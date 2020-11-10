12 истин, которые стоит рассказать своей дочери до того, как она вступит во взрослую жизнь

Дети имеют свойство расти до безобразия быстро. И глазом моргнуть не успеете — и вот ваша малышка уже очаровательная девушка, и держит она уже не школьный ранец, а чемодан, и стоит на пороге взрослой жизни. В такие моменты мы нередко сожалеем о том, что не успели объяснить ребенку какие-то важные вещи.

Мы в AdMe.ru подумали, какие слова хотели бы услышать в детстве от родителей, и записали их в свой золотой цитатник, украсив трогательными иллюстрациями.

Ошибки — это полезный жизненный опыт, которого никто не избежит на пути к счастью. Не опускай руки, а обдумай их, сделай выводы и продолжай идти к своей цели

Не существует идеальных людей. Каждый что-то да не умеет и терпит неудачи. Секрет успеха прост: поднимайся чаще, чем падаешь

Уважай себя. Чужое мнение не должно на тебя влиять. Умей прислушиваться к себе и самостоятельно определять свои сильные и слабые стороны, над которыми стоит работать

Первая любовь необязательно на всю жизнь. Люди взрослеют, их жизненные пути могут расходиться. Из неудачных отношений нужно вынести урок, но ни в коем случае не терять веру в любовь

Добро творит чудеса. Сделай хулигану комплимент от чистого сердца, и ты увидишь, как противный забияка превратится в мальчишку с доброй душой

Помогай, когда у тебя есть лишнее, но не отдавай последнее. 99 % людей это не оценит. Не делай добро кому попало

Хочешь узнать парня получше — посмотри, как он относится к животным. Человек с добрым сердцем никогда не обидит маленькое существо, которое не может дать сдачи

Не теряй себя, пытаясь быть удобной. Жизнь — это путешествие, где только ты решаешь: перекраивать себя под стандарты, чтобы нравиться всем, или жить в свое удовольствие

Доверяй себе. В моменты, когда вера в себя будет ослабевать, остановись и прислушайся к своему сердцу. Никто лучше тебя не знает, что для тебя правильно

Не спеши продавать единственную квартиру, чтобы вы с мужем купили жилье побольше. Всегда оставляй запасной вариант, куда ты сможешь уйти, если супруг окажется не таким уж прекрасным принцем

Вещи сделают тебя счастливой лишь на короткое время. Куда дороже вещей впечатления. Совсем неважно, сколько стоит твой телефон, когда ты гуляешь по Манхэттену или Ницце

Многие школьные друзья исчезают из жизни сразу после окончания школы. Если повезет и ты сохранишь дружбу хоть с одним из них, то береги это сокровище