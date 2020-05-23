12 неосознанных родительских ошибок, которые еще долго будут аукаться детям

7 0 9 689

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Конечно, большинство родителей не ставит перед собой задачу лишить своего ребенка детства. Но иногда, сами того не замечая, люди своими поступками заставляют малышей быстро взрослеть. Стремятся защитить от болезней и будущих ошибок, передать часть своей мудрости, гарантировать хорошее положение в обществе, а получается все наоборот.

Мы в AdMe.ru уверены, что совершить ошибку может каждый, так что никогда не поздно еще раз уточнить, что и как можно делать.

12. Не стоит отталкивать ребенка, когда он приходит к родителям с рассказами о выдуманных мирах

Современные родители — люди занятые, и зачастую, даже придя домой, они продолжают работать, а на долгие разговоры с ребенком не остается ни сил, ни времени. Так что они просто отмахиваются от малыша, увлеченно рассказывающего, как ловил тапочкой радугу или кормил морковкой солнечных зайчиков. Да, для взрослых это обычные выдумки маленького человека, но для ребенка — весь его мир, который оказывается совершенно неинтересен папе с мамой. Малыш замыкается, перестает делиться, а потом и мечтать, раньше времени превращается в прагматичного и скучного взрослого. Еще чаще уже не родители, а учителя в школе пытаются заключить ученика в рамки стандартов, не предлагают простор для творчества. Все мы помним сочинения на тему «В жизни всегда есть место подвигу» или доклады вроде «Поэзия — неиссякаемый источник вдохновения». Да, это школьная программа, но уж очень в ней мало места для выбора. И это порождает страх или скуку. А ведь фантазии каждого точно хватит на то, чтобы придумать что-то свое. Важно только человека направить.

11. Можно не бояться, когда ребенок выдумывает себе воображаемых друзей

Существуют целые треды, где родители обсуждают, что видят и слышат их дети. Иногда рассказы действительно жуткие, но в основном эти случаи — проявление синдрома Карлсона. По статистике, у 65 % американских детей до 7 лет есть воображаемые друзья, и дошкольники понимают, что они ненастоящие. Это не патология и не показатель того, что у детей проблемы с общением или психикой. Напротив, это продуктивный способ реализации детских фантазий.

Мне было 3–4 года. Поздний летний вечер. Бабушка во дворе вывешивает белье. Стоит табуретка, и вдруг из нее вылезает рука. Такая старая и костлявая, с крупными суставами. И в мою сторону медленно. Я — орать, а не могу, только сиплю. Тут шаги бабушки, и эта фиговина заползла в табуретку. Я плакал жуть, бабушке все рассказал. Она, а потом и мать убеждали, что такого не может быть. А мне 48 лет. И я до сих пор это помню. © Pikabu

Дети до 12–13 лет не всегда умеют различать воображаемый и реальный миры. Они не понимают, что может произойти только в фантазиях, а что на самом деле. И когда ребенку объясняют, что монстр под его кроватью лишь плод воображения, это его не успокаивает, а, наоборот, повышает уровень тревожности. Такие дети избегают спонтанного самовыражения и стараются следовать известному плану. Они не готовы отойти от привычной инструкции, нарушить знакомые правила и предложить свою точку зрения. Даже элементарное задание, например раскрасить рисунок, может ввести ребенка с высоким уровнем тревожности в ступор.

10. Необязательно жестко критиковать творчество ребенка, чтобы сделать его работу лучше

Сколько раз дети обижались на родителей, когда приносили им поделку из пластилина, ожидая громких восторгов, а получали порцию замечаний, что солнце не может быть квадратным, а трава синей и что у коров должно быть по 4 ноги? Действительно, взрослые уже все знают и умеют, иногда им хочется просто сделать все за ребенка самому или поправить готовое. Однако такими действиями малыша ничему не научить. А вот занизить его самооценку получится.

Всю жизнь мне дома говорили, что я толстая, неуклюжая, косолапая, некрасивая и т. д. Когда смотрели фотографии с выпускного, одна мама (чужая) при всех сказала, что я одна из 3 красавиц класса, и я опешила. Потом в жизни мне не раз это говорили. Красавицей себя не считаю, но и уродиной, как оказывается, не была. Но какие же комплексы были в детстве и молодости! © Gejanko / Pikabu

И самое тревожное, что этого можно и не заметить. С виду малыш будет послушным и примерным, но на самом деле именно покорность очень часто совмещается с низкой самооценкой, отсутствием веры в себя. Ребенок может считать, что он «плохой», и примерным поведением стараться заслужить любовь родителей.

9. Лучше не вмешиваться в детские игры

Еще одна ситуация, которая больше знакома сегодняшним детям, чем выросшим в 1990-х и раньше. Это игры по расписанию, когда чадо вместе с мамой и папой отправляется на детскую площадку. Родители следят, чтобы никто не ссорился, никого не обижали, а все игры были добрыми и правильными. Стоит их ребенку взять чужую игрушку, как родители бегут ее возвращать и приносить извинения. Детская площадка — основное место, где ребенок учится общаться. Он выясняет, как реагировать на конфликтные ситуации. Например, когда отнимают игрушку, он может забрать ее у противника, договориться об обмене или просто подарить ее. Пусть иногда это и заканчивается разбитыми носами и коленками, от этого еще никто не умирал.

8. Не всегда полезно настраивать ребенка на успех в раннем возрасте

Пожалуй, главная мечта родителя — чтобы ребенок, став взрослым, смог устроиться и ни в чем не нуждался. Это нормально, но многие в погоне за лучшей жизнью начинают внушать малышам с самого детства, что нужно быть лидером, идти к успеху по головам, ставить себе грандиозные задачи. Однако специалисты Нью-Йоркского университета провели исследование и пришли к выводу, что визуализация успеха не просто не помогает его достичь — она, наоборот, уменьшает ваши шансы. Позитивные фантазии о светлом будущем мотивируют хуже, чем мысли о возможном провале. Не помогает добиться успеха и стремление родителей вырастить гения. Американский психолог Льюис Термен, исследовавший одаренных детей, обнаружил, что большинство детей, которых старались превратить в интеллектуалов, выросли совершенно заурядными людьми, не прославившимися никакими выдающимися деяниями. Вы можете быть очень умны, но без мотивации и упорного труда успеха вам не видать.

7. Можно не бояться, что ребенок не найдет, чем себя занять

Дети, которые сами планируют свои цели, составляют свое расписание и оценивают свои успехи, развивают лобный отдел коры головного мозга и учатся контролировать свои поступки. Да, у них это получается не сразу, родителям придется набраться терпения, но если все время подсказывать малышу, что и как делать, то можно ему навредить. Ребенок привыкает, что им руководят. С возрастом это выливается в неспособность быть лидером или в полное отсутствие инициативы. Примерно в 3 года в жизни ребенка начинается период, когда он осознает свои желания и учится их отстаивать. В этот период малыш готов на все предложения отвечать словом «нет». И если встречает жесткий и бескомпромиссный отпор, то в дальнейшем ребенку будет сложно отстаивать свою независимость не только от родителей, но и от любого окружения.

6. Не стоит отдавать малыша в максимальное количество развивающих групп

В большинстве случаев родители, перегружая ребенка занятиями, рискуют полностью лишить его свободного времени. Сегодня дети заняты как никогда, считает Питер Грей, профессор Бостонского колледжа. Школа, потом репетиторы, а затем секция. Расписание жестко регламентировано, каждый час учтен.

Моя мама часто жалуется, что мы с сестрой никогда не звоним ей, просто чтобы узнать, как дела. А мы и правда не звоним. И я внезапно поняла, почему. В нашем детстве не принято было сидеть без дела. И если в свободную минуту мы подходили к маме, то могли получить новую разнарядку или по ушам и «не мешай». Интерес к новостям из школы ограничивался дневником, интерес к нашим внешкольным занятиям — качеством мытья пола. Я очень много читала, но мы никогда не разговаривали об этом. Я понимаю, что были трудные времена, много работы и безденежье. Но я не понимаю, как за целую жизнь можно не найти времени, чтобы спросить, как дела у твоего ребенка. © EthoneyJah / Pikabu

А жизнь тем временем проходит мимо. Ведь за всеми уроками и заданиями у ребенка совсем нет времени на простые радости и эмоции. Из-за высокой нагрузки дети меньше спят. Они засиживаются над учебниками допоздна и переживают из-за оценок, в итоге появляются проблемы со сном. Психолог Харрис Купер проводил исследования, которые доказали, что ребенок просто не может усвоить большой объем информации. Малышам нужно не больше 20 минут дополнительных занятий, старшим — полтора часа

5. Можно не бояться куда-то опоздать и что-то не успеть

Взрослые всегда боятся опоздать на занятия, не сделать задание, испортить дорогую вещь. Теперь представьте, что страх ребенка куда больше нашего. Постоянно подталкиваемый родителями, он боится не оправдать ожиданий. Ему кажется, что сочинение глупое, что он не понял вопроса. Переживает, что получит плохую оценку и разочарует отца и мать. Боится и сам выглядеть глупым, особенно если ему уже 12–13 лет.

Все это может вылиться в серьезные психологические проблемы и неврозы, с которыми ребенок будет бороться если и не всю свою жизнь, то уж точно большую ее часть. Так что иногда лучше сбавить обороты, ведь мир не рухнет, если сын или дочка не сдадут контрольную в срок или опоздают на занятие в секции.

4. Не стоит забывать о чтении сказок

Проблема в том, что взрослые либо не любят читать, либо на книги у них просто не остается времени. Между тем это отличный способ развить воображение, расширить кругозор. Грамотность гораздо выше именно у тех, кто читает книги. А если малыш не читает, то куда он идет за развлечениями? Скорее всего, в интернет, где помимо полезных образовательных источников и «Википедии» существует огромное количество опасного материала, вызывающего тревогу: о происшествиях и катастрофах, человеческой несправедливости, узнав о которых ребенок рискует слишком рано повзрослеть. К слову, чтение на ночь — отличная семейная традиция. Она укрепляет отношения и помогает всем участникам процесса настроиться на сладкий сон. Доказано, что чтение снижает пульс и расслабляет мышцы.

3. Лучше не перехваливать ребенка из-за боязни его обидеть

Еще одна крайность родительского поведения — когда любое действие малыша вызывает бурный восторг. Конечно, гордиться своим малышом нормально и даже правильно, но исследователи обнаружили, что иногда чрезмерное поощрение приводит, вопреки ожиданиям, к ослаблению мотивации. Награды могут вдохновить человека на действие, но, когда вы даете их тому, кто и так уже достаточно мотивирован, сильнее его это не стимулирует. Это называется эффектом избыточного оправдания. Иными словами, дети, которых постоянно хвалят, перестают стараться, а со временем и стремиться быть умными. Они хотят лишь выглядеть таковыми, но не привыкли прилагать усилия, чтобы заслужить такой высокий статус (зачем что-то делать, если тебя в любом случае считают одаренным?). Как поступить? Можно хвалить детей за усердие и приложенные усилия — тогда они усвоят, что награда и успех зависят от них самих.

2. Не всегда родители лучше знают, что нужно ребенку

Это касается спортивных секций, музыкальных школ да и просто повседневных занятий. Родители стремятся, чтобы ребенок добился небывалых высот в спорте. Чтобы стал великим музыкантом, писателем или игроком в шахматы. Поэтому выбирают специализацию в раннем детстве — так больше шансов на успех. А ребенку даже не оставляют шансов на самостоятельное решение.

Меня в возрасте 12 лет родители как-то спросили: «А какие музыкальные инструменты тебе нравятся?» Я ответил, что пианино, виолончель и гитара. Спустя некоторое время родители записали меня на уроки игры на БАЯНЕ! Потому что по виолончели они ничего не нашли, а пианино с гитарой показались им слишком банальными. И — предвосхищая вопросы — нет, я НЕ УМЕЮ играть на баяне. Мне уже 29, а я его все еще ненавижу. © Crowmore / Pikabu

Детям необходима разнообразная активность, и если заставить их заниматься чем-то одним, организм будет развиваться неравномерно, увеличится риск возникновения травм. А сами занятия не будут приносить радости. К тому же, выбрав за ребенка его путь, мы рискуем прийти к ситуации, когда в 18–20 лет он, покинув родительский дом, все бросит и так и не сможет понять, что же ему на самом деле нравится.

1. Можно не требовать от ребенка говорить правду и только правду

Многие родители убеждены, что воспитанный ребенок — это послушный, правдиво отвечающий на любой вопрос человек. А потому требуют даже от 2-летних малышей кристальной честности. Но дело в том, что абсолютно все дети обманывают. Это неотъемлемая часть развития ребенка. 4-летние дети врут примерно 1 раз в 2 часа, а шестилетки — раз в час. 96 % всех детей врут каждый день. И чем больше вы пытаетесь отучить ребенка лгать, тем чаще он обманывает. При этом исследования показывают, что привычка обманывать в раннем возрасте вполне безобидна и в чем-то даже полезна. Дети, которые начинают врать в 2–3 года или в состоянии не выдавать себя к 4–5 годам, показывают лучшие результаты в академических тестах. Ложь связана с интеллектом, она развивает когнитивные способности, логику и память. Родителям не стоит яростно бороться с ней. Дети лишь к 11 годам начинают понимать, что ложь — это плохо. До этого возраста они уверены, что главная проблема лжи лишь в том, что за ней следует наказание.