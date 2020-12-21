12 правил отношений наших родителей, которые современной молодежи кажутся диковатыми

Наши бабушки убеждали, что свидания и отношения раньше были более романтичными, а девушки придерживались более высоких моральных принципов. С другой стороны, сторонники использования мобильных приложений для знакомств радуются тому, какой большой выбор потенциальных партнеров предоставляют новейшие технологии.

Мы в AdMe.ru проанализировали, как изменились отношения и знакомства со времен наших бабушек, и покажем традиции, которым, по мнению молодежи, место в прошлом веке.

Следование правилу трех свиданий

У старшего поколения было принято правило трех свиданий, согласно которому только после двух встреч можно перейти к более близким контактам. В наши дни это правило устарело, и нет необходимости ему следовать. Сейчас партнеры сами создают свои правила, основываясь на собственных чувствах и желаниях, самое важное — чтобы они совпадали.

Особая подготовка к поиску партнера

25 лет назад девушки тратили уйму времени, чтобы собраться на дискотеку, где можно было встретить молодых людей. Сегодня во многих странах онлайн-приложения для знакомств завоевали популярность. Найти свою судьбу теперь можно, сидя дома на диване с чашкой чая, а идеальный суженый может находиться даже в другой стране.

Семейные проблемы решаются всей семьей

Не так давно семейные проблемы обсуждали в кругу родных, следуя поговорке «Не стоит выносить сор из избы». Сейчас все больше людей обращается к помощи специалистов при возникновении сложностей.

До свадьбы вместе жить нельзя

Исследования показывают, что раньше официально регистрировали семьи в более молодом возрасте. Сейчас для совместного проживания штамп в паспорте уже не так важен, поэтому пары позднее вступают в брак, сначала получив образование и наметив карьеру. Исследование мотивов сожительства в Университете Боулинг-Грин показало, что молодые мужчины и женщины, решившие пожить вместе до свадьбы, хотят проверить отношения и узнать человека лучше.

Первой не звонить

Во времена наших родителей существовало негласное правило: девушка не должна проявлять инициативу после первого свидания. Сейчас после первой удачной встречи вы можете пригласить молодого человека на следующую сами. А некоторые приложения для знакомств даже устроены так, что женщина делает первый шаг.

Первенец через год после свадьбы

Сейчас от молодоженов уже не ожидают ребенка спустя год после свадьбы. По данным Unece, в России в 1980 году средний возраст рождения первенца был 23 года, а в 2013- м — уже 25,2 года. Сейчас пары стараются сначала обустроить быт, получить образование и найти стабильную работу, а потом планировать детей.

Мужчина за все платит

Когда наши родители ходили на свидания, по традиции всегда платил мужчина. Этому также способствовали более высокие зарплаты у мужчин. Сейчас ситуация, когда счет делится на двоих или женщина полностью его оплачивает, считается вполне обычной.

Родители сватают детей знакомых

В прошлом родители и родные подыскивали подходящую пару. До 70-х годов большинство знакомств происходило благодаря родственникам и друзьям. Исследование Стэнфордского университета показало, что в 2018 году почти 40 % встретили вторую половинку в интернете. Технологии 2000-х дают возможность поддерживать отношения на расстоянии. С появлением социальных сетей, мессенджеров, видеотехнологий парам стало проще, чем когда-либо в истории, общаться, не обращая внимания на большие расстояния и границы.

Профессия потенциального партнера влияет на его шансы быть одобренным родителями жениха или невесты

30-40 лет назад карьера была более стабильной, рабочее место не меняли так часто, а регулярная смена сферы деятельности была исключением. Родители желали ребенку с помощью брака подняться по социальной лестнице или закрепить свой статус в обществе. Сейчас совершенно нормально совмещать работу официантом и учебу в университете. А новые профессии появляются каждый год. Поэтому сейчас при знакомстве больше внимания уделяют личным качествам и стремлениям, чем строчке в резюме.

Низкий социальный статус разведенки

Исследования показывают, что раньше женщины после развода находились в более уязвимом положении, чем мужчины. Они чаще проигрывали в материальном плане и оставались одинокими, так и не встретив нового партнера. А в некоторых культурах развод считался чем-то постыдным, особенно для женщин. Современные исследования показывают, что те женщины, которые невысоко оценивают расторгнутый брак, улучшили свою жизнь после развода.

Знакомство с родителями очень важно

Предыдущим поколениям было важно заслужить родительское одобрение или благословение. Сейчас молодые стараются быть более независимыми от родителей, и знакомство с семьей может состояться даже после заключения брака. Молодые люди не ставят благословение родителей на первое место, но все же не отказались бы от этого.

Главное для невесты — быть хорошей хозяйкой

Еще лет 20–30 назад было важно, какой женой и матерью будет женщина, какой хозяйкой она станет, какими навыками обладает. В наши дни приоритеты изменились, за небольшую плату можно подшить джинсы в ателье или заказать пиццу на дом. Большее значение стали придавать достижениям, стремлениям и успехам потенциального партнера.