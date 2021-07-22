12 историй о домочадцах, которые не дают друг другу покоя ни днем ни ночью

Отношения в семье — штука непростая. Сегодня может казаться, что в доме царит полная гармония, а завтра все внезапно оказываются на ножах. Но объединяет большинство семей все-таки то, что любой конфликт рано или поздно заканчивается и даже стирается из памяти. Зато юмористичные ситуации, напротив, надолго объединяют всех общими приятными воспоминаниями и частенько веселят за праздничным столом.

Мы в AdMe.ru буквально не могли сдержать умиления, читая зарисовки пользователей об их родственниках, и даже припомнили ситуации из собственной жизни. В итоге мы подумали, что и вам тоже не помешает повеселиться и поностальгировать, и решили поделиться этими историями.

Уже в 5-й раз за полчаса прошу дочку (5 лет) убрать разбросанные игрушки. Ребенок, видимо, уставший от столь настырной просьбы, выдает мне: «Мама, а тебе не кажется, что ты слишком раскомандовалась дома?» Пока я пыталась подобрать слова, чтобы ответить, из соседней комнаты послышались аплодисменты мужа. © Палата № 6 / Vk

Мама любит рассказывать эту историю. Однажды, когда я еще была очень маленькой и хотела помочь ей на кухне, она дала мне поиграть с картошкой, чтобы я не мешала. Спустя некоторое время она решила проведать меня и застала за тем, как я умудрилась смыть картофелину в унитаз. © EvanW256 / Twitter

Проснулась на днях, иду на кухню. Захожу и наблюдаю такую картину. Папа драматично размахивает бананом, мама пафосно ему поет: «Оставь банан, съешь круассан!» Затем начались монологи о том, что маме нужно сохранить красивую фигуру, поэтому папа должен брать круассан. © Палата № 6 / Vk

Ехала домой с детьми. Сыну не нравилась музыка, которую я слушала, и в какой-то момент он воскликнул: «Слава богу, что мы в 10 секундах от дома!» А я взяла и поехала объездным путем, потому что именно так поступают родители. © sarcasticmommy4 / Twitter

Папа, брат и дедушка затеяли драку за индюшиную шейку. (Серьезно.) Чтобы уладить вопрос, бабушка забрала ее и кинула за спину так, как бросают свадебный букет, а они ловили. © thesophiashow / Twitter

Моя дочка — золотце, прекрасно себя ведет, но... Боже, иногда этот ребенок сводит меня с ума. Это произошло сразу после того, как ей исполнилось 5 лет. Как-то раз она входит в комнату с обрезанными волосами. Челки остался буквально сантиметр. Слишком коротко, чтобы я могла это исправить. Просто кошмар. Я ахаю и спрашиваю: «Зачем ты отрезала свои волосы?!» А она схватила прядь, смотрит мне прямо в глаза и с серьезным видом выдает: «Я не стриглась. Они сами выпали». Я просто не выдержала и выбежала из комнаты. Папочке пришлось разбираться с этим. © BoneYardBetty / Reddit

Только что услышала, как мама говорит моему брату: «Когда ты умрешь, ты пойдешь на улицу и будешь заниматься садом, пока отец тебя не отпустит». И только спустя мгновение поняла, что брат играл в видеоигру и что это не была философская дискуссия. © ysabelmystic / Tumblr

Мой муж очень много помогает мне с ребенком. Но как же забавно наблюдать за тем, как он становится отцом! На днях он покормил малыша в 3 часа ночи, пока я спала, а потом разбудил меня и спросил: «Так, я поменял ему подгузник и покормил, но он все еще не спит. Значит, мне надо просто потусоваться с ним?» © oxminaox / Twitter

Мой младший брат раньше имел привычку выключать компьютер, выдергивая вилку из розетки. Мама сделала замечание — не помогло, сделала 2-е — нет реакции. После 3-го раза она подошла к нему и спокойно объяснила: «Лучше так не делай. Это то же самое, как если бы в детстве я укладывала тебя спать, вырубая камнем по голове». На моей памяти это первая аналогия, которая сработала сразу. © Палата № 6 / Vk

Мы с родителями смотрели трилогию «Хоббит», но вскоре они оба заснули, поэтому я включила «Возвращение короля» и перемотала где-то на середину. Когда отец проснулся, он испуганно посмотрел на меня и прошептал: «О боже, какой сегодня день?» © hhikoruki / Tumblr

Папа открыл морозилку, и ему на ногу упал ледяной шар. Он, естественно, вскрикнул от боли и стал подпрыгивать на одной ноге, а я не удержался и сказал: «Ой, может, тебе стоит приложить лед?» © tarasenchantingart / Tumblr

Всегда удивлялась тому, что мама с папой почти не ругаются. Они все решают очень спокойно, а их ссоры даже ссорами назвать нельзя — это просто спокойное обсуждение. А потом стала свидетелем сцены: о чем-то они прямо серьезно повздорили, отец повысил голос. На что мама невозмутимо взяла у него из рук вилку, согнула ее и отдала обратно. Папа сразу же извинился за то, что говорил слишком грубо, и они продолжили обсуждать ситуацию гораздо спокойнее. © Палата № 6 / Vk