12 ошибок при покупке питомца, которые испортят жизнь вам обоим (И это как минимум)

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Как часто мы берем животное в дом спонтанно, не подумав? Можно увидеть в витрине зоомагазина милого хомячка, решить, что ребенку пора тренировать свою заботливость на питомце, или захотеть «такого же классного хаски, как у подруги»: вариантов много. После этого проблемы неизбежны. А ведь всего-то стоило обдумать несколько очевидных вопросов, которые, как показывает практика, почему-то не всегда приходят в голову до покупки питомца.

Автору этой статьи 30 лет. Из них 25 прожиты бок о бок с разными животными: от кошек до экзотики вроде пауков-птицеедов. С каждым из них она набила немало шишек или впитала опыт знакомых, а потому решила поделиться списком самых популярных ошибок с читателями AdMe.ru.

Ошибка № 1: Главное — накопить на питомца нужной породы

Почему-то многие считают, что если удалось накопить на элитного котенка или щенка, то дальше все пойдет как по маслу. На самом деле траты только начинаются. В вашем бюджете сразу же появится новая ежемесячная строка расходов: ваш питомец будет хотеть есть каждый день вне зависимости от того, выдали ли вам зарплату. Прививки по графику, стерилизация или кастрация, запас на экстренные расходы — все это должно быть предусмотрено, ведь теперь ответственность за его жизнь в ваших руках.

Одна моя знакомая очень радовалась, что сумела получить даром щенка золотистого ретривера. Позже выяснилось: собачий корм стоит недешево, без прохождения специальных курсов пес не слушается и «пылесосит» все с земли, времени на его воспитание катастрофически мало, а в бюджет нужно внести пункт «покупка новых вещей взамен погрызенных». Пса, впрочем, все равно любят, хоть он и обходится хозяевам очень дорого.

Ошибка № 2: Продавец плохого не посоветует

Даже если вам повезло попасть на продавца, для которого благополучие животного приоритетнее плана продаж, он может искренне заблуждаться. Обычно у консультантов в зоомагазинах нет никакого специального образования, а иметь личный опыт содержания всех продаваемых животных физически невозможно. Особенно это касается неспециализированных зоомагазинов, где продают хомяков, морских свинок, кроликов и шиншилл.

Покупая первого крысенка, автор статьи выбрала самую большую из предложенных клеток «на вырост» — трехэтажную. И позже с удивлением обнаружила, что взрослый самец крысы в ней сможет растянуться разве что вдоль — и то только если убрать домики. Пришлось потратиться на переезд всей стаи в выбранные уже самостоятельно хорьковые апартаменты.

Ошибка № 3: Все породы и разновидности домашних животных похожи

Если у вас в детстве был хомяк, это не значит, что вы можете купить крысенка и поселить его в такой же одиночный карцер размером 30×30 см: несмотря на принадлежность обоих к грызунам, они требуют разных условий содержания. Сиамские кошки без общения хандрят, а модные хаски без движения громят квартиру. Экзотическим питомцам зачастую нужны и вовсе неожиданные условия: шиншиллам — купания в песке, ящерицам — специальные УФ-лампы, а морскому аквариуму — фильтр обратного осмоса для подготовки воды. Подобные детали лучше знать заранее, чтобы не пришлось обрекать животное на жизнь, полную лишений.

У моего знакомого есть джек-рассел-терьер, попавший к нему уже взрослым. Когда собаку только привезли, она была похожа на апатичную сардельку на ножках. Прежние хозяева не учли, что эта порода относится к охотничьим и ей жизненно необходимы прогулки и подвижные игры. И только после месяцев ежедневных долгих пробежек пес снова стал жизнерадостным, мускулистым и активным.

Ошибка № 4: Нужно купить животное ребенку, если он просит

Даже если вы покупаете питомца по просьбе ребенка, не стоит верить в его обещания взять на себя все хлопоты по уходу. Многое из того, что потребуется, будет под силу только взрослому, например безопасные прогулки с собаками крупного и среднего размера или ветеринарное обслуживание. К тому же, если вы покупаете любимца для дошкольника, придется контролировать их общение: мелкие грызуны и птицы слишком хрупки, чтобы оставлять их наедине с маленьким ребенком, а крупные могут сильно укусить или ударить клювом.

Как часто вы встречали ситуацию, что собаку берут в семью после уговоров типа: «Мама, давай возьмем? Я с ним гулять буду!»? Это, кажется, самый распространенный сценарий появления пса в семье с детьми. А как часто после этого ребенок гуляет с ним, дрессирует, лечит и чинит ободранные стены? Я не знаю ни одного такого случая. А вы?

Ошибка № 5: В зоомагазинах, на птичьих рынках и в питомниках тщательно следят за здоровьем животных

В большинстве зоомагазинов забота о здоровье животных ограничивается их кормлением, а на птичьих рынках и вовсе главное — чтобы животное дожило до продажи. Ветеринаров по экзотическим животным (к которым относятся все, кроме кошек и собак) очень мало, их услуги дороги: не стоит верить в сказки о собственном штатном специалисте. Если у вас уже есть питомцы, любому новенькому потребуется карантин. Если же он первый и единственный, нужно уделить особое внимание его поведению в первые недели дома.

У автора статьи когда-то была ящерица — милейший эублефар. После того как его забрали из зоомагазина, он прожил около 3 недель на постоянном лечении. На память о нем остался лишь дорогущий террариум, который после этого нельзя было использовать больше года. Если бы у меня тогда жили еще рептилии, все могло закончиться эпидемией. Магазин был специализированный, продавцы утверждали, что ящерица абсолютно здорова.

Ошибка № 6: Ветеринары нужны крайне редко, только если не повезет

Известен лозунг: «Не можешь позволить себе ветеринара — не можешь держать питомца» (If you can’t afford the vet, you can’t afford the pet). Наши питомцы так же болеют, как и мы, и к этому нужно быть готовым. В случае с породами, склонными к определенным проблемам (например, все плоскомордые собаки (бульдоги, мопсы и пр.) часто страдают патологиями сердца и дыхания), разумно и вовсе держать постоянный запас на ветеринарные расходы.

Вместо слов — немного цифр. За год у автора этой статьи на одну крысу, которой не повезло заполучить злокачественную опухоль на морде, ушло около 120 тыс. руб. Сейчас крыса бодра, весела, сравнительно здорова и собирается дожить до глубокой старости. Рядом со мной после очередного приема расплачивался человек, забиравший собаку из стационара. Единовременно он внес в кассу около половины суммы, затраченной мною за год.

Ошибка № 7: Все домашние животные способны подружиться, если приложить к этому достаточно усилий

Даже 2 кота или 2 собаки могут возненавидеть друг друга, и вам придется срочно решать, что с этим делать. Что уж говорить о разных видах? Худшие сочетания — хищник и жертва. Хорек обязательно попытается съесть любого грызуна, охотничьи породы собак (популярные таксы или джек-рассел-терьеры тоже к ним относятся) опасны для всей мелкой живности, а у самой флегматичной кошки может проснуться охотничий инстинкт от принесенного в дом попугая.

Любимые игрушки моих животных — дразнилка с перьями и пластиковые мышки в кроличьем меху. На то, чтобы разодрать такую в клочья, у самого ленивого увальня из всех уходит минуты две-три, а то, что остается после, нужно показывать как наглядное пособие любому, кто спрашивает, можно ли держать вместе с крысами мышку, джунгарского хомячка или выпускать полетать попугайчика.

Ошибка № 8: Особенности рациона неважны

У многих породистых собак и кошек возникают проблемы с пищеварением, как правило, им требуется специальный план питания. Ежикам и ящерицам нужны насекомые (тараканы или сверчки) или корм на их основе. То, чем вы будете кормить вашего питомца и где будете доставать нужную еду, желательно обдумать заранее. Если же вы планируете давать им «то же, что сами едим», самое время перечитать пункт про ветеринарные расходы.

В свое время я очень хотела сахарного поссума — милейшую белку-летягу. Их как раз стали продавать в каждом зоомагазине. Но прочитав отзывы, от этой идеи я отказалась: кроме фруктов, в рацион нужно было включать насекомых, которых поссумы предпочитают есть по-варварски неаккуратно. Даже для меня, закаленной пауками-птицеедами, описанное пищевое поведение оказалось неприемлемым. И хорошо, что это выяснилось заранее, а не в процессе оттирания обоев от последствий особенно удачной трапезы.

Ошибка № 9: Модное животное будет здорово смотреться на фото и радовать в жизни

Позировать на фото для инстаграма с доберманом или акита-ину на поводке очень приятно, однако лайки и восторг подписчиков вряд ли помогут, когда вам придется решать проблемы воспитания сложного в дрессировке пса. Покупка любого животного для того, чтобы выглядеть круче в глазах окружающих, — заведомо провальный вариант. С такой мотивацией вы не задумываетесь о том, что 90 % времени с ним будут заполнять не восхищенные взгляды окружающих, а рутина.

В детстве у меня был необычайной красоты «сиамский» (на самом деле тайский, но тогда их всех звали сиамами) кот. Я страшно гордилась тем, что у меня такой питомец. Однако по неопытности мы не учли, что эта порода требует очень много общения. Причем требует очень громко и часто, а при отсутствии внимания животное начинает пакостить. В результате через год кот нашел свое счастье у наших друзей в большом густо населенном людьми и животными частном доме, а мы получили важный урок.

Ошибка № 10: Все будет хорошо. Сразу и навсегда

Собаку придется долго и нудно дрессировать, кота — приучать к лотку и когтеточке (и, возможно, попрощаться с любимыми обоями и диваном), а морские свинки будут пахнуть. Даже если щенок сразу же начнет слушаться, котенок освоит унитаз, а от клетки вы почувствуете только легкий аромат сена — пусть это будет приятной неожиданностью. Тогда неизбежно возникающие сложности не поставят вас в тупик и не испортят ваше отношение к новому члену семьи.

Когда я брала крысят, сразу предупредила мужа: они грызуны, и об этом нужно помнить. Мне повезло: даже на диване, на котором они гуляют, до сих пор всего 2 маленькие заплатки, но если кто-то из них попытается попробовать на вкус, например, футболку севшего на диван человека, претензии не принимаются. Также всегда предупреждаю желающих сунуть палец в клетку, что крысы кусаются, хотя за все 5 лет пострадала только я — и то по ошибке. А вдруг?

Ошибка № 11: Передержка на время отпуска найдется сама собой

Если вы предпочитаете расслабляться в отпуске дома или на даче, можно пропустить этот пункт. Однако для тех, кто предпочитает путешествия, передержка станет больным вопросом. Обдумайте заранее, где вы будете оставлять своего питомца. У платных передержек для собак и кошек есть свои минусы: частые инфекции из-за большого количества животных на сравнительно малой площади и то, что именно вашему любимцу не смогут уделять много внимания.

У всех моих знакомых перед отпуском начинается традиционный квест: нужно найти, на кого оставить кошку или собаку. У многих есть список, к кому можно обратиться. По России многие возят собак с собой, хотя это и доставляет неудобства. С экзотикой еще сложнее: паука в свое время я везла в коробочке в гости — с согласия принимающей стороны. А вот что делать в такой ситуации, например, с вороном или енотом, ума не приложу. Наверное, искать таких же энтузиастов или не ехать в отпуск.

Ошибка № 12: Животное — отличный подарок

Многие из нас могут обронить неосторожно: «Какая милая черепашка \ шиншилла \ белочка \ подставьте нужное». Но лишь единицы будут счастливы, если на очередной праздник им действительно преподнесут их «мечту» в коробочке. Ведь одно дело — мечтать,а совсем другое — ухаживать, обеспечивать нужные условия и воспитывать. Тем более что мало кто дарит животных сразу с нужными аксессуарами, например клеткой или террариумом. В результате, например, красноухая черепашка будет недолго и несчастливо жить в тазике или маленьком аквариуме или окажется в ближайшем пруду, когда выяснится, что она вырастает огромной, много ест, пахнет и кусается.

Если вы все еще думаете неожиданно осчастливить близкого новым питомцем, пожалуйста, перечитайте эту статью: сколько всего нужно учесть. А ведь одариваемый человек изначально лишен этой возможности. Разве это приятный подарок?

А у вас есть питомцы? С какими неожиданными проблемами приходилось столкнуться вам?