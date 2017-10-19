11 звездных родителей, у которых дети ходят по струнке

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Можно подумать, что дети звездных родителей живут в мире вседозволенности и распущенности, но в некоторых известных семьях воспитание и родительский контроль стоят во главе угла. Знаменитые мамы и папы так же, как и простые семьи, стараются научить своих детей дисциплине и уважению, устанавливая порой весьма строгие правила и границы. AdMe.ru подобрал для вас примеры 11 звездных родителей, которых трудно обвинить в излишней мягкости.

Мила Кунис и Эштон Кутчер

Молодые родители очень стараются воспитать двух своих детей правильно. Настолько, что решили полностью отказаться от рождественских подарков в этом году, чтобы научить детей ценить то, что есть, и радоваться празднику, а не вещам. Актеры попросили близких воздержаться от подарков и поддержать их новую традицию.

Мадонна

Скандальная певица, подарившая миру книгу под названием «Секс», оказалась весьма пуританской мамой. В доме исполнительницы действует целый свод правил для ее шести детей. Так, старшей дочери Лурдес до 18-ти лет строго запрещались свидания с мальчиками. Плюс в доме действует абсолютный запрет на телевидение, фастфуд и журналы, а неубранные с пола вещи беспощадно отправляются в мусорное ведро.

Мишель и Барак Обама

В семье бывшего президента США телевизор и компьютер считаются большой привилегией для двух дочерей. Девочкам разрешено проводить за ними только пару часов по выходным дням, а в будние дни пользоваться этой техникой допустимо только в целях учебы. Мишель признается, что регулярно проверяет компьютеры дочерей, чтобы убедиться, что они действительно обсуждают домашние задания, а не пользуются уловкой, чтобы поболтать с друзьями.

Кейт Бланшетт

Обладательница двух «Оскаров» и мама четырех детей признается, что иногда дома ей приходится быть «плохим полицейским». Актриса убеждена, что в воспитании детей быть хорошей матерью намного важнее, чем быть другом. Бланшетт и ее муж Эндрю Аптон (Andrew Upton) считают, что если вы стараетесь в первую очередь понравиться своим детям, вы ходите по тонкому льду.

Виктория и Дэвид Бекхэм

В прошлом футболист-ловелас и популярная певица неожиданно стали оплотом идеальных семейных ценностей. Четверо детей четы Бекхэм слывут образцом британского воспитания, не попадают в переделки, всегда говорят «спасибо» и «пожалуйста» и демонстрируют безупречные манеры.

Дэнзел и Паулетта Вашингтон

Обладатель «Оскара», пожалуй, один из самых строгих звездных родителей. У актера уже четверо взрослых детей, и судя по тому, что ни один из них ни разу не мелькал даже в крошечном скандале, очевидно, что семья Вашингтон проделала отличную работу. В доме актера был не просто строгий перечень правил и запретов — дети должны были обращаться к родителям исключительно с приставками «мэм» и «сэр» и всячески соблюдать субординацию.

Джессика Альба

Звездные дети тоже стоят в углу! Когда в раннем детстве дочки актрисы ссорились и отбирали вещи друг друга, то в качестве наказания отправлялись стоять в углу. Их терпения не хватало дольше чем на пару минут, но что такое две минуты носом к стенке для малыша — вечность!

Гвинет Пэлтроу

Оскароносная актриса и консультант по образу жизни не только сама придерживается очень строгой диеты, но и настаивает на низкоуглеводной диете без глютена для двух своих детей. Актриса признается, что дети довольно часто жалуются на специфическое чувство голода из-за минимального потребления углеводов. Детство без макарон, пиццы, чипсов и пирожных — интересно, каково это?

Дженнифер Лопес

В семье певицы есть строгое правило: веселье надо заслужить! Чтобы на выходных можно было развлекаться, смотреть телевизор и играть с гаджетами, близнецы должны безукоризненно вести себя в течение недели и хорошо учиться.

Меган Фокс

Очевидно, запрет на телевизор — очень популярное правило в голливудских семьях. Однако звезда «Трансформеров» зашла дальше большинства: в семье Меган Фокс детям полностью запрещены телевизор, планшеты, компьютерные игры и доступ в интернет. Только иногда детям разрешают смотреть кино или мультфильмы.

Джулия Робертс

В семье одной из самых красивых актрис Голливуда действует свод правил, которым трое ее детей должны следовать. Самая принципиальная позиция для звездной мамы — это запрет на фастфуд и сахар. Печенье и мороженое допустимы очень редко, исключительно по особым и редким поводам.