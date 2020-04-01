12 человек без утайки рассказали, каково это — быть поздним ребенком
Для родителей мы вечные дети, за которыми нужен глаз да глаз. И поверьте, что ваш возраст не имеет значения. Мама всегда будет переживать, чтобы ее ненаглядное чадо как следует покушало и потеплее оделось. Даже если на улице +20 °С. Но чем старше становятся мамы и папы, тем больше о них самих нужно заботиться, ведь зачастую они уже не так энергичны и здоровы. А каково же расти детям, которые появились, когда родители были в зрелом возрасте?
Мы в AdMe.ru прочитали немало честных историй о радостях и горестях жизни поздних детей и теперь спешим поделиться с вами этими откровениями. Надеемся, после прочтения вы позвоните родителям и напомните, что любите их.
- Когда я родилась, маме было 36, а папе — 48. И из-за этого в детстве я страшно комплексовала. Жутко бесило, когда думали, что я внучка, а не дочь. Сейчас им 60 и 72, и, когда они встречают старых знакомых, те в шоке смотрят на них и спрашивают, не в морозильной ли камере они провели последние 20 лет. У моего отца до сих пор черная шевелюра на голове, а мама — все такая же стройняшка. Родители лишь загадочно улыбаются в ответ. А я знаю, что секрет их в том, что они молоды душой, а тело является отражением их души. © «Подслушано» / Ideer
- Маме было 41, а папе — 45, когда я родилась. Они оба вложили в мое воспитание огромное количество сил и знаний. Думаю, многие молодые родители на это просто не способны. Но у моей ситуации есть и недостатки. Например, папа принимал лекарства от давления, из-за этого он мог спать целыми днями. Я достаточно времени проводила с ним, но когда он спал, мне было ужасно скучно. © Julie Edelstein / Quora
- Мама родила меня в 40, папе тогда шел 61 год. Родители всегда были терпеливы со мной, это явное преимущество их возраста. У них был уникальный взгляд на мир. Благодаря чему я, будучи молодой, без проблем общалась со взрослыми. Сейчас мне 23, и я ценю то время, которое могу провести с ними. Даже если родители иной раз и расстраивают до чертиков. Теперь любая обида или разочарование приходит вместе с осознанием того, что каждая наша встреча может оказаться последней. © Elizabeth Hitchcock / Quora
- Отцу было 65 на момент моего рождения. Он врач, а мать медсестра, так что тему смерти в семье никогда не обходили стороной. Я росла в ужасе. Боялась однажды проснуться и обнаружить его мертвым. Положительная же сторона в том, что мы получали щедрую помощь от правительства. Скидки, к примеру. Мы часто делали покупки на имя папы, поскольку он был пожилым. © GuriStargin / Reddit
- Маме было 45, а отцу — 43. Разрыв поколений просто невыносим, из-за этого у нас была масса споров. До сих пор ловлю себя на том, что расстраиваюсь всякий раз, когда мама не в состоянии понять меня. Отец мечтал увидеть, как я завершаю учебу, устраиваюсь на работу, выхожу замуж... Но, увы, он скончался незадолго до своего 62-летия. Надеюсь, мама будет рядом и станет свидетелем всего этого. © Prithpal Kaur / Quora
- Отцу было 45, когда я родился. Странно, когда ты еще подросток, а у тебя уже взрослые родители. Они серьезнее относятся к тому, чтобы ты вовремя добрался в нужное место и вернулся оттуда раньше, чем другие дети. Кроме того, папины рассказы о его детстве меня иногда шокировали, а он в свою очередь всегда поражался тому, как быстро современные дети осваивают технологии. © Rainyboots / Reddit
- Я родилась, когда папе было 42 года. Несмотря на то что отец хотел сына, меня он на руках носил. В детстве у меня было все необходимое, и даже больше (а это были трудные времена, 90-е). Я никогда не стеснялась его возраста, наоборот. Когда он приводил меня в школу или спортивную секцию, всегда брала гордость, ведь я иду с ПАПОЙ, посмотрите все! Он привил мне любовь к спорту, и успехов в этом я добивалась благодаря отцу. Сейчас я выросла и очень скучаю по тем искренним, открытым отношениям.
- Когда я появилась на свет, маме было 39, а папе — 61. Было здорово расти со взрослыми родителями. Благодаря своему возрасту, они хорошо понимали, что в воспитании на самом деле важно, поэтому ставили на первое место мое образование и не наказывали за мелкие неудачи. © Sarenna McKellar / Quora
- Я родилась, когда маме было 39 лет, а папе — 44 года. Думаю, в осознанном возрасте и отношение к детям становится более осознанным. Человек уже хорошо понимает, какой он сам и что такое жизнь. Меня воспитывали не строго, но когда к тебе относятся с уважением, то не возникает мысли воспользоваться этим доверием. Дружеские беседы с родителями научили меня мыслить критически, поэтому я никогда не боялась высказывать свое мнение. Когда мне было 15, одноклассники смеялись над тем, что мои родители «старые». Тогда я испытывала горечь и какой-то стыд, но все быстро прошло. Я знаю, что мама с папой — мои лучшие друзья. Единственное, у меня чуть повышена тревожность: сейчас мы живем в разных городах, и я каждый день звоню своим родителям, чтобы справиться об их здоровье.
- У меня есть 2-летний брат. Поздний ребенок, папе 50 лет на данный момент, маме — 42. Мне же 18. Вспоминаю детство и понимаю, что лучшего и не придумать. Но как же мне обидно, когда я развиваю брата, воспитываю его, приучаю к манерам, а потом мама включает ему тупые мультики, и он как завороженный смотрит их и тупеет. Ведь так легче! Он не бегает, не прыгает и не докучает. Вот они, поздние дети: одному родителю лень, а второй говорит, что уже просто старый. © «Подслушано» / Ideer
- Я родился в 1999 году, а отец — в 1947. Одно из основных преимуществ его возраста — он может беседовать почти обо всем. Причем не имеет значения, о чем я разговариваю, он без труда поддержит любой диалог. И у него отличная память. Я столько всякого разного узнал от него: он был и пилотом, и инженером, и художником, и столяром... И, что самое главное, моим папой. Благодаря его возрасту мне открылось много новых возможностей. © Nathan Lewman / Quora
- Я поздний ребенок в семье. Мама всегда была слаба здоровьем. На моем воспитании это не отражалось, мама уделяла мне достаточно времени. Последние годы, конечно, тяжело. Заболевания дают о себе знать, появилось много новых недомоганий. Забочусь о ней. Вот ей исполнилось 80 лет, я купила розы, иду поздравлять. Я уже сама бабушка, но чувствую себя школьницей, которая купила маме цветы ко дню рождения и бежит ее порадовать. Воистину мы дети, пока живы наши родители. © «Подслушано» / Ideer
А как вы считаете, в каком возрасте лучше всего заводить ребенка?