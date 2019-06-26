12 метких комиксов обо всех хитросплетениях сестринских отношений

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Для сестер жизнь — это бесконечный круг подражания друг другу, обмена вещами и общения, полного сарказма. С возрастом наше презрительное отношение к братьям и сестрам перерастает в сильное чувство любви. Это неудивительно — ведь мы так много пережили вместе! И, в конце концов, нет на свете такого человека, который лучше сестры понимает все наши странности и позволяет нам быть собой.

AdMe.ru создал 12 комиксов о повседневной жизни сестер, в которых можно легко узнать свои семейные отношения.

1. Годами примерять одежду друг друга

2. Только она понимает твои странности

3. Копировать поведение друг друга

4. Существует 3 основных способа общения с сестрой

5. Эволюция любви

6. Иногда мамы более снисходительны к младшим детям

7. Когда она вечно забирает последний кусок

8. Когда кто-то что-то сказал о твоей сестре

9. Иногда люди узнают вас просто потому, что знают вашу старшую сестру

10. Когда проигрываешь битву за пульт от ТВ

11. Она всегда знает самый действенный способ разбудить тебя

12. Вещи одалживаются без предупреждения

У вас есть сестра? Узнали себя в этих комиксах? Не забудьте поделиться впечатлениями в комментариях!