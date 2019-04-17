12 постов, которые дети никогда не должны выкладывать в интернет

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В редких случаях современный ребенок не имеет постоянного доступа в интернет. В наши дни даже у детсадовцев есть аккаунты в соцсетях — в основном для доступа к играм. Но уже в начальной школе дети начинают активно общаться в соцсетях, выкладывать и комментировать фотографии, делиться секретами.

Нас в AdMe.ru очень заботит тема сетевой безопасности, ведь многие из нас тоже родители. Поэтому мы собрали некоторые важные рекомендации относительно того, чего лучше не выкладывать детям в соцсетях.

Контактная информация

У современного ребенка нет нужды выставлять на всеобщее обозрение свой домашний адрес или телефон, а вот контактами в мессенджерах делятся более охотно. Этого делать не стоит: чем больше у злоумышленника информации, тем проще ему подобраться к жертве. Кроме того, дети (да и взрослые тоже) иногда выкладывают в соцсетях фото полученных открыток, посылок и прочей корреспонденции, забывая о том, что там всегда указывается адрес.

Фото с геометками

Также местонахождение ребенка легко может выдать геометка или номер дома, попавший в кадр с подписью «Гуляю во дворе». Функцию определения местоположения на смартфоне лучше отключить, а если ребенок хочет где-то отметиться, то лучше делать это в режиме «Для друзей».

Информация о расписании

Если ребенок утром выкладывает фото из школы, в обед — из дома, а после обеда — из бассейна, злоумышленник без труда проследит его маршрут и вскоре будет точно знать, где и когда лучше всего к нему подобраться.

Фото, указывающие на состоятельность семьи

Склонность немного «повыпендриваться» перед сверстниками в разной степени свойственна всем школьникам. Родители могут и не догадываться о том, что ребенок обращает внимание на новые приобретения — дорогой телевизор или автомобиль. А он не только обращает внимание, но и выкладывает это в школьный чат, после чего его одноклассники, дабы не ударить в грязь лицом, делятся тем, что есть у них. Таким образом, грабители или мошенники могут составить довольно полное представление о доходах семьи. Известны случаи, когда подобная активность в соцсетях становилась для преступников наводкой.

Личные секреты

Раскрытые детские секреты вряд ли доставят кому-то серьезные проблемы, но многих могут поставить в неприятное положение. Простой пример: ученица получает плохую отметку и в порыве пишет своей подруге гневное сообщение про учительницу. Подруга показывает сообщение учителю. Всем неприятно. И даже если ребенок периодически удаляет историю сообщений, нет никакой гарантии, что его собеседник не делает скриншоты, которые могут пойти в ход, например, в случае ссоры.

Откровенные фотографии

Родители подростков, особенно девушек, часто ни за что бы не поверили, что их дети выкладывают в сеть откровенные фото. Селфи в нижнем белье или без него обычно постят в закрытом аккаунте в инстаграме или пересылают в личных сообщениях. Приблизительно 24 % старшеклассников хотя бы раз в жизни посылали кому-то свои откровенные фотографии в интернете. 17 % тех, кто получал такие фотографии, показывали их кому-то еще. Кроме того, мессенджер можно легко взломать. И интимный контент может оказаться на сайтах для взрослых.

Компрометирующий контент

Фотографии, где ребенок занят (или делает вид, что занят) чем-то таким, что совсем не подходит ему по возрасту, матерные шутки, песни, мемы с недетским содержанием — все это вряд ли как-то повлияет на безопасность ребенка, но может нанести серьезный репутационный вред. Психологи утверждают, что ученики начальной и средней школы постят такие картинки, чтобы быть принятыми в своей среде. Родителям довольно сложно заставить чадо удалить подобный контент, ведь «все так делают». Также не будет лишним проинструктировать своего ребенка, чтобы его друзья постили фото, на которых есть и он, только с его согласия.

Спам

Приглашения в игры, перепосты про породистых щенков, которых нужно срочно спасать, розыгрыши телефонов и объявления типа «новый айфон в подарок всем, кто...» (дальше возможны варианты) дети очень любят размещать на своих страничках. Объясните им, что друзья могут расценить подобное как спам. За приглашениями в игры часто скрываются ссылки на вредоносные программы. Ни щенков, ни айфонов не существует на самом деле (для наглядности можно не полениться и найти одни и те же фотографии с разными номерами телефонов).

Фото из отпуска

Фотографии из долгожданной поездки за границу могут проинформировать преступников, которые уже обратили внимание на аккаунт вашего ребенка (ведь он выкладывал фото дорогих вещей?), что хозяева уехали, и никто не помешает им вынести из квартиры все имущество. Или даже вывезти на грузовике.

Информация о судебных разбирательствах

Нашумевшая история о том, как пост школьницы в фейсбуке стоил ее отцу $ 80 000, заставила обратить внимание общественности на то, что дети и подростки не всегда понимают смысл слова «конфиденциальность». Им может показаться, что закрытый пост для друзей (и неважно, что их больше 1 000) не нарушает приватности. Стоит их переубедить: любая информация, связанная с судебными разбирательствами, а также профессиональной деятельностью родителей и других людей, может привести к серьезным проблемам.

Оскорбления и негативные комментарии...

Даже в российской судебной практике немало случаев, когда жертвам кибербуллинга удавалось отсудить у обидчиков приличную сумму. Детям бывает сложно определить ту грань, которую не стоит переступать, — так безобидные подколы превращаются в расистские высказывания, личные оскорбления или настоящую травлю. Объясните ребенку, что любые его негативные комментарии в интернете могут иметь даже более серьезные последствия, чем в реальной жизни, ведь все его слова уже задокументированы.

...И то, что может их спровоцировать

Казалось бы, совершенно безобидные детские и семейные фото в соцсетях могут стать поводом для насмешек. Особенно если кто-то не так одет или запечатлен в нелепой позе. Ведь поиздеваться над близкими — самый верный способ задеть в таком возрасте. Если ваш ребенок впечатлительный и вы точно знаете, что это его расстроит, посоветуйте ему не выкладывать семейные фотографии в общий доступ.