12 фраз, которые могут навредить вашему ребенку, и еще 12, которые можно использовать вместо них

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Слова обладают огромной силой. То, что мы в детстве слышим от родителей, может навсегда остаться в нашей памяти. Добрые и мудрые наставления ведут нас по жизни и помогают стать лучше, а слова, сказанные родителями в гневе и отчаянии, заставляют сомневаться в себе и много лет спустя. Оказывается, даже обычные фразы, которые кажутся безопасными и невинными, могут негативно повлиять на самооценку ребенка и вызвать чувство неуверенности в себе.

Мы в AdMe.ru выяснили, от каких 12 фраз стоит воздержаться во время общения с детьми и что, по советам экспертов, говорить вместо них.

Не стоит говорить: «Я так горжусь тобой!» или «Отличная работа!» Попробуйте: «Ты можешь гордиться своей работой!» или «Как быстро ты решил этот ребус!» Первая фраза кажется безобидной, но все не так просто. Когда родители хвалят ребенка за каждую мелочь, например за то, что доел обед или нарисовал картинку, эта фраза теряет свою значимость. Вместо этого попробуйте хвалить конкретные достижения ребенка, учите его быть самокритичным и гордиться теми вещами, которые он действительно выполнил на отлично. Не стоит говорить: «Подожди, вот придет твой отец (твоя мать) домой!» Попробуйте: «Пожалуйста, не делай так больше. Меня это очень расстраивает, потому что...» Когда вы говорите первую фразу, вы «откладываете» наступление последствий за плохое поведение ребенка. Есть вероятность, что к тому времени, когда второй родитель придет домой, ребенок забудет, что случилось. Что еще хуже, вы пугаете ребенка его собственным отцом (или матерью), превращая своего супруга в «плохого полицейского» и уменьшая собственный авторитет. Попытайтесь решить проблему самостоятельно и объяснить ребенку, почему вас расстраивает его поведение.

Не стоит говорить: «Как прошел твой день?» Попробуйте: «Что хорошего сегодня произошло?» «Как прошел твой день?» — это на самом деле пустой вопрос, который подразумевает односложный ответ. Если вам действительно интересно, чем занимался ребенок в течение дня, задавайте конкретные вопросы, которые подтолкнут его к подробному ответу. Не стоит говорить: «Пока не съешь суп, сладкого не получишь». Попробуйте: «Сначала у нас суп, потом десерт». Когда ребенок слышит первую фразу, ценность десерта для него возрастает, при этом удовольствие от еды в целом уменьшается. Попробуйте немного переиначить это выражение, чтобы и суп, и сладость казались одинаково вкусными. Не стоит говорить: «Давай быстрее!» Попробуйте: «Давай поспешим!» или «Посмотрим, кто быстрее наденет кроссовки!» Когда вы заставляете ребенка делать что-либо быстрее, он испытывает стресс, ему страшно, что он опоздает и что-то пропустит. Попробуйте изменить фразу так, чтобы он почувствовал, что вы одна команда.

Не стоит говорить: «Оставь меня в покое!» Попробуйте: «Что случилось?» или «Пожалуйста, дай мне минутку, чтобы закончить это, и мы поговорим, хорошо?» Если вы все время отмахиваетесь от ребенка, он вскоре начнет думать, что нет смысла просить у вас помощи или совета: вы же всегда заняты. Если человек получает недостаточно поддержки в детстве, то, становясь старше, он вряд ли захочет делиться своими мыслями и чувствами с родителями. Если вы не можете уделить внимание своему ребенку прямо сейчас, спокойно попросите его подождать пару минут, пока вы не закончите свои дела. Не стоит говорить: «Как тебе не стыдно!» Попробуйте: «То, что ты делаешь, меня расстраивает, потому что...» Ваш ребенок может быть еще слишком мал, чтобы понять, что такое стыд. Эта пустая фраза не дает ребенку представления о том, что он сделал что-то не так. Кроме того, есть исследование, которое показывает, что чувство стыда может привести ребенка к агрессии. Постарайтесь объяснять своим детям, что конкретно в их поведении было неправильно и как избегать этого в будущем.

Не стоит говорить: «Не плачь!» Попробуйте: «Что случилось?» или «Почему ты расстроился?» Плакать — это совершенно нормально, даже если причина, по которой ребенок плачет, кажется вам несущественной. Когда мы говорим ребенку «Не плачь», мы тем самым преуменьшаем важность его переживания и заставляем малыша думать, что его эмоции не имеют значения. Вместо этого покажите ему, что вам это важно и вы хотите помочь. Не стоит говорить: «Тут нечего бояться!» Попробуйте: «Я вижу, что тебе страшно. Я с тобой». Первой фразой вы не успокоите своего ребенка, если он действительно напуган. И опять же, вы транслируете ему послание, что его чувства не берутся в расчет. Постарайтесь сопереживать ребенку, обсудите, что вызвало его страх. Не стоит говорить: «Потому что я сказал „нет“!» Попробуйте: «Пора выключать телевизор и приступать к урокам». Первая фраза не позволит ребенку понять причину, по которой он должен делать то, чего вы от них хотите. Вместо этого он решит, что у него нет никаких прав и вы тот, кто решает за него. Попробуйте вместе с понятными инструкциями кратко объяснить, почему вы хотите, чтобы ребенок это сделал.

Не стоит говорить: «Я мог это сделать, когда был в твоем возрасте». Попробуйте: «Давай я покажу тебе, как это сделать!» Все дети развиваются по-разному, и сравнивать ребенка с другими, в том числе и с собой, не самая лучшая идея. Вместо этого попробуйте научить своих детей делать то, что им не удается. Не стоит говорить: «Ты меня разочаровываешь». Попробуйте: «То, что ты делаешь, меня расстраивает, потому что...» Фраза «Ты меня разочаровываешь» дает ребенку понять, что он не оправдал ваших ожиданий. Объясните ему, что вы чувствуете из-за его действий, не используя слова «разочаровать».

А у вас есть дети? Используете ли вы какие-нибудь из приведенных фраз вместо более привычных, но вредных?