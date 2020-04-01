12 человек без утайки рассказали, каково это — быть поздним ребенком

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Для родителей мы вечные дети, за которыми нужен глаз да глаз. И поверьте, что ваш возраст не имеет значения. Мама всегда будет переживать, чтобы ее ненаглядное чадо как следует покушало и потеплее оделось. Даже если на улице +20 °С. Но чем старше становятся мамы и папы, тем больше о них самих нужно заботиться, ведь зачастую они уже не так энергичны и здоровы. А каково же расти детям, которые появились, когда родители были в зрелом возрасте?