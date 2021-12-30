12 лживых установок, которые общество навязывает взрослым женщинам. А мы рады прислушиваться

Что-то странное происходит со многими женщинами, стоит им увидеть у себя в паспорте цифру 40. Еще вчера активная молодая дама начинает считать себя слишком взрослой для походов в клуб, коротко стрижется не потому, что ей идет, а потому что так было написано в каком-то журнале, и делает еще много всякого, что «соответствует возрасту».

Мы в AdMe.ru считаем, что есть множество вещей, которые женщинам за сорок предписывали делать раньше. И самое время избавиться от этих установок, потому что они, в отличие от прекрасных леди в самом расцвете сил, безнадежно устарели.

Коротко стричься, потому что так надо

Представление о том, что короткие стрижки молодят, а длинные волосы заставляют выглядеть как «престарелые русалки» — надуманное. В любом возрасте женщины остаются разными — кому-то идет платиновый блонд и стрижка пикси, а кто-то по-прежнему будет шикарно выглядеть с удлиненным каре цвета воронова крыла. Все дело в форме лица, цветотипах, стиле одежды, а не в возрасте. Что действительно старит — забетонированные лаком укладки, запущенная стрижка и редеющие локоны. Поэтому стоит продолжать ухаживать за волосами, регулярно посещать парикмахера и не предавать собственную индивидуальность в угоду общественному мнению.

Считать, что учиться уже поздно

В большинстве стран мира возрастного ценза в высших учебных заведениях нет. Это значит, что препятствием к получению дальнейшего образования служат только личные причины. Рост онлайн-образования облегчил людям всех возрастов возможность получать новые знания дома, не испытывая неловкости от того, что рядом за партой сидят совсем юные люди. Те, у кого уже есть высшее образование, могут посещать различные курсы, изучать языки, учиться рисовать или программировать, делать то, к чему лежит душа, не оглядываясь на возраст. Ученые пришли к выводу, что, когда мы изучаем что-то по-настоящему сложное, это помогает избежать или отсрочить старческую деменцию. Если все время говорить себе, что вы слишком стары, чтобы освоить что-то новое, есть риск, что вы начнете забывать старое.

Ставить крест на карьере

Джулия Чайлд написала свою знаменитую кулинарную книгу в 50 лет, Вера Вонг в 40 лет покинула Vogue, чтобы стать одним из самых успешных дизайнеров свадебных платьев, Рут Флаверс стала модным диджеем почти в 70. Их пример показывает, что никогда не поздно начать все заново и достичь высот. И также нет никаких препятствий к тому, чтоб претендовать на более высокие должности, если опыт и профессионализм позволяют сделать это. Зрелый возраст — самое время получать бонусы от усилий, вложенных в профессиональный рост, и если руководитель считает, что это не так, то это может быть поводом поискать другое начальство. Не стоит воспринимать себя как человека, обладающего сниженными физическими и умственными возможностями, только на основании чьего-то эйджизма.

Выбирать консервативный или копировать молодежный стиль в одежде

Последнее, что нужно женщине в любом возрасте, — это прислушиваться к советам о том, что подходит или не подходит ей, исходя из цифры в паспорте. Если вам за 40, это не значит, что следует превращаться в даму в строгом костюме и лодочках, но также это и не повод считать, что простое следование правилам молодежной моды поможет скинуть пару лет. В юности одежда — это способ «сойти за своего», в более зрелом возрасте — «быть как все». Но когда вам больше 40, уже точно пора научиться выбирать то, что подходит к лицу и фигуре и приходится по душе, не обращая внимания на мнение окружающих.

Не надеяться на перемены в личной жизни

Часто женщины за 40 остаются в не устраивающих их отношениях только потому, что боятся одиночества и считают, что в их возрасте не стоит надеяться на что-то большее, чем мимолетные интрижки. Те же, кто не вступал никогда в брак, и вовсе считают, что поезд ушел окончательно и все достойные мужчины уже заняты. Тем не менее статистика показывает, что одиноких мужчин в любой возрастной категории достаточно много. Некоторые подают на развод по тем же причинам, что и женщины: перестали с супругой находить общий язык или у партнера возник интерес на стороне. Другие же могли иметь неудачный опыт отношений в молодости и, возможно, только сейчас готовы попробовать снова. Если вы хотите попытать удачу еще раз, это можно сделать в любом возрасте.

Проводить время перед телевизором за просмотром ток-шоу

XXI век — время, когда люди имеют самый широкий выбор различных развлекательных и развивающих занятий, чем когда-либо раньше. Женщины за 40 вовсе не должны считать, что им поздно заниматься спортом, саморазвитием и теперь их удел — внуки или скандальные ток-шоу.

Считать возраст аргументом в споре

«Мне 40 с хвостиком, и я-то знаю» — ни разу не аргумент, но почему-то некоторые взрослые женщины любят к нему прибегать. Если у вашей точки зрения нет иных доказательств, то стоит либо их поискать, либо оставить ее при себе. Нет такого правила, что все 40-летние умнее 20-летних, а в 60 лет, достав паспорт, можно считать победу в дискуссии у себя в кармане.

Начинать экономить на всем



С возрастом людям пора бы становиться практичнее, а не скупее. Женщины за 40 иногда путают эти понятия. Деньги нужно тратить на качественные вещи, а не на самые дешевые. Покупать блузку на вещевом рынке, стричься в парикмахерской за углом, отказывать себе в витаминах и качественной косметике — это не экономить бюджет, а сознательно превращать себя из женщины в тетушку.

Пренебрегать визитами к психологу

Некоторые женщины за 40 имеют тенденцию игнорировать свои эмоциональные потребности, что приводит к увеличению стресса и связанных с ним заболеваний. Важно осознавать, что консультации по психическому здоровью нужны в любом возрасте и нет такого понятия «уже поздно», если речь идет о терапии и качестве жизни.

Реже улыбаться

Исследования показали, что счастливые лица воспринимаются как принадлежащие более молодым людям, нежели хмурые и озабоченные. Это весомая причина улыбаться чаще, а не быть такими серьезными и озабоченными, какими часто выглядят дамы в возрасте.

Причислять себя к пожилому поколению

Если женщина, поджав губы, постоянно отпускает такие фразы, как «нынешняя молодежь совсем невоспитанная», «в мое время такого безобразия не было», «когда я была в твоем возрасте, такого себе не позволяли», — она себя психологически причисляет к тем, чье время уже прошло. Это старит даже самых ухоженных и моложавых дам.

Раздавать советы, о которых не просят

Некоторые считают, что чем старше они становятся, тем больше у них прав пренебрегать чужим личным пространством и нести свой опыт в массы. Невоспитанно указывать другим, как себя вести, одеваться, воспитывать детей, и то, что ваш возраст преодолел отметку в сакральные 40 лет, вовсе не означает, что уже можно пренебрегать правилами этикета.