12 историй с непревзойденным детским юмором
У детей свое видение и понимание мира, которое пока еще не ограничено шаблонами и рамками. Поэтому их высказывания, решения проблем и советы всегда бесподобны и вызывают море положительных эмоций.
AdMe.ru собрал истории с участием детей, которые блещут остроумием и отличным чувством юмора.
Идем с дочкой.
Она говорит:
— Маше 3 года, а мне уже 4, ха-ха-ха!
Я в ответ:
— А мне 30 лет, ха-ха-ха!
На что дочурка отвечает:
— 30 лет, мамочка, — это уже ой-ой-ой, а не ха-ха-ха!
Работаю в школе математиком. Гуляли как-то с дочкой на улице. В течение вечера несколько раз подходил мальчик из нашей школы и задавал вопросы вроде «А в одном году 365 дней?», «А в часу 60 минут?», не говоря, зачем ему это.
Через какое-то время я увидел вокруг него группу ребят, которые бурно что-то обсуждали. Оказалось, он высчитывал возраст каждого из них в днях, часах, минутах и даже пытался в секундах. Все ходили гордые: кому 71 175 часов, кому четыре с лишним миллиона минут. В общем, ажиотаж был нехилый. Но апогеем вечера стал момент, когда на очередную просьбу пересчитать возраст мальчик ответил: «Ты мне велик вчера не дал погонять, поэтому тебе просто 9 лет». Молодец парень, далеко пойдет.
Дочка пришла домой без санок. Сказала, что у нее их попросил покататься дедушка с внучкой. Она сказала им наш адрес, и они принесут, когда накатаются.
Мы с мужем, конечно, рады, что вырастили добрую, нежадную девочку, но прочитали ей небольшую нотацию, что она слишком доверчивая.
Через два часа стук в дверь, принесли санки и конфеты.
Дочь полезла в карман:
— Вот, возвращаю вам телефон.
Реклама шампуня по телевизору:
— Ваш шампунь решает только одну проблему, а мой — целых пять!
Алина (9 лет) отвечает в телевизор:
— Ну, значит, у тебя проблем больше, чем у нас.
Второклассник Сережа очень сильно хотел и ждал братика. Родители пообещали, что скоро братик будет жить с ними. И вот настал тот день, родители занесли в квартиру какой-то слабо попискивающий сверток.
— Знакомься, это твой новый братик. Он теперь будет с нами жить.
Сережа долго с недоверием всматривался в сморщенное личико младенца. На его лице все больше и больше проступало разочарование.
— Что же вы не сказали, что братик младший?! Я же думал, что братик будет старший! Мне младший не нужен, я старшего хочу!
Сын шлет СМС, 3 подряд.
1-е СМС: «Мамочка, ты лучшая мамочка на свете».
2-е СМС: «Мама, я тебя люблю».
3-е СМС: «По контрольной получил 2».
Когда моему брату было лет 5, его выгнали из двух садиков за любвеобильность. Он зацеловывал всех девочек в группе. Девочки отказывались идти в сад, потому что там Даня! И весь день Даня бегал за девочками и целовал. Никакие разговоры и ремни не действовали.
Но в очередном саду одна из воспитателей дала Дане книжку с картинками для более старшего возраста о том, откуда берутся дети. Он сидел весь день с этой книгой. Вечером воспитатель забрала книгу. На следующий день Даня пришел в сад и... никого не трогал! Он перестал бегать за девочками. Все закончилось так же внезапно, как и началось.
Когда брат стал старше, я вспомнила про эту ситуацию и спросила, почему же он всех целовал. Запинаясь, он ответил, что ему просто нравилось целовать. А почему перестал? Испугался, что все забеременеют.
Племяшка смотрит выступление оперного певца и говорит: «А мы когда в садике так орем, нас ругают».
Захожу домой после работы, разуваюсь, скидываю куртку. Вижу, что у нас в гостях племянница (5 лет). Увидев меня, подбегает и радостно с ходу:
— Дядя, смотри, что мне бабушка купила! — показывает куклу мужского пола.
— О, — говорю, — а кто это?
— Дядь, ну ты что, не видишь, что ли? Это кукла Кен! Совсем как ты — красивый, высокий, темноволосый, только у него пуза нет, как у тебя.
— Пап, а кто такой настоящий мужчина?
— Ну это сильный человек, который любит, охраняет и заботится о своей семье!
— Здорово! Хочу стать настоящим мужчиной, как мама!
Собираемся с детьми идти гулять. Алеша схватил двух пупсов и говорит:
— Я с ними гулять пойду!
Ира ему:
— Ой, ты как девчонка, с куклами.
Он ей гордо отвечает:
— Я их отец!
Выезжаю из города, в машине я и старший сын (6 лет). Голос с детского сиденья сзади:
— Папа, а это дорога на Трали?
— Совершенно верно. Это дорога № 22, и она ведет из Килларни в Трали.
— Не говори так много. Просто скажи: «Да».
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