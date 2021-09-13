12 многодетных знаменитостей, которые успешно совмещают карьеру с воспитанием

Оказывается, Анджелина Джоли и Брэд Питт со своими 6 детьми не самые многодетные звездные родители. С ними могут посоперничать и Илон Маск, и Стинг, и Мадонна, а Стивен Спилберг вообще всех переплюнул — детей у него 7.

Мы в AdMe.ru с удовольствием узнали бы у всех этих многодетных знаменитостей, как им удается все успевать: и детей воспитывать, и карьеру строить. А пока можем только восхищаться ими и их такими разными и такими талантливыми детьми. В конце статьи вас ждет бонус с доказательством того, что наши звезды не отстают от зарубежных в умении сочетать работу и семью.

Илон Маск — 6 детей

Близнецы Гриффин и Ксавье в детстве.

У всемирно известного предпринимателя 6 детей. Пятеро — от писательницы Жюстин Маск, с которой он познакомился во время учебы в канадском университете. А 6-й — от певицы Клэр Буше, известной как Граймс.

Младший сын Маска X Æ A-Xii.

Илон Маск — отец близнецов Гриффина и Ксавье, родившихся в 2004 году; тройни Кая, Саксона и Дэмиена, родившихся в 2006-м, и годовалого X Æ A-Xii (произносится как Экс Эш Эй-Твелв). У Маска был еще один ребенок от первой жены, но он дожил лишь до 10-недельного возраста. Несмотря на занятость, Маск проводит много времени со своими детьми. И надеется, что его 7-й ребенок будет девочкой.

Наталья Водянова — 5 детей

Глядя на Наталью Водянову, сложно поверить, что она мать пятерых. В первом браке с британским аристократом Джастином Портманом она родила 3 детей: в 2001 году — сына Лукаса Александра (сейчас ему 20 лет, он модель, дизайнер и основатель модного бренда), в 2006-м — дочь Неву, а в 2007-м — сына Виктора. В 2011 году супруги расстались.

Вторым мужем супермодели стал французский бизнесмен Антуан Арно. В 2014-м году родился их 1-й сын Максим, а спустя 2 года — младший, Роман. Наталья, как и прежде, интенсивно работает и занимается благотворительностью.

Дэвид и Виктория Бекхэм — 4 детей

Браку Дэвида и Виктории Бекхэм больше 20 лет, и за эти годы они оба не только сделали головокружительную карьеру (Виктория как музыкант и модный дизайнер, Дэвид как футболист и модель), но и родили 4 детей — сыновей Бруклина (1999), Ромео (2002) и Круза (2005) и дочь Харпер, которой сейчас 10 лет.

Все семейство ведет активную жизнь, часто появляясь на публике. Кроме того, Бруклин нашел себя как фотограф и модель, а Ромео увлечен футболом.

Хайди Клум — 4 детей

Модельная карьера 48-летней Хайди Клум началась 30 лет назад, но супермодель и не думает останавливаться. Наоборот, теперь она выступает также в амплуа телеведущей, продюсера и бизнесвумен. Все это не помешало Клум стать матерью 4 детей. Свою старшую дочь, 17-летнюю Лени, она родила от бизнесмена Флавио Бриаторе, однако пара рассталась еще до рождения ребенка. Девочку воспитывал певец Сил, за которым Хайди была замужем с 2005 по 2012 год. У пары 3 общих детей: 16-летний Генри, 14-летний Йохан и 11-летняя дочь Лу.

Лени с мамой.

Модель редко показывает своих младших детей в сети, а вот Лени уже пошла по стопам матери — она успешно строит карьеру модели и ведет свой Instagram.

Стивен Спилберг — 7 детей

Макс и Стивен Спилберги, Кейт Кэпшоу, Микаэла и Тео Спилберги, Джессика Кэпшоу, Саша Спилберг и Кристофер Гэвиган, муж Джессики.

У создателя «Индианы Джонса», «Парка юрского периода» и «Списка Шиндлера» 7 детей. 36-летний Макс — от первого брака, он разрабатывает видеоигры. Трое детей — от второго брака, с актрисой Кейт Кэпшоу: Саша (31), Сойер (29) и Дестри Эллин (24). Сойер работал в составе съемочной команды отца, а недавно сыграл роль в фильме «Нектар». Дестри Эллин пробует себя в качестве режиссера и актрисы и увлекается конным спортом. Также у Спилберга трое приемных детей: 33-летний Тео, 25-летняя Микаэла и старшая — 45-летняя актриса Джессика Кэпшоу, дочь Кейт от предыдущего брака. Ее самая известная роль — доктор Аризона Роббинс в сериале «Анатомия страсти».

Саша и Тео.

Саша и Тео профессионально занимаются музыкой: они создали свою инди-фолк-группу Wardell.

Мадонна — 6 детей

Дети в центре — Лурдес, Дэвид Банда и Мерси Джеймс, по бокам — близнецы Эстер и Стелла. Перед ними — Мадонна с отцом.

У Мадонны 6 детей. Дочь Лурдес — от фитнес-тренера и актера Карлоса Леона. Cейчас девушке 24, и она пробует себя в качестве модели. 21-летний Рокко — сын режиссера Гая Ричи. В 2006-м певица и режиссер также усыновили африканского мальчика во время визита в Малави: годовалый малыш, потерявший мать, нуждался в срочном лечении, и пара забрала его в собой в США. Сейчас Дэвиду Банде 15, он увлечен футболом. После развода певица усыновила еще 3 детей: в 2009-м — дочь Мерси Джеймс (ей 15, и она проявляет способности к музыке), а в 2017-м — близняшек Эстер и Стеллу (им по 9). Все дети регулярно появляются в Instagram своей знаменитой мамы.

Что касается Рокко, то он избегает публичности: несколько лет назад он удалил свой Instagram и занялся учебой — 2 года назад он поступил в колледж искусств Central Saint Martins в Лондоне. Недавно Рокко принял участие в модной фотосессии для мужского журнала The Rake: на снимках он запечатлен в ретрокостюме в стиле 50-х. Того же стиля он придерживается и в жизни.

Криштиану Роналду — 4 детей

Португальский футболист — отец 4 детей. Старший, 11-летний Криштиану, родился от неизвестной женщины: Роналду заявил, что по соглашению с матерью ребенка он является его единственным попечителем и не станет раскрывать ее имя. В 2017 году Криштиану стал отцом близнецов Евы и Матео, которых родила суррогатная мать.

Сейчас футболист состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес, которая в 2017 году родила ему дочь Алану Мартину.

Стинг — 6 детей

Жена Стинга Труди, Джейк, Стинг, Джо, Фуския и Микки.

У музыканта 6 детей. 44-летний Джозеф и 39-летняя Фуския — дети от первого брака с актрисой Фрэнсис Томелти. Джо — бас-гитарист в группе Fiction Plane и предприниматель, Фуския — актриса. В почти 30-летнем браке с актрисой Труди Стайлер у Стинга родились еще 4 детей: в 1984-м — Микки, она тоже актриса (например, ее можно увидеть в сериале «Сквозь снег»). В 1985-м — Джейк, он стал режиссером и специализируется на короткометражках и рекламных видеороликах. В 1990-м — Элиот, она строит музыкальную карьеру и играет в кино. В 1995-м у Стинга и Труди Стайлер родился младший сын, Джакомо. Он исполнил несколько эпизодических ролей в кино. Кроме того, у Стинга 7 внуков.

Элиот.

Стеллан Скарсгард — 8 детей

Стеллан, Густаф, Билл и Александр.

Шведский актер Стеллан Скарскард снялся в 120 фильмах и сериалах, таких как «Рассекая волны» и «Мамма миа!». Кроме того, он отец 8 детей. В первом браке с врачом Мю Гюнтер родились 6 детей. Пятеро из них пошли по стопам отца и стали актерами: Александр (45), Густаф (40), Сэм (39), Билл (31) и Вальтер (25). Их сестра Эйя пробовала себя в качестве модели, но затем ушла из модельного бизнеса и стала администратором в ночном клубе.

Вальтер и Эйя.

Во втором браке у Стеллана родились еще 2 сыновей: Оссиан (ему сейчас 12) и Колбьорн (9 лет).

Алек Болдуин — 7 детей

Алек Болдуин с 2012 года женат на инструкторе по йоге Хилари Томас. У пары 6 детей: дочери Кармен (8 лет) и Люсия (1 год) и сыновья Рафаэль (6 лет), Леонардо (5), Ромео (3) и Эдуардо (1). Двое младших детей появились на свет с разницей всего в 5 месяцев. Дело в том, что самого младшего, Эдуардо, вынашивала суррогатная мать.

Кроме того, у Алека есть еще одна дочь от брака с Ким Бейсингер — 25-летняя Айрленд Болдуин, известная модель и актриса.

Гордон Рамзи — 5 детей

Знаменитый шеф-повар женат на одной-единственной женщине уже 34 года. У Гордона и его жены Таны 5 детей: Меган, двойняшки Джек и Холли, Матильда и Оскар. 21-летний Джек выбрал военную карьеру: он служит в Королевской морской пехоте. 23-летняя Меган недавно окончила Оксфордский университет, а 21-летняя Холли ведет свой подкаст о психологических проблемах. Тилли Рамзи всего 19, но за ее плечами успешная 6-летняя карьера на телевидении, в том числе и собственное кулинарное шоу.

В 2016 году Тана потеряла ребенка на 5-м месяце беременности, о чем Гордон сообщил в своем Facebook. А в 2019-м у пары родился обожаемый малыш Оскар.

Джеймс Ван Дер Бик — 5 детей

В семье Джеймса, наиболее известного по роли Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона», целых 5 белокурых ангелов. У них с женой, бизнес-консультантом Кимберли Брук, есть 11-летняя дочь Оливия, 9-летний сын Джошуа, 7-летняя дочь Аннабел и 5-летняя Эмилия. В 2018 году у них родился 5-й ребенок — дочь Гвендолин. Через год стало известно, что 6-я беременность Кимберли закончилась неудачно. Сейчас у семьи все хорошо.

Бонус: Валерий Меладзе — 6 детей

Софья, Арина и Инга с отцом.

Валерий — многодетный отец. У него 3 дочери от первого брака с Ириной Меладзе. 30-летняя Инга развивает собственный ювелирный бренд, 22-летняя Софья учится в МГИМО, а 18-летняя Арина собирается стать врачом.

Константин с папой.

В отношениях со второй женой Альбиной Джанабаевой у Валерия родились еще 3 детей: 17-летний Константин, 7-летний Лука и Агата, которой нет и полугода. Валерий и его супруга делятся в Instagram забавными видео о том, каково это — быть молодыми родителями.