства.

Страх

Приложение ACT было разработано Департаментом по делам ветеранов США изначально для военнослужащих, но стало полезно и для обычных людей, которым необходимо справиться с неприятными мыслями и чувствами. Приложение учит не избегать их, а контролировать. Программа помогает преодолеть страх и жить своей жизнью, выполняя соответствующие упражнения.

Курение

Не можете бросить курить? Приложение предоставит интересные статистические данные, которые заставят вас задуматься — сколько бы вы сэкономили денег, если бы бросили курить; количество дней без сигарет; время, которое вы тратите на курение. Drop It! Quit Smoking расскажет, какое воздействие оказывает курение на ваш организм. Также вы сможете поделиться своими успехами с друзьями и родными.

Беспокойство

Приложение Pacifica — Stress & Anxiety помогает преодолеть стресс, тревогу, депрессию с помощью разработанной методики — медитации, релаксации, контроля настроения и здоровья. Улучшить настроение и проанализировать факторы, приводящие к расстройству, поможет MoodKit (iOS): приложение предоставляет советы и инструменты профессиональной психологии для повседневной жизни.

Фобии и посттравматические расстройства

Современные исследования доказали эффективность использования устройств виртуальной реальности для лечения различных видов фобий и посттравматических стрессовых расстройств. С помощью экспозиционной терапии пациент погружается в обстановку, вызывающую у него стресс, и с помощью специалиста справляется с ситуацией. Так ученые помогают бороться людям с боязнью пауков. Виртуально приближаясь к ним, пациенты получают возможность к ним прикоснуться. Дороговизна оборудования не позволяет широко использовать эту терапию, но компания Google предложила вариант своего шлема Google Cardboard, что позволяет самостоятельно получать помощь, погружаясь в виртуальную реальность.

Детская психология

ParentSmart предоставляет возможность получить консультацию психолога по вопросам воспитания. Кроме того, вы можете найти здесь пример проблемной ситуации (ребенок подрался, перебивает вас), и программа предложит несколько вариантов выхода из нее.

Психологическая помощь

Чат-бот Karim был создан для решения проблемы, связанной с недоступностью медицинской и психологической помощи беженцам, пережившим серьезные жизненные трудности. Он ведет прием на арабском языке, оценивает состояние по речи и по сообщениям, после чего дает совет. Проект был разработан стартапом X2AI из Кремниевой долины, в основе чат-бота лежит искусственный интеллект по имени Karim.

Стресс

Для снятия стресса иногда достаточно сделать несколько вдохов. Подобные приложения обучают диафрагмальному дыханию, включают справочные статьи по реагированию на стрессовые ситуации, а также позволяют отслеживать уровень стресса до упражнений и после.

Иррациональная ревность

Приложение будет полезно тем людям, кто излишне подозрителен по отношению к своему партнеру. Предложенный информационный материал когнитивно-поведенческой терапии поможет разобраться вам с иррациональной ревностью, страхом потери, чувством уязвимости и гнева, которые вызывают это состояние, поможет переосмыслить эмоциональные переживания и научиться успокаиваться. Разработанное для iOS приложение Fix a Figh также поможет реабилитировать отношения партнеров после ссоры, провести совместную работу по восстановлению близости.

Депрессия, тревога, стресс

Приложение дает возможность бесплатно пообщаться с профессиональными слушателями, которые оказывают эмоциональную поддержку, консультируют и проводят терапию, чтобы помочь преодолеть депрессию, тревогу и стресс. Вы можете выражать свои мысли без страха быть осужденным знакомыми или родными. Сообщения 100 % анонимны и удаляются из беседы.

Панические атаки

Приложение «АнтиПаника» помогает людям, страдающим от панических атак. В приложении собраны техники по работе с атаками во время приступа. Профессиональные психологи из Института креативной психологии при поддержке Союза охраны психического здоровья дали возможность бесплатно получать информацию и работать над собой.

Алкогольная зависимость

Приложение «Не пью!» помогает избавиться от алкогольной зависимости, контролирует время, прошедшее с момента последнего употребления. Информационный материал расскажет о 80 заболеваниях, мифах и реальных фактах об алкоголе, а также даст возможность воспользоваться калькулятором алкоголя в крови.

Тревога