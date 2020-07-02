11 честных иллюстраций о родительстве от художницы, которая трижды стала мамой

Мария Горбунова — талантливая российская художница, чьи яркие иллюстрации о родительстве нашли горячий отклик в сердцах тысяч людей. Дети Марии каждый день подкидывают ей новые сюжеты, вдохновляя на творчество, и художница с удовольствием рассказывает мамские истории в картинках так, как они есть, не пытаясь казаться идеальной. А недавно в семье Марии появился третий малыш, и это значит, что полюбившиеся многим комиксы о родительских буднях не закончатся еще долго.

Мы в AdMe.ru активно следим за страничкой Марии в инстаграме и хотим вместе с вами насладиться новой порцией ее честных мамских историй.

1.

«Ой, только не говорите, что у вас не так!»

2.

«Свистать всех наверх! Прямо по курсу разъяренная мама, почему вахтенный проглядел? Опять будем получать по жопе всем капитанским мостиком? Ведь мы были так близки к сундуку мармеладца».

3.

«В фильмах новорожденные выглядят как спелое, наливное, румяное яблоко на самой центральной, обласканной солнцем витрине! Они пухлые, розовощекие и не имеют ничего общего с детьми, которых только что отцепили от пуповины. Родившийся ребенок похож на сморчок, если вам когда-либо приходилось ходить за грибами».

4.

«Как же хочется побыть в тишине хотя бы денек».

5.

«А ваши дети смогут отличить перфоратор Bosh от Dewalt по звуку?»

6.

«Иногда хочется просто остановиться, побыть здесь и сейчас, замереть на мгновение, поймать ее улыбку и прочувствовать этот момент каждой своей клеточкой. Как же быстро растут дети. Готова любоваться ею каждую минутку».

7.

«Все эти книги по воспитанию детей работают ровно до того момента, пока у тебя не появляются собственные дети».

8.

«Урод и Обезьяна постоянно пытаются пролезть с нами в гости, в машину, в кровать. Мужа поначалу смущал тот факт, что ему иногда приходится просыпаться в компании с игрушкой, подаренной моим несостоявшимся бойфрендом. Да и сейчас смущает, чего уж там. Но к выбору мелких мы относимся с пониманием, в этом почти наверняка есть какой-то сакральный смысл. Надеюсь».

9.

«Когда просто немножко вспотел... Интересно, сколько еще протянет наша стиральная машинка и мои нервные клетки?»

10.

«„Влажная салфетка“ моего детства».

11.

«Наличие своего дома, конечно, не избавит вас от маленьких слонов с петардой в заднице, но зато недовольных соседей за стенкой точно уже не будет».

А вот так выглядит сама художница и ее непоседливое семейство в жизни

Самая маленькая принцесса, которая принесла своей маме еще больше вдохновения для творчества