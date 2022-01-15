12 правил, которые стоит ввести в родительском чате, чтобы он перестал бесить всех и каждого

Все люди разные, и предполагать, что, став родителями школьников, они вдруг поменяются и станут одинаковыми, — нелепо. Поэтому пока одни нервно вздрагивают и хватаются за голову от каждого сообщения в родительском чате, другие готовы строчить туда ночами.

Мы в AdMe.ru понимаем, что общение в мессенджерах — часть современной картины мира. А значит, должны быть способы сделать его комфортным для всех. Поэтому мы спросили совета у нашего автора — бывшей школьной учительницы, а также выпускницы школы этикета.

Начните с ников

«Маша-растеряша», «Антон-молодец», «Кира-ноготочки» — бедному преподавателю очень сложно запомнить, кто есть кто, что уж говорить о родителях других одноклассников. Придется оставить заковыристые ники для соцсетей и онлайн-игр и переименовать себя в том мессенджере, который предназначен для школьного чата, прописав имя и фамилию. И детей лучше называть по фамилии и имени, чтобы учителю было легче ориентироваться.

На родительском собрании выберите одного или нескольких модераторов чата

Не стоит заставлять учителя заниматься еще и модерацией чата — пусть он лучше тратит свое свободное время на отдых, чтобы приходить к вашим детям в хорошем настроении. Модератор может добавлять новых родителей в чат, публиковать важные объявления, удалять ненужные сообщения, предупреждать о нарушениях и даже банить тех, кто не готов выполнять договоренности или провоцирует конфликты.

Договоритесь о времени и о формальности общения

Гораздо удобнее раз и навсегда договориться о том, с какого по который час ваш чат считается «рабочим» и туда можно писать. Время, в которое учитель читает и отвечает на сообщения, можно оговорить отдельно. Обратите внимание, что в родительском чате все общаются на «вы». Даже если родители знакомы друг с другом с детского сада и дружат годами, в публичной переписке придется придерживаться формального стиля общения — это позволит всем сохранять дистанцию, а значит, будет меньше вероятность создания конфликтной ситуации.

Настройте уведомления

Сделать так, чтобы сообщения приходили в комфортном режиме, конечно, забота каждого. Но есть люди, которым это действительно сложно и непонятно. Лучше один раз показать на собрании всем, как это делать, чем неожиданно иметь дело с человеком, который вышел из себя из-за того, что он не в состоянии отключить звук в чате.

Разделите личные и общественные вопросы

Есть такое правило — в общий чат следует сообщать информацию, которая интересна всем участникам. Если учителю удобно узнавать о том, что ребенок опаздывает или приболел и пропустит урок, именно в общем чате, то попросите родителей не вдаваться в этих сообщения в детали. Вряд ли папе Андрея важно знать, что Лиды сегодня не будет потому, что у нее понос и болит живот. Обговорите, что вопросы, которые касаются успеваемости или поведения конкретного ребенка, следует адресовать учителю напрямую, не заставляя всех остальных родителей читать переписку, которая не касается обучения их детей. В конце концов, это нетактично по отношению к детям.

Обозначьте, что является неуместным в чате

Чтобы не было разногласий, обсудите, что в чате вы говорите лишь о том, что касается учебы, школьных и внеклассных мероприятий для детей из вашего класса. Вы не обсуждаете поведение чужих детей, личности их родителей и поступки учителей.

Договоритесь о том, что вы считаете спамом и непрошеной рекламой

Лучше «на берегу» обсудить, для чего вам нужен родительский чат, чем потом страдать от людей с размытыми представлениями об уместности той или иной информации в общем пространстве. Договоритесь, что для желающих вести беседы вы готовы создать отдельный чат, а в этом посторонние сообщения пусть будут под запретом. Даже разговоры о подарках на Новый год, экскурсиях и походах в театр могут быть спамом. Стоит обсудить, что подобные новости лучше приносить, если вы знаете, как организовать подобный поход (узнали стоимость, готовы сопровождать ребят), а не просто «бросать интересные ссылочки». А подарки обсуждать только до того, как класс определился с покупкой.

Попросите не использовать гифки и анимированные открытки

Не у всех родителей есть опыт делового общения. Некоторые до этого вели переписку только в дружеских и семейных чатах. Если хотите избавить себя от различных ярких и переливающихся посланий, обговорите это заранее. Пусть за соблюдением этой договоренности следит модератор чата. А вот от всех эмодзи отказываться необязательно. Может быть, вам удобнее будет ставить некоторые из них в качестве реакции на сообщения, голосуя таким образом или давая понять, что вы их увидели и приняли к сведению.

Скажите «нет» вопросам о домашнем задании

Попросить помощи и подсказки у других родителей, если ребенок не справляется с домашним заданием и вы сами забуксовали, — нормально, но ничто так не утомляет, как постоянные вопросы о том, что задано. Сейчас уже все школы перешли на электронные журналы, и родитель может потратить свое, а не чужое время, на то, чтобы зайти в электронный дневник и ознакомиться с домашним заданием.

Никаких голосовых сообщений

Если в рабочем чате еще допускаются голосовые сообщения, то в школьном их даже учитель себе не может позволить. Информация должна быть доступна в печатном виде. Если по каким-то причинам вам нужно приложить документ, аудио- или видеофайл — уведомляйте о его содержании.

Отвечаем на заданный вопрос

Обсудите, что, если учитель спрашивает, кто из детей еще не придет завтра в школу, не надо писать «Ваня будет». Преподавателю проще пересчитать, не задумываясь, тех, кто отметился, чем рассортировывать информацию.

Не пишем «ступеньками»

Некоторые привыкли писать так, будто телефон выдают им на пять секунд в минуту. Попросите родителей не дробить одно сообщение на несколько. Многих нервирует постоянное треньканье гаджета, да и понять законченную и сформулированную мысль легче.

Совет родителям: не ленитесь вычитывать сообщения

Люди бывают предвзяты, поэтому лучше потратить пару минут, чтобы перечитать сообщение перед отправкой, чтобы потом никто не мог сказать: «Иванов? Чего вы хотите от ребенка, у него мама до сих пор пишет „опаздывает“ через „и“».