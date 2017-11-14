12 иллюстраций о том, что дети и родители видят этот мир совершенно по-разному

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Быть родителем — огромное счастье, от которого, правда, иногда дергается глаз, пустеет кошелек и садится голос. Конечно, мы все тоже были детьми, но, повзрослев, замечаем, как многое в нас изменилось, а что осталось как прежде.

AdMe.ru оформил несколько жизненных сюжетов о детях и родителях, чтобы вместе зарядиться хорошим настроением.