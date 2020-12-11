12 комиксов о том, чем современная ребетня так фантастически отличается от детей из 90-х

Раньше и трава была зеленее, и конфеты слаще, и дети другие. Так кажется многим родителям. Часто, общаясь с любимыми чадами, мы начинаем фразу так: «А вот я в твоем возрасте уже сама комнату убирала и кашу варила». И действительно, мы и готовили сами, и уроки делали, и картошку сажали, и сшить себе что-то могли. Почему же наши дети этого не делают?

Мы в AdMe.ru сравнили, какими ребята были раньше и какие они сейчас, и выяснили, как вообще изменился мир наших детей.

Раньше нас в школе с переменным успехом учили готовить, шить, вязать. Теперь это увлекательная задача для мам

Мальчишкам показывали, как сколотить табуретку или прибить полку. Нынче ребенок с молотком вызывает легкий трепет в родительском сердце

Дети собирали листья, красили деревья, пропалывали огород и сажали картошку. Теперь это уже и не нужно

Уроки мы делали сами. И продолжаем до сих пор, только теперь уже вместо наших детей

Завязывать шнурки умели все, начиная с детского садика. А ныне это прошлый век: ведь есть липучки

На каждый праздник мы писали письма родственникам и друзьям. Теперь друзья могут находиться в любой точке планеты и послания сочинять не надо: есть интернет

Мы сами убирали свой класс, в том числе и перед 1 сентября. Теперь это задача родителей

За порядком в школе следили старшеклассники. Теперь ссоры пытаются разрешить родители

Вопрос карманных денег стал чуть более сложным

Раньше дети делали игрушки сами: бумажные самолетики, деревянные кораблики, роботы из ластиков... Эти штуки и современным ребятам нравятся даже больше, чем LEGO

Спасибо урокам труда: мы все знали, что будет, если добавить уксус в соду. Теперь это фокусы из YouTube

Мир был проще и безопаснее, так что и свободы у детей было побольше