12 претензий к современной системе образования, которые мы никак не решаемся высказать вслух

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Как вы думаете, из-за чего больше всего волнуются родители нынешних школьников? Из-за необходимости регулярно сдавать деньги на шторы, обсуждать домашние задания в общем чате или скучать на обязательных школьных собраниях? А вот и не угадали. На самом деле все гораздо серьезнее.

Мы в AdMe.ru провели небольшое исследование диалогов пользователей Reddit и TheQuestion, а затем составили список основных претензий родителей к современной системе образования. Посмотрите, что у нас получилось.

1. Детям сложно работать с большими объемами информации

Современные школьники буквально захлебываются в потоке льющейся им на головы информации. В таких условиях мало кто может отделять важное от второстепенного и правду от вымысла. Не лучше ли попытаться привить детям способность правильно работать с входящими данными? «Нужно развивать критическое мышление и логику. Люди вообще не видят разницы между фактами, гипотезами, мнениями и откровенной чушью. Не умеют искать и проверять источники информации, неспособны к сравнительному анализу на самом базовом уровне. Потом вырастают и верят всему, что им из „ящика“ говорят».

2. Мало внимания уделяется прикладным навыкам

Помните старый анекдот про пользу высшей математики? Это когда у человека упали в унитаз ключи, а он загнул проволоку крючком в форме интеграла и успешно их выловил. Смех смехом, но родители были бы не против, если бы их детей в школе учили вещам, которые могут реально пригодиться во взрослой жизни. «Не делить классы на уроках труда на мальчиков и девочек. Готовить простые, полезные и недорогие блюда должны уметь все, пришить пуговицу — тоже. Преобладать же в курсе технологии должны учебная робототехника, прикладное программирование, 3D-печать, основы электронного документооборота и бухгалтерии».

3. Из программы пора убирать зубрежку

Многие родители убеждены в том, что необходимо менять методы преподавания: не грузить детей лишней теорией, а давать побольше практики. Например, учителя иностранного языка могли бы перестать предлагать детям примитивные задания типа «вызубрить 30 слов». Наверняка вы на своем опыте помните, что все это благополучно забывается сразу после очередной контрольной работы. «Надо добавить практики общения в английский язык. Выполнение грамматических упражнений — это прекрасно, но для того, чтобы заговорить по-английски, нужно уметь понимать быструю речь и строить фразы на лету. Школа этому не учит».

4. Детей практически не знакомят с современной культурой

Согласитесь, что образованный человек должен обладать развитым художественным вкусом и быть в курсе основных тенденций и явлений современной культуры. Школьники и сами готовы обсуждать с педагогами новинки кино или острые публикации блогеров, да только у учителей не всегда хватает на это времени. «Почему-то литературу в школе изучают, а кинематограф, который является не менее значимым культурным пластом, — нет. Нельзя игнорировать интернет и ТВ в учебном процессе, ведь это два огромных кита, на которых стоит наш мир и о которых мы имеем очень скромные представления».

5. В школе не всегда получается организовать правильное питание

Казалось бы, на переменах можно неплохо пообедать. Детям предлагают и первое, и второе, и компот с булочкой. Тем не менее в некоторых учебных заведениях установлены вендинговые автоматы, где легко можно приобрести всякие вредные вкусности. В результате нередко получается, что ребенок берет 100 рублей на обед, но тратит все деньги на чипсы и шоколадки. «В средней и начальной школе таких автоматов не должно быть. Там продают ужасно вредные вещи, а дети еще не могут осознать последствий такого нездорового образа жизни».

6. Отношение к учителям меняется не в лучшую сторону

К сожалению, в последние годы школы все чаще воспринимаются как заведения, оказывающие образовательные услуги. Соответственно, педагогам приходится примерять на себя роли не мудрых наставников, а скорее обслуживающего персонала. «Преподаю в педагогическом университете и регулярно общаюсь с учителями. Многие из них уже „выгоревшие“, эмоционально неустойчивые, абсолютно немотивированные. Отчего? Все просто. Учитель беззащитен, в конфликте родителей и школы администрация почти всегда занимает сторону родителей (они же заказчики, глядишь еще и „выше“ пожалуются)».

7. Профориентация должна проводиться не для галочки

Чаще всего под профессиональной ориентацией учеников подразумевают разделение их в старших классах на «математиков» и «гуманитариев». Но родителям было бы гораздо спокойнее знать, что дети еще в школе могут получить сведения о востребованных профессиях и даже побывать на экскурсиях в соответствующих компаниях, фирмах и лабораториях. «Чем можно занять ребенка в свободное от школы время? Работой, практикой, деятельностью, приближенной к деятельности взрослых людей. И это в идеале должны быть не кружки или секции, а полноценная начальная профессиональная подготовка на предприятиях — параллельно со средней школой. Только так можно решить проблему разрыва школы и университета, университета и рынка труда».

8. Надо перестать делить предметы на главные и второстепенные

Помните, как в детстве мы переживали за оценки по алгебре или русскому языку? А ведь были и уроки, где оценки часто ставили просто за присутствие или за хорошее поведение. В результате мы привыкли считать музыку, рисование и физкультуру чуть ли не второстепенными предметами. На самом же деле эти занятия при правильном подходе к обучению могут принести немалую пользу. «Считаю, что физподготовка должна идти рука об руку с разговорами о физиологии человека и соотношением между образом жизни и ее продолжительностью».

9. Тестирование — это не единственный способ оценки успеваемости

Готовить детей к решению тестов начинают чуть ли не с 1-го класса, а выпускные экзамены уже стали главной страшилкой для многих школьников и их родителей. «Я всегда был первым в дискуссиях, на публичных выступлениях, в подготовке презентаций и лабораторных заданий. В этом направлении я легко мог бы получить 100 баллов. Зато на тестах я еле-еле набирал необходимый минимум».

10. Пора вернуться к единым программам и учебникам

Раньше можно было спокойно передавать буквари и прочие пособия от старших детей младшим. Сейчас же такой фокус не пройдет. Например, в начальных классах даже на одной параллели могут реализовываться принципиально разные программы. Есть и еще одна проблема: мы уже рассказывали ранее о том, что в современных учебниках можно встретить настоящие маразмы, от которых буквально волосы встают дыбом. «Я вернул бы в школу единые учебники, написанные действительно грамотными людьми, заботящимися об образовании детей».

11. Спортсмены и волонтеры не должны получать оценки автоматом

Любое учебное заведение заинтересовано в талантливых воспитанниках. Среди них могут быть не только олимпиадники, но и участники всевозможных мероприятий типа КВН, волонтерских слетов и спортивных соревнований. Случается, что педагоги радостно отчитываются об успехах своих учеников и не обращают внимания на то, что из-за постоянных пропусков занятий у таких детей сильно страдает учеба. «Часто вся жизнь школы сосредоточена вокруг футбольного поля. Нам нужно отодвинуть на второй план соревнования и больше хвалить отличника, а не защитника футбольной команды».

12. Учителя могут не обращать внимания на напряженные отношения в классе

В последнее время в сети все чаще всплывают истории о детях, над которыми издеваются другие школьники. Педагоги не всегда готовы вмешаться в такие конфликты, ожидая, что все рано или поздно «рассосется само собой». В лучшем случае ребенку посоветуют просто не обращать внимания на оскорбления. «Один мальчик, загнав меня к стене, резко толкнул. Сидела, сжавшись в комочек, и прикусила губу, чтобы не орать от боли. Классная всех разогнала, взяла меня за запястье и потащила к психологу. Я что-то неразборчиво болтала, а он начал читать нотации, и все свелось к тому, что я сама их провоцирую. Ничем добрым сия история не закончилась. С годами их выходки ухудшались. Классе в 9-м я стала тенью».

Интересно, а что бы вы поменяли в современной школе? Поделитесь своим мнением в комментариях к этой статье.