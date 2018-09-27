12 крутых вещей для тех, кто хочет окончательно разбаловать домашнего любимца

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Каждый хозяин домашнего животного испытывает сожаление, когда приходится оставлять его одного дома или переносить прогулку, если за окном идет дождь. К счастью, у этих и других самых распространенных проблем есть стильные решения, которые вы увидите в нашей статье. А если у вас нет питомца, то все равно загляните внутрь: от кормушки, которая требует удостоверение личности, точно не отказались бы люди на диете или те, кому надоело подписывать свою еду на работе.

AdMe.ru предлагает посмотреть на самые интересные гаджеты для животных и решить, правда ли это все необходимо нашим четвероногим друзьям или же это просто милые излишества.

Видеосвязь

Это устройство даже круче, чем кажется на первый взгляд. Крепится оно на стену на уровне глаз животного, и вы в любой момент можете связаться со своим питомцем. Помимо функции видеосвязи, в гаджет встроены система угощений, успокаивающая ароматерапия и развивающие игры.

Светодиодный ошейник

Эффектный и полезный аксессуар, который может спасти жизнь домашнему любимцу в темное время суток. У поводка несколько режимов работы лампочек, а сам аксессуар представлен в 6 цветах: зеленый, красный, розовый, синий, желтый и оранжевый.

Спальный мешок

Незаменимая вещь для тех, кто любит путешествовать со своим питомцем. Спальный мешок сделан из водоотталкивающего материала, а внутри подкладки находится отражающая теплоизоляция из фольги, которая не даст замерзнуть даже в самые холодные ночи.

Окно

Окно, которое можно сделать не только в заборе, но и в будке. Благодаря выпуклой форме это окно имеет большой обзор, что помогает животным утолить свое любопытство и избавиться от беспокойства.

Зонт

С зонтом для собак теперь можно не пропускать прогулки, даже если за окном дождь. Этот аксессуар подойдет небольшим животным, которые любят неспешные прогулки: трость не очень длинная и от хозяина далеко убежать не получится.

Кормушка с требованием удостоверения личности

Идеальный гаджет для тех, у кого дома несколько питомцев. Кормушка распознает животных через идентификационный микрочип и не позволяет красть еду друг у друга. А также она отлично подойдет тем четвероногим, которые набрали лишний вес: с появлением этого устройства переедать больше не получится.

Твиттер

Благодаря милому голубому медальону Puppy Tweets, который крепится к ошейнику, вы теперь всегда будете в курсе всех событий, которые происходят с вашим питомцем. Этот аксессуар следит за действиями животного (движение, лай, сон и т. д.) и отправляет вам твиты. Доступно более 500 тематических фраз.

Дверной звонок для собаки

Больше ваша любимая собака не поцарапает дверь, когда будет проситься с прогулки домой. Все, что нужно, — это установить дверной звонок и выбрать одну из 36 мелодий.

Дверь для кошек

Дверь для кошек работает по тому же принципу, что и миска: тоже идентифицирует животное по чипу. Теперь ваш кот может гулять когда ему захочется, а вы будете уверены в том, что он не приведет друзей.

Коляска

Многие владельцы животных относятся к своим питомцам как детям. Наверное, именно поэтому производители предлагают большой выбор подобных колясок. Внутри есть держатель для миски, крепление для поводка и место для хранения лакомств. Если у вас две собаки, то есть и вариант двухместной коляски для животных.

Переноска

Карман для животного отстегивается, что позволяет его стирать по мере необходимости. Также в худи есть скрытые карманы на молнии для лакомств.

Узнайте родословную

Карманный ДНК-тест Wisdom Panel 4.0 позволит узнать генетический фон вашего питомца. Все, что требуется от хозяина, — это сделать мазок и отправить его по почте в лабораторию. Подробный результат теста придет на смартфон.

А вы бы приобрели что-нибудь из списка?