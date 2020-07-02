12 доказательств того, что между детством нынешних ребят и нашим — космическая разница

Если задуматься, у каждого поколения детство совсем не такое, как у предыдущего. В наше время все ходили в одинаковой одежде и даже не могли представить, что скоро появится интернет. Словосочетание Angry Birds для нас означало не игру, а бешеных петухов в деревне. Возможно, когда будут расти ребятишки наших детей, летающие машины и экскурсии в космос станут обыденностью, а нам останется только причитать: «А вот в наше время...» Но что случится в будущем, нам пока неизвестно, поэтому мы вспомнили прошлое и нарисовали 12 различий между нашим детством и нынешним.