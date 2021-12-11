12 фотографий, которые доказывают, что время летит, но некоторые вещи остаются прежними

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Чем старше мы становимся, тем незаметнее бежит время. Если и вам так кажется, вы не одиноки: ученые утверждают, что это связано с тем, как наш мозг обрабатывает информацию. Зная это, приятно посмотреть на старые фотографии и понять, что есть вещи, которые не меняются десятилетиями.

Мы в AdMe.ru нашли несколько примеров, которые доказывают, что настоящая любовь способна выдержать испытание временем.

1. «Я всегда хотела воссоздать эту милую фотографию!»

2. «Мы с кузенами воссоздали нашу старую фотографию примерно 10-летней давности»

3. «Попытался воссоздать первый день нашей собаки с нами»

4. 23 года спустя

5. Подруги воссоздали свои костюмы 20 лет спустя

6. 14 лет спустя

7. «В свое время я был довольно капризен в еде»

8. «Моя жена и я в 2007 и в 2021 году»

9. «Каждый раз, когда мы выступаем в родном городе, мы делаем фото за кулисами»

10. «Я познакомилась со своим нынешним мужем в детском саду в 1996 году»

11. «15-я годовщина с того дня, как мы принесли домой нашего первого щенка Фрэнки»

12. «Мы поженились в 15-ю годовщину наших отношений, я попыталась воссоздать фото с выпускного бала»