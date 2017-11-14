12 иллюстраций о том, что дети и родители видят этот мир совершенно по-разному

Быть родителем — огромное счастье, от которого, правда, иногда дергается глаз, пустеет кошелек и садится голос. Конечно, мы все тоже были детьми, но, повзрослев, замечаем, как многое в нас изменилось, а что осталось как прежде.

AdMe.ru оформил несколько жизненных сюжетов о детях и родителях, чтобы вместе зарядиться хорошим настроением.

Когда вызвала учительница

Когда пора спать

Сладости

Внешний вид

Когда ребенок ударился

В дождливую погоду

Если стало тихо

Начало учебного года

Конец учебного года

Любимая игрушка

В преддверии Нового года

Спиннер

Поделитесь этой статьей с друзьями, у которых тоже есть дети, и вместе добавляйте в комментарии ваши веселые ситуации.

Иллюстратор Ekaterina Gandrabura специально для AdMe.ru

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5 Комментарии
  • 14 ноября 2017
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  • 48864

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