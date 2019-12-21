12 фраз, которые родители не должны говорить своим детям (Если желают им счастья)

73 12 37 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Без сомнения, любящие и сознательные родители желают своим детям всего самого лучшего. Для этого они контролируют каждый шаг ребенка, неустанно поучают, наставляют и мотивируют его. Однако определенные фразы взрослых, которые на первый взгляд кажутся совершенно безобидными, могут нанести серьезный вред не сформировавшейся детской психике. Подобные слова мы зачастую произносим на автомате, даже не задумываясь, ведь большинство из нас слышало их от своих родителей.

Оперевшись на мнение психологов, мы в AdMe.ru разобрались, какие фразы, сказанные в адрес детей сегодня, могут повлиять на принципы восприятия ими жизни на долгие годы вперед.

«Ты сможешь стать, кем захочешь»

Всячески поддерживать детей в их увлечениях и целях на будущее — это замечательно. Однако чрезмерная амбициозность детей, как показали исследования, может оказывать негативное действие. Важно донести до своих детей, что у них должен быть запасной план на случай, если им не удастся реализовать свои мечты касательно карьеры. Не каждый ребенок может стать талантливым хирургом, космонавтом или звездой футбола, даже если будет усердно трудиться для достижения своей цели. И это совершенно нормально. Задача родителя — вырастить ребенка реалистом, научить ставить достижимые цели и подготовить к тому, что в жизни его могут ждать разочарования.

«Делай через не могу»

В случае с физическими нагрузками такие наставления могут причинить ребенку вред. Чаще всего это касается родителей, которые пытаются через детей реализовать свои несбывшиеся мечты, например быть балериной или звездой спорта. Чересчур интенсивные тренировки грозят травмами, которые могут перечеркнуть будущее вашего ребенка. Научите его прислушиваться к собственному телу и вовремя реагировать на боль и дискомфорт.

«Ты весь в отца / мать»

Нет ничего плохого в том, чтобы сравнивать детей с кем-либо из его родных в положительном ключе. Но чаще всего подобные фразы носят отрицательный характер. Причем критике подвергается поведение не только ребенка, но и родителя. Это сбивает детей с толку и вынуждает выбирать сторону мамы или папы, стремиться угодить кому-то одному из них.

«Ты лучше всех / Тебе нет равных»

Даже если вы говорите такие фразы из самых лучших побуждений, идеализирование ребенка может иметь негативные последствия для его самооценки. Это приводит к тому, что дети не решаются пробовать себя в чем-то новом, боясь, что потерпят неудачу и не оправдают ожидания родителей.

«Съешь брокколи / шпинат / цветную капусту, это очень полезно»

По мнению исследователей из Чикагского университета, для детей слово «полезный» со временем становится синонимом слова «невкусный». Из-за этого они могут отказываться от любой здоровой пищи, даже не попробовав ее. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок съел, например, цветную капусту, лучше скажите, что она вкусная и хрустящая.

«Не бей сестру / брата»

Когда нас переполняют негативные эмоции или злость по отношению к конкретному человеку, это совершенно нормально. Как дети, так и взрослые зачастую не в состоянии повлиять на свои чувства, но мы можем найти способ управлять ими. Именно этому нужно научить ребенка — принимать эмоции и контролировать свою реакцию на них. Фраз «не бей брата» или «не обижай сестру» без объяснения причин недостаточно. Ни один ребенок не ответит на них: «Хорошо, не буду!» Постарайтесь донести до своих детей, что они не должны подавлять свои эмоции, однако направлять их в причинение физического вреда близким неправильно. Предложите ребенку выплеснуть негатив на подушку или игрушку, нарисовать картинку, отражающую его чувства, или просто описать их словами.

«Не расстраивайся из-за ерунды»

Не преуменьшайте проблемы своего ребенка. Возможно, для него это вовсе не ерунда, даже если речь идет о потерянной игрушке. Демонстрируя детям пренебрежение, вы можете потерять к ним доверие, а это грозит тем, что в более взрослом возрасте они не придут к вам за советом или помощью, если проблема будет действительно серьезной.

«Давай я тебе помогу»

Умение ребенка определять, когда ему действительно нужна посторонняя помощь, а когда он может справиться самостоятельно, — один из самых важных навыков, которые мы должны приобрести в раннем возрасте. Многие родители опережают потребности своих детей, например, помогая им с домашним заданием, которое они вполне могли бы сделать сами. Во взрослой жизни такие люди потом с трудом берутся за новую для них работу, опасаясь неудач.

«Не трогай — поломаешь!»

Если вы будете постоянно повторять подобного рода фразы, это приведет к тому, что ребенок станет скованным и неуверенным в себе. После таких слов малыш и правда, вероятнее всего, уронит или поломает вещь, ведь вы заранее настроили его на такой исход. Во взрослой жизни этот человек может бояться строить карьеру — он будет уверен, что у него ничего не получится, а значит, и начинать не стоит. Если вы боитесь, что ребенок может сломать или испортить какую-то ценную вещь, лучше скажите: «Будь осторожнее с этим. Я переживаю, как бы оно не разбилось».

«Ты такой умный!»

На первый взгляд, эта фраза кажется хорошим способом похвалить ребенка, однако она может убедить его в том, что для достижения успеха не обязательно прикладывать усилия, ведь он обладает особым талантом или умом от природы. Лучше поощрять работу и старания детей, а не их качества. Например: «Ты так усердно трудился над этим проектом», «Я верил, что у тебя все получится, ведь ты столько времени и сил потратил на задание».

«Мама не плачет, все в порядке»

Пытаясь защитить своего ребенка от переживаний, некоторые родители надевают перед ним счастливую маску и притворяются, что все хорошо, когда их самих переполняют эмоции. Однако дети очень тонко чувствуют фальшь, и она их пугает. Если вы будете подавлять негативные эмоции и имитировать позитивные, это ухудшит не только ваше самочувствие, но и отношения с ребенком. Вам не обязательно рассказывать ему обо всем, что случилось, однако детям важно на своем примере показать, что они не должны стыдиться собственных чувств.

«Не разговаривай с незнакомцами»

В случае с маленькими детьми эта концепция слишком сложна для понимания. К тому же они могут начать сторониться всех незнакомцев, в том числе тех, кто пытается им помочь, например полицейских или пожарных. Вместо того, чтобы запрещать ребенку разговаривать с любыми прохожими, лучше объясните, как нужно вести себя в конкретных ситуациях, например если какой-нибудь подозрительный мужчина предложит им конфеты и позовет к себе домой.