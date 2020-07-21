12 особенных правил воспитания, которых придерживаются родители королевских кровей

Современные наследные принцы и принцессы все чаще стараются жить как простые граждане своей страны. Тем не менее есть определенные правила, которые отличают их от остальных.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на жизнь монарших особ и обнаружили, что в чем-то они похожи на нас. Итак, что же приходится делать членам королевских семей разных стран?

1. Не мешать ребенку совершать ошибки

Кейт Миддлтон призналась, что ее настольной книгой по воспитанию детей является «Справочник современной матери» анонимного автора. Среди прочих советов родителям в ней рекомендуется не мешать ребенку совершать ошибки и позволять ему самостоятельно исследовать мир.

2. Ходить в обычную школу

Король Нидерландов Виллем-Александр посещал государственную школу, как впоследствии и его дочери, принцессы Катарина-Амалия, Алексия и Ариана. Также в обычную школу ходит принцесса Швеции Эстель.

3. Планировать вместе

Одно из правил няни детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон — давать детям возможность выбора. Не следует ставить их перед фактом, что сегодня мы куда-то пойдем или не пойдем, а предлагать варианты и вместе планировать день.

4. Помогать другим

В королевских семьях воспитывают доброту и отзывчивость, дети учатся помогать другим людям. Так, принц Джордж и принцесса Шарлотта успели побыть волонтерами, они разносили продукты нуждающимся. Также они делят с родителями хлопоты по дому, например делают тесто для пиццы вместе с мамой.

5. Изучать иностранные языки — чем раньше, тем лучше

Принц Джордж с 4, а принцесса Шарлотта с 2 лет осваивают испанский язык и делают значительные успехи. Принц и принцесса Марокко с 4 лет говорят не только на одном из национальных языков страны — французском, но и на английском; а принцесса Испании Леонора в свои 14 лет уже выступила на официальном мероприятии с речью на испанском, английском, арабском и каталанском.

6. Правильно приветствовать

В британской королевской семье дети с ранних лет учатся правильному приветствию на официальных мероприятиях. Они должны уметь грациозно, но сдержанно помахивать рукой, чтобы избежать перенапряжения или травм от продолжительного и частого движения кистью.

7. Проходить военную службу

В британской королевской семье не только мужчины служат в армии. Королева Елизавета II тоже проходила военную подготовку как водитель и механик в конце Второй мировой войны. В наши дни будущая королева Бельгии, принцесса Элизабет, поступила в военную академию, где она будет стрелять, маршировать и учиться ориентированию на местности.

8. Одеваться там же, где и все

Кейт Миддлтон покупает для своих детей одежду марок, которые могут себе позволить среднестатистические британцы. Также она выбирает недорогую одежду для семейных фотосессий, которую, как можно заметить на фотографиях, дети надевают по несколько раз.

9. Давать ребенку имя, придерживаясь традиций

В Японии наследники мужского пола должны называться именем, оканчивающимся на -хито. Так, сын императора Ахито — принц Нарухито, а его внук — принц Хисахито; в свою очередь, имена девушек из королевской семьи должны оканчиваться на -ко.

10. Иметь много крестных

Для обычных детей 2 крестных — это максимум, но не для королевских. Так, у принца Джорджа их 7, а у принцессы Шарлотты — 5.

11. Не кричать на детей

Кейт и Уильям никогда не повышают на детей голос и не ставят их в угол, даже когда те чересчур расшалятся. Вместо этого они используют метод «дивана для беседы» (chat sofa): садятся с детьми поговорить и спокойно объясняют, что сейчас происходит не так и к чему это может привести.

12. Играть как раньше

Проводить время с родителями, веселиться на свежем воздухе, развивать воображение, играя с простыми игрушками, и общаться — вот основные принципы Кейт Миддлтон как мамы. Она запрещает малышам пользоваться планшетом, считая, что если ее поколение в детстве прекрасно обходилось без гаджетов, то и ее детям это будет на пользу.