12 историй с непревзойденным детским юмором

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У детей свое видение и понимание мира, которое пока еще не ограничено шаблонами и рамками. Поэтому их высказывания, решения проблем и советы всегда бесподобны и вызывают море положительных эмоций.

AdMe.ru собрал истории с участием детей, которые блещут остроумием и отличным чувством юмора.

Идем с дочкой.

Она говорит:

— Маше 3 года, а мне уже 4, ха-ха-ха!

Я в ответ:

— А мне 30 лет, ха-ха-ха!

На что дочурка отвечает:

— 30 лет, мамочка, — это уже ой-ой-ой, а не ха-ха-ха!

Работаю в школе математиком. Гуляли как-то с дочкой на улице. В течение вечера несколько раз подходил мальчик из нашей школы и задавал вопросы вроде «А в одном году 365 дней?», «А в часу 60 минут?», не говоря, зачем ему это. Через какое-то время я увидел вокруг него группу ребят, которые бурно что-то обсуждали. Оказалось, он высчитывал возраст каждого из них в днях, часах, минутах и даже пытался в секундах. Все ходили гордые: кому 71 175 часов, кому четыре с лишним миллиона минут. В общем, ажиотаж был нехилый. Но апогеем вечера стал момент, когда на очередную просьбу пересчитать возраст мальчик ответил: «Ты мне велик вчера не дал погонять, поэтому тебе просто 9 лет». Молодец парень, далеко пойдет.

Дочка пришла домой без санок. Сказала, что у нее их попросил покататься дедушка с внучкой. Она сказала им наш адрес, и они принесут, когда накатаются.

Мы с мужем, конечно, рады, что вырастили добрую, нежадную девочку, но прочитали ей небольшую нотацию, что она слишком доверчивая.

Через два часа стук в дверь, принесли санки и конфеты.

Дочь полезла в карман:

— Вот, возвращаю вам телефон.

Реклама шампуня по телевизору:

— Ваш шампунь решает только одну проблему, а мой — целых пять!

Алина (9 лет) отвечает в телевизор:

— Ну, значит, у тебя проблем больше, чем у нас.

Второклассник Сережа очень сильно хотел и ждал братика. Родители пообещали, что скоро братик будет жить с ними. И вот настал тот день, родители занесли в квартиру какой-то слабо попискивающий сверток.

— Знакомься, это твой новый братик. Он теперь будет с нами жить.

Сережа долго с недоверием всматривался в сморщенное личико младенца. На его лице все больше и больше проступало разочарование.

— Что же вы не сказали, что братик младший?! Я же думал, что братик будет старший! Мне младший не нужен, я старшего хочу!

Сын шлет СМС, 3 подряд.

1-е СМС: «Мамочка, ты лучшая мамочка на свете».

2-е СМС: «Мама, я тебя люблю».

3-е СМС: «По контрольной получил 2».

Когда моему брату было лет 5, его выгнали из двух садиков за любвеобильность. Он зацеловывал всех девочек в группе. Девочки отказывались идти в сад, потому что там Даня! И весь день Даня бегал за девочками и целовал. Никакие разговоры и ремни не действовали. Но в очередном саду одна из воспитателей дала Дане книжку с картинками для более старшего возраста о том, откуда берутся дети. Он сидел весь день с этой книгой. Вечером воспитатель забрала книгу. На следующий день Даня пришел в сад и... никого не трогал! Он перестал бегать за девочками. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Когда брат стал старше, я вспомнила про эту ситуацию и спросила, почему же он всех целовал. Запинаясь, он ответил, что ему просто нравилось целовать. А почему перестал? Испугался, что все забеременеют.

Племяшка смотрит выступление оперного певца и говорит: «А мы когда в садике так орем, нас ругают».

Захожу домой после работы, разуваюсь, скидываю куртку. Вижу, что у нас в гостях племянница (5 лет). Увидев меня, подбегает и радостно с ходу:

— Дядя, смотри, что мне бабушка купила! — показывает куклу мужского пола.

— О, — говорю, — а кто это?

— Дядь, ну ты что, не видишь, что ли? Это кукла Кен! Совсем как ты — красивый, высокий, темноволосый, только у него пуза нет, как у тебя.

— Пап, а кто такой настоящий мужчина?

— Ну это сильный человек, который любит, охраняет и заботится о своей семье!

— Здорово! Хочу стать настоящим мужчиной, как мама!

Собираемся с детьми идти гулять. Алеша схватил двух пупсов и говорит:

— Я с ними гулять пойду!

Ира ему:

— Ой, ты как девчонка, с куклами.

Он ей гордо отвечает:

— Я их отец!

Выезжаю из города, в машине я и старший сын (6 лет). Голос с детского сиденья сзади:

— Папа, а это дорога на Трали?

— Совершенно верно. Это дорога № 22, и она ведет из Килларни в Трали.

— Не говори так много. Просто скажи: «Да».