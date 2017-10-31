12 принципов королевского воспитания, которые можно взять на заметку

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Если верить сказкам или хотя бы урокам истории, то дети королей спят на шелковых подушках, едят с золотых тарелок и целыми днями развлекаются как могут. Мы в AdMe.ru решили проверить, как воспитывают самых известных в мире наследников престола — Джорджа и Шарлотту, детей герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кэтрин. Спойлер: им даже комнату самим приходится убирать.

1. Титул — это еще не повод вести праздный образ жизни

В семье герцогов Кембриджских только одна няня, которая помогает с детьми. Все обязанности по кормлению, купанию и прогулкам с детьми несут родители. А папа Уильям еще и ходит на работу, где занимается пилотированием вертолетов экстренной медицинской службы, о чем дети прекрасно знают.

2. Уважай чужой труд

Правнуки королевы Елизаветы с самого раннего возраста понимают, что труд любого человека ценен, будь то усилия, затраченные мамой на приготовление ужина, или работа горничной. Именно поэтому Джордж и Шарлотта знают, что нельзя пренебрегать едой, а убирать разбросанные вещи придется самим.

3. Семья — самое главное в жизни

Уже сейчас 4-летний Джордж заботится о младшей сестре и, по словам Кейт, они становятся лучшими друзьями. Дети с самого раннего возраста знают историю своей семьи и часто посещают могилу своей бабушки, принцессы Дианы. А еще Кейт и Уильям стараются как можно больше времени проводить с детьми. Джордж, к примеру, любит разговоры обо всем на свете с папой, а Шарлотта обожает готовить вместе с мамой. И даже во время ужина дети, вопреки ранее существовавшей традиции, сидят за одним столом со взрослыми.

4. Каждый имеет право на свободное выражение мыслей и чувств

Вопреки сложившейся в королевской семье традиции воспитания «сдержанных» людей, Кейт и Уильям активно развивают в своих детях эмоциональный интеллект. «Видя то, как дети общаются друг с другом в школе, я понимаю, что мы живем в совершенно другое время. Нам на смену приходят поколения, которые вообще не боятся открыто заявлять о том, что их действительно беспокоит», — считает принц Уильям.

5. Образование прежде всего

Чтение книг — любимое занятие принца Джорджа и принцессы Шарлотты. А мама Кейт часто берет детей на выставки и в музеи, самым любимым из которых пока является Музей естествознания в Лондоне. «Дети очень любят приезжать сюда. И не только ради динозавров, уверяю вас», — говорит герцогиня.

6. Любовь к спорту обязательна

Герцог и герцогиня — известные любители спорта: Кейт увлекается хоккеем на траве, а Уильям играет в футбол, баскетбол и поло. Однако принц Джордж и принцесса Шарлотта пока не проявляют особой симпатии к спорту, но родители уверены, что дети обязательно пойдут по их стопам.

7. Строгое соблюдение этикета и правил приличия в общественных местах вне зависимости от возраста

Дети точно знают, что плохое поведение или капризы во время публичных мероприятий или в общественных местах будут караться удалением. Принц Джордж уже осмелился несколько раз нарушить это правило на детской площадке и закатил истерику, за что сразу же был отправлен домой.

8. Дома можно расслабиться

«Они пока ничего себе не ломали, но постоянно пытаются это сделать. Джордж бегает, толкает вещи, прыгает по дому. Пожалуйста, скажите мне, что со временем станет легче», — рассказывает принц Уильям.

9. Физические наказания полностью исключены

Как бы плохо себя ни вели дети, герцог и герцогиня Кембриджские никогда не прибегают к физическим наказаниям. Чаще всего родители придумывают свои собственные методы воздействия. Так, если принц Джордж закатывает истерику, мама Кэтрин тут же придумывает способ переключить внимание разбушевавшегося ребенка, к примеру, начав громко петь, а иногда... сама падает на пол и кричит. Обычно это срабатывает, и обескураженные дети успокаиваются.

10. Планшет и компьютер — это взрослые игрушки

Принц Джордж и принцесса Шарлотта много времени проводят на улице, бегая по лужам и катаясь на велосипеде, а вот электронные гаджеты детям брать строго запрещено. Кейт и Уильям считают, что такие игрушки вполне могут подождать до более старшего возраста, а вот мяч, скакалка и подвижные игры — это то, что отлично подойдет для развития фантазии и воображения.

11. Мультфильмам — да

Телевизор в семье герцогов разрешен, правда, в строго отведенное для этого время. У королевских детей уже есть любимые мультсериалы — Шарлотта чаще всего просит включить «Свинку Пеппу», а Джордж обожает «Пожарного Сэма».

12. Разумное потребление как образ жизни

Кейт и Уильям выступают за осознанное потребление. Это выражается прежде всего в отказе от покупок новых модных вещей. Довольно часто на фотографиях можно увидеть, что принц Джордж и принцесса Шарлотта носят вещи своих родителей или даже детские вещи дяди Гарри. Если же требуется купить что-то новое, то герцогиня выбирает одежду демократичных марок, игнорируя люксовые бренды