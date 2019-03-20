12 научных фактов о том, как братья и сестры меняют нашу жизнь

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Ученые доказали, что братья и сестры влияют на наше развитие чуть ли не больше всех остальных родственников. С ними мы быстрее узнаем мир, осваиваемся в обществе и легче налаживаем связи в детстве. А в зрелом возрасте теплые отношения с братьями и сестрами помогают нам решать конфликты и чувствовать себя увереннее.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, какие еще факты о братьях и сестрах известны науке. И вот что мы узнали.

Чем больше братьев и сестер мы имеем, тем меньше шанс развестись с супругом

Братья Болдуин. Слева направо: Уильям, Стивен, Алек, Дэниэл.

Оказывается, каждые брат или сестра (вплоть до седьмого) снижают риск нашего развода примерно на 2 %. Большое количество братьев и сестер дает хороший опыт взаимоотношений и развивает умение решать конфликты.

Старшие братья и сестры берегут наше психическое здоровье

Опираясь на данные крупного британского опроса, ученые Дэвид Лоусон и Рут Мейс выяснили, что младшие в семье дети обычно имеют более крепкую психику. Однако большое количество младших братьев и сестер сказывается на старших не лучшим образом — их психическое здоровье, согласно исследованиям, не всегда бывает хорошим.

Близнецы и их матери живут дольше

Мэри-Кейт и Эшли Олсен.

Близнецы не только становятся лучшими друзьями, но и увеличивают продолжительность жизни друг друга: ученые из Университета Вашингтона доказали это в ходе исследований. Предполагается, что это происходит благодаря взаимной поддержке, которую они получают.

Те, кто растет без братьев и сестер, чаще добиваются успеха, проявляют агрессию и страдают от одиночества

Единственные дети в семье чаще бывают более увлеченными, получают лучшие оценки в школе, больше времени уделяют работе. Но такие люди чаще страдают от одиночества, склонны к агрессии и хуже управляют конфликтами.

Мужчины, у которых есть старшая сестра, умеют лучше флиртовать и быстрее устанавливать отношения

Джейк и Мэгги Джилленхол. Мэгги старше Джейка на 3 года.

Ученые провели эксперименты с несколькими парами братьев и сестер и отметили интересный факт. Мужчины, которые были рождены в семье не первыми и имели старшую сестру, разговаривали с незнакомыми девушками почти вдвое дольше и задавали больше вопросов. Также они чаще привлекали внимание противоположного пола.

Единственные дети поддерживают более тесные отношения с родителями

Те, кому уделялось больше внимания в детстве, продолжают и во взрослой жизни активно общаться с родителями. Доказано, что те, кто рос без братьев и сестер, испытывают большую привязанность к матери и отцу.

Младшие братья и сестры повышают уровень нашего IQ

Сестры Таисса (младшая) и Вера (старшая) Фармига.

Ученые установили, что старшие дети практически всегда имеют более высокие интеллектуальные показатели, чем младшие. Предположительно это связано с тем, что старшие становятся учителями для младших, развивая тем самым свои способности.

Братья и сестры оказывают на наше развитие не меньше влияния, чем родители

Согласно исследованиям, примерно 80 % людей проводят вместе с братьями и сестрами треть жизни. Поэтому неудивительно, что они оказывают огромное влияние на наш кругозор и поведение в обществе. А в формировании или отсутствии вредных привычек вообще играют ведущую роль.

Сестры защищают нас от депрессии

Пенелопа и Моника Крус.

Есть еще один повод обнять свою сестру. Ученые из Университета Бригама Янга выяснили, что люди, у которых есть сестра, реже испытывают чувства одиночества, страха и реже впадают в депрессию. Особенно это заметно в подростковом возрасте.

Братья и сестры помогают друг другу контролировать вес

Почему так происходит, доподлинно не известно, но ученые выяснили, что риск ожирения с каждым дополнительным ребенком в семье снижается на 14 %. Есть версия, что братья и сестры поддерживают физическую активность друг друга.

Бонус 1: младшие дети обычно более общительны и склонны к риску

Братья Джеймс и Дэйв Франко.

Ученые выяснили, что младшие дети чаще участвуют в деятельности с высоким уровнем риска, любят экстремальные виды спорта и добиваются в них большего успеха. А также дети, у которых есть старшие братья и сестры, бывают более общительными и контактными. Предполагается, что таким способом они стараются привлечь к себе внимание.

Бонус 2: у старших братьев и сестер больше шансов стать долгожителями