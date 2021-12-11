12 фотографий, которые доказывают, что время летит, но некоторые вещи остаются прежними
Чем старше мы становимся, тем незаметнее бежит время. Если и вам так кажется, вы не одиноки: ученые утверждают, что это связано с тем, как наш мозг обрабатывает информацию. Зная это, приятно посмотреть на старые фотографии и понять, что есть вещи, которые не меняются десятилетиями.
Мы в AdMe.ru нашли несколько примеров, которые доказывают, что настоящая любовь способна выдержать испытание временем.
1. «Я всегда хотела воссоздать эту милую фотографию!»
2. «Мы с кузенами воссоздали нашу старую фотографию примерно 10-летней давности»
3. «Попытался воссоздать первый день нашей собаки с нами»
4. 23 года спустя
5. Подруги воссоздали свои костюмы 20 лет спустя
6. 14 лет спустя
7. «В свое время я был довольно капризен в еде»
8. «Моя жена и я в 2007 и в 2021 году»
9. «Каждый раз, когда мы выступаем в родном городе, мы делаем фото за кулисами»
10. «Я познакомилась со своим нынешним мужем в детском саду в 1996 году»
11. «15-я годовщина с того дня, как мы принесли домой нашего первого щенка Фрэнки»
12. «Мы поженились в 15-ю годовщину наших отношений, я попыталась воссоздать фото с выпускного бала»
А какие памятные моменты удалось запечатлеть вам?
Фото на превью michellelmybell / Reddit
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